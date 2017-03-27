В городке Толентино, который расположен совсем недалеко от побережья Адриатического моря, завершился 32-й розыгрыш Кубка Италии по футзалу.

Сквозь сито четвертьфинальных и полуфинальных матчей к главному финалу добрались «Пескара» и «Лупаренсе», пожалуй, две сильнейшие команды Серии на текущий момент, если отталкиваться хотя бы от турнирной таблицы регулярного чемпионата, в которой финалистов, занимающих первое и второе места, разделяли всего 6 очков. О равенстве сил команд говорит и тот факт, в двух матчах, уже сыгранных в регулярном чемпионате, каждая из команд одержала по победе. В первом круге «Пескара» у себя дома выиграла 6:3, а во втором «Лупаренсе» взял убедительный реванш 8:3.

Не выявили сильнейшего и 50 минут игрового времени финального матча. В первом тайме уже в самом начале игры гол Манкусо вывел «Лупаренсе» вперед. Но затем инициатива перешла к подопечным Фульвио Колини, которые после супергола Маурисио Канала на 18-й минуте повели 3:1. Однако до перерыва аргентинец Таборда успел забить один мяч, после которого отставание «Лупаренсе» стало минимальным. В начале второго тайма «Пескара» после дальнего удара своего капитана Луки Леджеро снова повела в два мяча, однако до конца основного времени сначала Бертони реализовал пенальти, а затем Коко Веллингтон, игравший пятым полевым, ударом под перекладину завершил свой неожиданный рывок к воротам.

В дополнительное время счет не изменился, а в серии пенальти в который уже раз себя блестяще проявил молодой голкипер «Пескары» Лоренцо Пьетранджело, имеющий в Италии твердую репутацию специалиста по отражению пенальти. Судьбу кубкового трофея решил один единственный сейв Пьетранджело, когда он отразил удар Таборды. Победу же «Пескаре» принес пенальти в исполнении игрока сборной Аргентины Леандро Куццолино, которого в Украине после четвертьфинального матча ЧМ-2016 Аргентина – Украина, наверное, знают все. Он же и был признан лучшим игроком нынешнего «Финала четырех». «Пескара» во второй раз подряд стал лучшей кубковой командой Италии.