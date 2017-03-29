У Дніпрі відбувся Всеукраїнський фінал АФЛУ: підсумки, цифри, факти

Проект «Аматорська футзальна ліга України» стартував ще в вересні 2016 року. Протягом 7 місяців 1 165 команд з 30 чемпіонатів міст та областей та більше 15 000 гравців змагались за право прийняти участь у Всеукраїнському фіналі.

З 24 по 26 березня у Дніпрі на майданчиках двох спорткомплексів – УДХТУ та «Олімпія+» проходили матчі фіналу АФЛУ.

Зазначимо, що протягом всіх трьох ігрових днів проводились прямі трансляції усіх п’ятдесяти поєдинків, які показувались в інтернеті. Окрім того, в рамках офіційного флешмобу АФЛУ #НашіГрають та проекту Фан-зони АФЛУ поєдинки за участю всіх команд учасниць транслювались у найкращих спортивних барах різних міст України, честь яких і захищали учасники Всеукраїнського фіналу. Також варто відзначити той факт, що фінальні поєдинки транслювалися з чотирьох камер і показувались на телебаченні. Всього у Всеукраїнському фіналі АФЛУ взяли участь 24 команди з усієї України.

За підсумками трьох змагальних днів визначились дві команди, які у фіналі боролись за право називатися найсильнішим аматорським клубом України. Це «Свиспан-Горизонт» (Костопіль) та «Надія» (Хорів). У напруженій боротьбі перемогу з рахунком 3:2 здобула «Надія», яка і стала чемпіоном України серед аматорів.

Після закінчення фінального матчу свою оцінку Всеукраїнському фіналу АФЛУ, який відбувався у Дніпрі дав президент Асоціації футзалу України Сергій Владико:

- Перш за все, хочу подякувати президенту Федерації футболу України Андрієві Павелку за його підтримку та внесок у розвиток футзалу в Україні. Щодо змагань у Дніпрі, то четвертий за ліком Всеукраїнський фінал виправдав усі очікування. З року в рік ми додаємо щось нове, щоб зробити організацію Всеукраїнського фіналу АФЛУ ще кращою. Окрім того, ми бачимо, що зростає і рівень команд. Судіть самі: у четвірці найкращих аматорських команд України є дві, які являються абсолютними дебютантами Всеукраїнського фіналу АФЛУ. Це «ІВТ» (Сєвєродонецьк) та «Свиспан-Горизонт» (Костопіль). Це свідчить про те, що наші аматорські колективи можуть на рівних боротися з фаворитами АФЛУ, тим більше, що деякі клуби, які реально претендували на перемогу в цьому Всеукраїнському фіналі, ще встигли засвітитись і у чемпіонаті України серед команд Другої ліги. Тому, приємно, що всі двадцять чотири команди-учасниці Всеукраїнського фіналу Аматорської футзальної ліги України показали: рівень аматорського футзалу в України зростає з кожним роком, і недаремно футзал є наймасовішим видом спорту в нашій країні.

Окремо хотів би подякувати за допомогу в організації та проведенні фіналу АФЛУ президенту Федерації футболу Дніпропетровської області, віце-президенту Асоціації футзалу України Віктору Андрухіву та президенту Федерації футболу Дніпра Владиславу Штамбургу, завдяки яким було організовано це свято аматорського футзалу.