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Трудностям вопреки: Диего и Феррао ставят Мовистар Интер на колени

26 тур. «Барселона Ласса», имея огромный лазарет, с блеском выиграла битву у чемпиона Испании

  • 30.03.2017 01:15
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lnfs.es, «Барселона Ласса» – «Мовистар Интер»
© lnfs.es, «Барселона Ласса» – «Мовистар Интер»
Уже с понедельника испанские СМИ развернули разогрев к центральному матчу 26-го тура регулярного чемпионата по футзалу, который пришелся на два дня в середине недели. Со стороны главного тренера «Барселоны Ласса» Андреу Плазы речь велась об одном – этот матч последний шанс навязать борьбу «Мовистар Интеру» за победу в регулярном чемпионате. А вот его визави, Хесус Веласко, обсуждал кадровою тему – поедет в Барселону или нет Марио Ривильос. Ответ вечером во вторник на своей странице в твиттере дал сам Супермарио: «Я не еду». Хотя, если уж кому на кадры жаловаться, то это, скорее, наставнику каталонцев, у которого не лазарет, а мечта – Серхио Лосано, Ромуло, Айкардо, Батериа, к ним добавился голкипер Пако Седано. А если сюда приплюсовать дисквалифицированного Марка Толру?
 
Но то, что трудности подопечных Андреу Плазы только закаляют, показали стартовые минуты. В одной из первых своих атак «мовистаровцы» заработали угловой, и после передачи Рикардиньо Ортис кивком головы переправил мяч в сетку – явно сработала домашняя заготовка при стандарте.
 
После гола инициатива перешла к хозяевам, хотя голевых моментов было и не так много. Сравнять счет каталонцам позволил штрафной вблизи ворот Хесуса Эрреро, и Диего прямым ударом, с небольшим рикошетом от стенки, отправил мяч в сетку. Отметим, что за несколько секунд до этого неудачно на паркет приземлился Феррао, при этом травмировал плечо, и еще до завершения тайма отправился в раздевалку.
 
Сделано это был не зря – медики «Барселоны Ласса» реанимировали бразильца, хотя было очень заметно, что в единоборства он без особой нужды не вступает, да и левая рука не функционирует в оптимальном объеме.
 
Второй тайм получился и интереснее, и результативнее, а на площадке блистали два игрока «Барселоны Ласса» Диего и Феррао. На 22-й минуте Феррао после передачи Диего со штрафного пробил без шансов для Хесуса Эрреро. Еще через минуту Диего откликнулся на передачу с угловой отметки, и сильнейшим ударом вогнал мяч в ближний верхний угол – 3:1.
 
И тут ошибку на ровном месте совершил голкипер хозяев Хуанхо – в штрафной немного отпустил от себя мяч, его перехватил Рикардиньо, и вратарь каталонцев завалил португальца – пенальти бесспорный. Бить его взялся Даниэль, но Хуанхо с блеском исправился за свой ляп, отбив удар с шестиметрового. Прошло несколько минут, и Феррао с Диего снова выстелили дуплетом. Феррао после передачи с аута внешней стороной стопы элегантно переправил мяч в сетку мимо Хесуса Эрреро, а затем Диего, качнув корпусом Борху, четко пробив в угол ворот – 5:1. И здесь хотелось бы обратить внимание на то, что 5 из шести мячей были забиты после стандартных положений. Все-таки эти самые стандартные положения в футзале это великая сила и мощное оружие в руках тех, кто умеет им пользоваться.
 
Добившись столь внушительного преимущества, «Барселона Ласса» стала больше играть от обороны, но это не помешало гостям отыграть один мяч. «Мовистаровцы» сначала сыграли на перехвате, а затем уже раскатали оборону хозяев. Хесус Веласко рискнул пойти на пятого лишь за 5.16 до конца матча. Каталонцы оборонялись очень собранно, а когда Диего предоставилась возможность, он подобрал мяч, нашел свободное пространство и возможность точно пробить по пустым воротам гостей.
 
Чемпион Испании продолжал играть с пятым полевым, и после дальнего удара Даниэля Хуанхо отбил мяч на Умберто, который из сложного поражения все-таки смог поразить ворота. Это был последний мяч в очень интересном и зрелищном матче, за которым наблюдали более пяти тысяч зрителей. Это рекорд текущего сезона – ажиотаж вокруг игры вынудил хозяев открыть продажу билетов на второй ярус в «Палау Блауграна», чего не делалось с другими соперниками.
 
Итак, за 4 тура до завершения регулярного чемпионата разница между «Мовистар Интером» и «Барселоной Ласса» всего 2 очка. Кто же пересечет финишную ленточку в регулярном чемпионате первым, это вопрос вопросов, и на него никто не даст ответа – что у одной команды, что у другой впереди еще есть соперники, которые могут напакостить фаворитам и отобрать очки.
 
Из других результатов отметим следующее. Во-первых, трудную выездную победу «Эль Посо Мурсии» в мурсийском дерби над «Пластикос Ромеро Картахеной». Во-вторых, очень результативную ничью 6:6 «Леванте» с командой из верхней части турнирной таблицы «Пенисколой». Однако для команды Давида Мадрида не очень хорошие новости пришли из Бурелы – местные «рыбаки» обыграли «Катгаз Э. Санта Колому», и это означало, что «Бурела» ушла из зоны вылета, а «Леванте» в неё опустилось – рокировка между этими двумя командами у пропасти идет после каждого тура.
 
Перерыв между 26-м и 27-м турами Примеры на этой неделе всего один день. Уже в пятницу, 31 марта, новая порция из четырех матчей. Но, пожалуй, самый интересный матч 27-го тура будет его закрывать – «Мовистар Интер» дома сыграет с «Хаэном». У «Барселоны Ласса» матч в Сантьяго-де-Компостелле» против «Сантьяго Футзал» – каталонцев могут ждать там проблемы, хотя бы из-за собственного недовосстановления. А вот у кого не должно быть проблем, так это у «Эль Посо Мурсии», которую ждет еще одного мурсийское дерби, но против «Хумильи», и её подопечные Дуды просто обязаны обыгрывать.

28-29 марта. 26 тур
 
«Магна Гурпеа» – «Сантьяго Футзал» – 5:1 (2:1)
 Хави Эсеверри (10,19), Рафа Усин (26,34), Араса (39) – Мартиль (13, автогол)



«Пенискола» – «Леванте UD» – 6:6 (3:2)
 Терри (8,13,23), Хуан Эмилио (18,24), Лукас Боло (37) – Кико (4), Сесилио (15), Же (24,28), Эмилио Буэндиа (36), Маркес (38)



«Хаэн» – «Пальма Футзал» – 1:1 (1:0)
 Солано (18) – Майко (40)



«Пескадос Рубен Бурела» – «Катгаз Э. Санта Колома» – 5:3 (2:0)
 Яго Родригес (17,40), Хорхе Бельверт (18,37,39) – Хави Родригес (30,40), Эду (40, автогол)



«Пластикос Ромеро Картахена» – «Эль Посо Мурсия» – 3:4 (0:2)
 Элиан (21), Хуанпи (23), Хосема (24) – Маринович (1), Рауль Кампос (11), Бебе (20), Рахали (26, автогол)

«Хумилья» – «Риос Реноваблес Сарагоса» – 4:6 (3:4)
 Боливар (7), Игор (8), Тео (19), Фернандес (30) – Ретамар (7), Адри Ортего (9,18), Ричи Фелипе (13), Иван Бельтран (31), Хорхе Сантос (36)

«Барселона Ласса» – «Мовистар Интер» – 6:3 (1:1)
 Диего (19,23,28,37), Феррао (22,27) – Ортис (4), Рикардиньо (32), Умберто (37)

«Гран-Канария» – «Рибера Наварра» – 3:3 (2:3)
 Анас (1), Бингиоба (18,35) – Ферран Плана (11,13), Луисма (15)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Видеообзоры остальных матчей позже...

Источник — Sport.ua

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