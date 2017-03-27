В Дніпрі у неділю завершився Всеукраїнський фінал Аматорської футзальної ліги України – найпрестижніше змагання серед аматорських футзальних команд країни. Останній день турніру розпочинався з півфінальних матчів Першої ліги. Потім були зіграли півфінали у Вищій лізі , після чого переможці фінальних пара визначили найсильніші колективи у своїх лігах.
Перша ліга. Півфінали
«МКВ» (Одеса) – «Атлет» (Житомир) – 2:0
Трибель (14, автогол), Опарівський (21)
Тосіч (16)
«ПЗМС» (Полтава) – «Стелс» (Херсон) – 5:0
Банний (1, 18), Гальченко (2), Є. Дудка (16), Шостак (19)
Макарчук (19), Тонеян (23)
Вища ліга. Півфінали
«Надія» (Хорів) – «ІВТ» (Сєверодонецьк) – 3:0
Данилюк (9), Писько (21), Хлюбко (22)
Лоза (11), Любченко (13), Ковтун (14)
«АРПІ» (Донецьк/Запоріжжя) – «Свісспан-Горизонт» (Костопіль) – 1:2
Почебут (10) – Степанюк (14), Улянчук (22)
Степанюк (12), Улянчук (21)
Перша ліга. Фінал
«МКВ» – «ПЗМС» – 2:1
Моторний (1), Златов (23) – Шостак (11)
Бахуринський (22)
Вища ліга. Фінал
Після того, як у півфіналі «Свісспан-Горизонт» сенсаційно вибив «АРПІ», до команди з Костополя вже було зовсім інше ставлення у гравців «Надії». Це було очевидно. І гра це тільки підтвердила. Однак, разом з тим «Надія» намагалась підтвердити статус фаворита. І якби волиняни реалізували на початку матчу бодай би один момент, то, можливо, сценарій цього двобою вже був би написаний трохи інакше. А так «Свісспан-Горизонт» не пропустив на старті гри, і це вже можна було занести в актив костопільській команді. Окрім того, «помаранчево-білі» вже традиційно показали свої бійцівські якості, тому вони не поступалися своїм опонентам у жодному з епізодів. Окрім того, костопільці намагались швидко переходити від оборони до атаки. І коли вони вмикали командні швидкості, то у «Надії» виникали проблеми. По такій грі було зрозуміло, що багато буде залежати від того, хто заб’є першим.
Рахунок відкрила «Надія», а конкретно – Сергій Тригубець. Колишній гравець «Кардиналу» та «Тайму» видає дуже хороші матчі на цьому Всеукраїнському фіналу, тому навіть не дивно, що перший гол у вирішальному поєдинку саме Тригубець. Може, це навіть символічно. Як би там не було, а «Горизонту» тепер треба було відіграватись. І костопільці це зробили. Степанюк класно пройшов майже через весь майданчик і вразив дальній кут воріт Колтка – 1:1. Такий перебіг подій, вочевидь, не влаштовував «Надію», яка одразу перейшла у новий наступ. А в результаті це зумовило обопільне підвищення швидкостей, яке, в принципі, відповідало всьому, що відбувалось на майданчику. І результату, відповідно, теж.
Нічия «Надію» явно не влаштовувала. Це було можна зрозуміти по кількості атак, які хорівська команда створила на старті другого тайму. Однак, забити «гол з роздягальні» волинянам не вдалося. Багато в чому цьому посприяв Ревягін, який впевнено діяв у воротах «Горизонту». Його впевненість передавалася і польовим гравцям костопільської команди. Однак, у той же час «помаранчево-білі» давно не тривожили Колтка. Звичайно, це було пов’язано з тим, що їм доводилося здебільшого грати в обороні. Разом з тим, це дозволяло представникам Рівненщини утримувати нічийний рахунок на табло. Можливо, костопільці робили ставку на серію післяматчевий 6-метрових? Хоча іноді костопільці все-таки небезпечно контратакували. Так, в одному з епізодів Прищепа фактично вийшов на побачення з Колтком, але пробив невдало – м’яч звалився з ноги. Проте, волиняни атакували небезпечніше, і в результаті Ревягін частіше вступав у гру.
А на 26-й хвилині лавка запасних костопільців заволала від щастя – рахунок став 2:1 на їх користь. Щоправда, вийшли вперед «помаранчево-білі» не без курйозу – їм це допоміг зробити волинянин Данилюк. І тут же «Надія» пішла з п’ятим. Це рішення було виправданим, оскільки через кілька миттєвостей Данилюк виправився за свій автогол і зробив рахунок 2:2.
Градус гри суттєво підвищився. Особливо стало помітно тоді, коли на 28-й хвилині «Надія» вийшла вперед після голу Шафранського. Зазначимо, що участь цього гравця у матчах вирішального ігрового дня була під питанням через проблеми зі здоров’ям. Але він вийшов і, як виявилось, забив дуже важливий гол для «Надії». Після цього «Свісспан-Горизонт» пішов грати з п’ятим, але хорів чани активно захищались і не давали можливості нанести по воротах Колтка. І в результаті «Надія», яка дуже довго йшла до титулу найсильнішої аматорської команди України, нарешті його здобула. Однак, у той же час варто подякувати команді з Костополя, яка стала головною сенсацією Всеукраїнського фіналу Аматорської футзальної ліги України-2017.
«Надія» – «Свісспан-Горизонт» – 3:2
Тригубець (11), Данилюк (26), Шафранський – Степанюк (12), Данилюк (26, автогол).
Цимбаляк (7), Данилюк (18), Радько (28)
Після закінчення фінального матчу відбулась офіційна церемонія нагородження призерів Всеукраїнського фіналу АФЛУ та його кращих гравців. Найкращими були визнані:
Після закінчення фінального матчу відбулась офіційна церемонія нагородження призерів Всеукраїнського фіналу АФЛУ та його кращих гравців. Найкращими були визнані:
Іван Борозенець («АРПІ») – кращий воротар;
Сергій Тригубець («Надія») – кращий бомбардир;
Дмитро Улянчук («Свісспан-Горизонт») – кращий гравець.
Источник — Аматорская футзальная лига Украины
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