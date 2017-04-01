Плей-офф. 1/4 финала. Локомотив – Ураган. Анонс

Совсем недолго после завершения регулярного чемпионата Экстра-лиги, всего две недели, можно было говорить о претендентах на титул чемпиона Украины в количестве восьми команд. В прошлую субботу в Покровском, Ровно, Ивано-Франковске и Хмельницком состоялись первые четвертьфинальные матчи плей-офф, а уже на ближайшую субботу клубам, представляющим эти города, предстоит ответный визит, соответственно, во Львов, Киев, Харьков и Херсон. Такого еще по статистике прошлых лет никогда не было, чтобы сразу во всех четырех парах противостояние в 1/4 финала доходило до третьего, решающего, матча. А значит, с большой долей вероятности в День смеха 1 апреля кому-то будет совершенно не смешно, поскольку в случае второго поражения в участии в чемпионате страны нынешнего сезона будет поставлена точка.

«Дамоклов меч» прощания со всеми надеждами навис по результату первого матча 1/4 финала над «Титан-Зарей», «Кардиналом-Ровно», «Ураганом» и «Продэксимом». Но, как гласит, известный закон великого Сергея Бубки «пока у тебя есть попытка, ты не проиграл». Вот у этих четырех команд и стоит ближайшая задача – в субботу оставить всего себя на площадке, чтобы не уйти с неё побежденным. Стремящемуся да воздастся, ну, а сейчас, за сутки до начала игр, можно говорить, если вспомнить знаменитый детектив Агаты Кристи, что где-нибудь часам к трем воскресенья из восьми негритят в живых останутся четверо, и для них сезон точно будет полноценным, с играми, возможно даже до начала июня месяца.

Если отталкиваться от результатов, то самое болезненное поражение из четырех команд, уступивших в первых четвертьфиналах, потерпел ивано-франковский «Ураган». На глазах так фанатично любящего «драконов» франковского болельщика, как порой говорят футболисты, «скрутиться» 3:7, такого, знаете ли, никому не пожелаешь. После игры главный тренер «Урагана» Максим Павленко поблагодарил своих футболистов за самоотдачу, и тут каждого, кто у франковцев выходил на площадку, упрекнуть не в чем – и бились, и пластались, и отрабатывали. Но, как говорится, результат на табло, и, значит, что-то где-то перед и во время первой игры с «Локомотивом» было сделано или не до конца, или неправильно.

Вот с этим «что-то» и «где-то» за неделю нужно было разобраться Максиму Павленко, чтобы в Харькове они не повторились. «Просто так мы не отдадим путевку в полуфинал», – сразу же после матча в Ивано-Франковске заявил наставник «урагановцев», и уже только этого должно быть достаточно для харьковчан, чтобы выбросить такие приятные цифры 7:3 из головы. И чем дальше, тем лучше. В переводе на понятный язык такое заявление главного тренера «Урагана» означает, что он постарается придумать нечто такое, чтобы в Харькове соперника обязательно очень сильно удивить.

Что до «Локомотива», то команда Евгения Рывкина первый матч провела почти идеально. О «почти» вынуждает говорить тот отрезок матча, когда «железнодорожники» играли «4 против пяти» и пропустили два мяча. Фактически не успели и глазом моргнуть, как 5:1 превратились в 5:3, и были еще более пяти минут до конца второго тайма. У тех, кто наблюдал за игрой, могла даже закрасться мысль, что харьковчане для себя выиграли игру в тот момент, когда после удара Дмитрия Литвиненко мяч в пятый раз влетел в хозяйские ворота. Но слаженные действия Дмитрия Бондаря и Ярослава Лебедя, и очень своевременные, показали, что «досрочной победы» в головах у харьковчан не было. И, наверное, с этим многие согласятся, что именно этот мяч, шестой по счету был тем, после которого можно было утверждать, что чуду с невероятным камбеком в спорткомплексе ивано-франковского колледжа физвоспитания не бывать.

Если же уйти от клубных пристрастий, то матч в Ивано-Франковске получился – интрига, правда, чуть-чуть подкачала, зато было достаточно забитых мячей, и некоторые из них были действительно классными. И, что еще важно отметить, соперники действительно уважали друга – в такой-то игре и ни одной желтой карточки. На первом месте для каждой из команд стоял футбол, и за это футболистам «Урагана» и «Локомотива» респект.



Уж какой будет субботняя игра, а, может быть еще и воскресная (не забываем об этом!) между «Локомотивом» и «Ураганом», сегодня не скажет никто. Возможно, эмоции не только захлестнут футболистов, но и будут бить через край – это футзал. Но хотелось бы, что тот дух уважения к сопернику, который был в Ивано-Франковске, был сохранен и в харьковском мачте (или матчах). Чтобы когда всё в конце концов разрешится, победивший и проигравший могли посмотреть честно друг другу в глаза и искренне пожать руки.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ



1 апреля, суббота (в случае необходимости – 2 апреля, воскресенье, 13.00)