Матчами 27-го тура футзальная Примера, с одной стороны, завершила ударный цикл, в течение которого за 8-9 дней каждая из команд провела по три матча, а с другой стороны – ушла на двухнедельный перерыв, связанный с отборочными играми чемпионата Европы-2018. Кстати, сборная Испании свои матчи проведет в польском городе Эльблонг, где проэкзаменует команды Молдовы, Сербии и Польши.

Календарно 27-й тур был растянут на три дня. В пятницу из грандов играла только «Эль Посо Мурсия», но её соперник, тоже из провинции Мурсия, «Хумилья» уже давно оформила себе понижение в Сегунду. Так что, никакого дерби там не ожидалось, что и подтвердил разгромный счет 11:0.

Куда любопытнее была игра на Балеарских островах, где «Пальма Футзал» принимала своего соседа по турнирной таблице «Пенисколу», у которой было на одно очко больше. Несмотря на высокие места, обе команды в последнее время не в лучших кондициях. Островитяне не могли выиграть три матча кряду, а «Пенискола» и того больше – четыре. Уже по первым минутам было очевидно, что хозяева настроены очень решительно, и к середине первого тайма «Пальма Футзал» была впереди 2:0, а вскоре Элой Рохас довел преимущество балеарцев до трех мячей. «Пенискола» до перерыва один мяч отыграла, но после смены ворот преимущество островитян было бесспорным, подтверждение чему три забитых мяча. 6:1 – «Пальма Футзал» поднялась на четвертое место, а вот «Пенискола» опустилась на седьмое.

Матч, который проходил в Валенсии, представлял интерес с точки зрения борьбы за выживание в Примере. В наших обзорах уже отмечалось, что с приходом в «Леванте» еще зимой нового тренера Давида Мадрида команда начала оживать, за счет ничьих набирать по зернышку очки, а весной уже и победы пришли. В отчетном туре «левантийцы» за счет победы над «Пластикос Ромеро Картахеной» взяли важнейшие три очка, и в очередной раз обменялись местами со своим прямым конкурентом «Пескадос Рубен Бурелой», которая уже в субботу проиграла в Туделе «Рибера Наварре» 3:6.

Матчи же двух лидеров были вынесены на воскресенье, и любители сенсаций имели повод для радости. Едва в Сантьяго-де Компостелле не потеряла очки «Барселона Ласса». После того, как на 27-й минуте Армандо сократил отставание «Сантьяго Футзал» до одного мяча – 2:3, каталонцам пришлось пережить очень сложные минуты. Особенно две, когда им пришлось играть втроем после удаления Серхио. В конце хозяева много играли с пятым полевым, и просто обязаны были сравнивать счет, но Антонио Диз, пробивая с пяти метров по пустым воротам, угодил в штангу. 2:3 – тот самый случай, когда можно говорить, что «Барселона Ласса» отскочила.

Ну, и на десерт тура грянула сенсация. После поражения в предыдущем туре, казалось, что «Мовистар Интер» порвет любого соперника. Но все-таки и в великом клубе играют обычные люди, и они не железные. Давайте вспомним, что недавно «Мовистар Интер» выиграл Кубок Испании, а это дополнительные матчи. Вот и получается, что осечка неделю назад в игре против «Барселоны Ласса» была не случайной.

На своей площадке подопечные Хесуса Веласко принимали крепкий «Хаэн», который явно приехал в Торрехон-де-Ардос не на съедение. И в первом тайме гости сражались с чемпионом Испании на равных, хотя в итоге по счету уступили 1:2. Могли и на гол больше пропустить, но Рикардиньо с 10-тиметрового пробил мимо ворот. А вот начало второго тайма для «мовистаровцев» было ужасным. Сначала молодой голкипер Алекс Гонсалес пропустил после дальнего удара Чино, а еще через три минуты Солано реализовал выход один на один – и уже 2:3. Рикардиньо и компания еще мощнее навались на гостевые ворота, и на 30-й минуте Даниэль сравнял счет. Но тут неожиданно допустил обрез Ортис, и Чино этим с блеском воспользовался.

На игру с пятым полевым Хесус Веласко перешел на 5 минут до конца матча, но это уже хозяевам не помогло – Солано и Кампой довели счет до 6:3 в пользу «Хаэна». Причем гол последнего и вовсе был курьезом, поскольку Кампой по воротам-то и не бил – мяч от него полетел в обратном направлении после удара Даниэля. Тут же вспомнилось, что нечто подобное забивал и Сергей Коридзе. До сирены команды забили еще по голу. 4:7 – второе поражение подряд стоило «Мовистар Интеру» первого места в турнирной таблице.

Как уже было выше, следующий тур в Примере через две недели – 14-16 апреля. Сложные матчи будут у обоих лидеров: «Барселона Ласса» дома сыграет с «Магной Гурпеа», а «Мовистар Интер» на выезде с «Пенисколой». Стоит отметить и матч «Рибера Наварра» – «Катгаз Э. Санта Колома», между командами 4 очка, и это для наваррцев едва ли не последний шанс зацепиться за плей-офф.



31 марта-2 апреля. 27 тур

«Леванте UD» – «Пластикос Ромеро Картахена» – 5:4 (3:2)

Пицарро (4,5,10,34), Триподи (21) – Хосема (3,15), Хесус (25), Родриго (37)







«Пальма Футзал» – «Пенискола» – 6:1 (3:1) Пицарро (4,5,10,34), Триподи (21) – Хосема (3,15), Хесус (25), Родриго (37)

Элой Рохас (5,12,35), Парадински (9), Хоселито (30), Чичо (37) – Эстебан (14)







«Риос Реноваблес Сарагоса» – «Гран-Канария» – 3:6 (2:2) Элой Рохас (5,12,35), Парадински (9), Хоселито (30), Чичо (37) – Эстебан (14)

Ричи Фелипе (3), Нано Модрего (4), Адри Ортего (21) – Хуан Пуэртас (6), Сауль (17,39), Хулио (24), Анас (28), Гус (39)







«Эль Посо Мурсия» – «Хумилья» – 11:0 (5:0) Ричи Фелипе (3), Нано Модрего (4), Адри Ортего (21) – Хуан Пуэртас (6), Сауль (17,39), Хулио (24), Анас (28), Гус (39)

Элиас (4,37), Фернандо (5,30), Пито (7), Боливар (7, автогол), Рауль Кампос (11,25), Алекс (25,27,36)







«Рибера Наварра» – «Пескадос Рубен Бурела» – 6:3 (3:0) Элиас (4,37), Фернандо (5,30), Пито (7), Боливар (7, автогол), Рауль Кампос (11,25), Алекс (25,27,36)

Лукас (5,15), Педро (8), Мингес (25), Руби (37), Ферран Плана (39) – Хосе Карлос (32,39), Яго Родригес (36)







«Катгаз Э. Санта Колома» – «Магна Гурпеа» – 2:2 (0:1) Лукас (5,15), Педро (8), Мингес (25), Руби (37), Ферран Плана (39) – Хосе Карлос (32,39), Яго Родригес (36)

Хави Родригес (24), Дани Сальгадо (34) – Рафа Усин (15), Мартель (30)







«Сантьяго Футзал» – «Барселона Ласса» – 2:3 (1:3) Хави Родригес (24), Дани Сальгадо (34) – Рафа Усин (15), Мартель (30)

Армандо (13,27) – Мель (11, автогол), Квинтела (15), Адольфо (17)







«Мовистар Интер» – «Хаэн» – 4:7 (2:1) Армандо (13,27) – Мель (11, автогол), Квинтела (15), Адольфо (17)