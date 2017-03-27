В Дніпрі у неділю завершився Всеукраїнський фінал Аматорської футзальної ліги України – найпрестижніше змагання серед аматорських футзальних команд країни. Останній день турніру розпочинався з півфінальних матчів Першої ліги. Потім були зіграли півфінали у Вищій лізі , після чого переможці фінальних пара визначили найсильніші колективи у своїх лігах.

Перша ліга. Півфінали

«МКВ» (Одеса) – «Атлет» (Житомир) – 2:0

Трибель (14, автогол), Опарівський (21) Трибель (14, автогол), Опарівський (21)

Тосіч (16) Тосіч (16)

«ПЗМС» (Полтава) – «Стелс» (Херсон) – 5:0

Банний (1, 18), Гальченко (2), Є. Дудка (16), Шостак (19) Банний (1, 18), Гальченко (2), Є. Дудка (16), Шостак (19)

Макарчук (19), Тонеян (23) Макарчук (19), Тонеян (23)

Вища ліга. Півфінали

«Надія» (Хорів) – «ІВТ» (Сєверодонецьк) – 3:0

Данилюк (9), Писько (21), Хлюбко (22) Данилюк (9), Писько (21), Хлюбко (22)

Лоза (11), Любченко (13), Ковтун (14) Лоза (11), Любченко (13), Ковтун (14)

«АРПІ» (Донецьк/Запоріжжя) – «Свісспан-Горизонт» (Костопіль) – 1:2

Почебут (10) – Степанюк (14), Улянчук (22) Почебут (10) – Степанюк (14), Улянчук (22)

Степанюк (12), Улянчук (21) Степанюк (12), Улянчук (21)

Перша ліга. Фінал



«МКВ» – «ПЗМС» – 2:1

Моторний (1), Златов (23) – Шостак (11) Моторний (1), Златов (23) – Шостак (11)

Бахуринський (22) Бахуринський (22)

Вища ліга. Фінал

Після того, як у півфіналі «Свісспан-Горизонт» сенсаційно вибив «АРПІ», до команди з Костополя вже було зовсім інше ставлення у гравців «Надії». Це було очевидно. І гра це тільки підтвердила. Однак, разом з тим «Надія» намагалась підтвердити статус фаворита. І якби волиняни реалізували на початку матчу бодай би один момент, то, можливо, сценарій цього двобою вже був би написаний трохи інакше. А так «Свісспан-Горизонт» не пропустив на старті гри, і це вже можна було занести в актив костопільській команді. Окрім того, «помаранчево-білі» вже традиційно показали свої бійцівські якості, тому вони не поступалися своїм опонентам у жодному з епізодів. Окрім того, костопільці намагались швидко переходити від оборони до атаки. І коли вони вмикали командні швидкості, то у «Надії» виникали проблеми. По такій грі було зрозуміло, що багато буде залежати від того, хто заб’є першим.

Рахунок відкрила «Надія», а конкретно – Сергій Тригубець. Колишній гравець «Кардиналу» та «Тайму» видає дуже хороші матчі на цьому Всеукраїнському фіналу, тому навіть не дивно, що перший гол у вирішальному поєдинку саме Тригубець. Може, це навіть символічно. Як би там не було, а «Горизонту» тепер треба було відіграватись. І костопільці це зробили. Степанюк класно пройшов майже через весь майданчик і вразив дальній кут воріт Колтка – 1:1. Такий перебіг подій, вочевидь, не влаштовував «Надію», яка одразу перейшла у новий наступ. А в результаті це зумовило обопільне підвищення швидкостей, яке, в принципі, відповідало всьому, що відбувалось на майданчику. І результату, відповідно, теж.

Нічия «Надію» явно не влаштовувала. Це було можна зрозуміти по кількості атак, які хорівська команда створила на старті другого тайму. Однак, забити «гол з роздягальні» волинянам не вдалося. Багато в чому цьому посприяв Ревягін, який впевнено діяв у воротах «Горизонту». Його впевненість передавалася і польовим гравцям костопільської команди. Однак, у той же час «помаранчево-білі» давно не тривожили Колтка. Звичайно, це було пов’язано з тим, що їм доводилося здебільшого грати в обороні. Разом з тим, це дозволяло представникам Рівненщини утримувати нічийний рахунок на табло. Можливо, костопільці робили ставку на серію післяматчевий 6-метрових? Хоча іноді костопільці все-таки небезпечно контратакували. Так, в одному з епізодів Прищепа фактично вийшов на побачення з Колтком, але пробив невдало – м’яч звалився з ноги. Проте, волиняни атакували небезпечніше, і в результаті Ревягін частіше вступав у гру.

А на 26-й хвилині лавка запасних костопільців заволала від щастя – рахунок став 2:1 на їх користь. Щоправда, вийшли вперед «помаранчево-білі» не без курйозу – їм це допоміг зробити волинянин Данилюк. І тут же «Надія» пішла з п’ятим. Це рішення було виправданим, оскільки через кілька миттєвостей Данилюк виправився за свій автогол і зробив рахунок 2:2.

Градус гри суттєво підвищився. Особливо стало помітно тоді, коли на 28-й хвилині «Надія» вийшла вперед після голу Шафранського. Зазначимо, що участь цього гравця у матчах вирішального ігрового дня була під питанням через проблеми зі здоров’ям. Але він вийшов і, як виявилось, забив дуже важливий гол для «Надії». Після цього «Свісспан-Горизонт» пішов грати з п’ятим, але хорів чани активно захищались і не давали можливості нанести по воротах Колтка. І в результаті «Надія», яка дуже довго йшла до титулу найсильнішої аматорської команди України, нарешті його здобула. Однак, у той же час варто подякувати команді з Костополя, яка стала головною сенсацією Всеукраїнського фіналу Аматорської футзальної ліги України-2017.

«Надія» – «Свісспан-Горизонт» – 3:2

Тригубець (11), Данилюк (26), Шафранський – Степанюк (12), Данилюк (26, автогол). Тригубець (11), Данилюк (26), Шафранський – Степанюк (12), Данилюк (26, автогол).

Цимбаляк (7), Данилюк (18), Радько (28)









Після закінчення фінального матчу відбулась офіційна церемонія нагородження призерів Всеукраїнського фіналу АФЛУ та його кращих гравців. Найкращими були визнані: Цимбаляк (7), Данилюк (18), Радько (28)Після закінчення фінального матчу відбулась офіційна церемонія нагородження призерів Всеукраїнського фіналу АФЛУ та його кращих гравців. Найкращими були визнані:

Іван Борозенець («АРПІ») – кращий воротар;

Сергій Тригубець («Надія») – кращий бомбардир;

Дмитро Улянчук («Свісспан-Горизонт») – кращий гравець.