Кубок Италии: Матиас Роса оформляет Пескаре третий финал подряд

Субботний день «Финала восьми» Кубка Италии по футзалу, который проходит в Толентино, подарил любителям спорта, которые в приличном количестве заполнили трибуны в спорткомплексе «PalaCesaroni», два совершенно разных по накалу поединка. Но, тем не менее, назвал две команды, которые в воскресенье определят 32-го по счету обладателя Кубка Италии.

Первыми на площадку вышли «Киоли Коджианко Футзал» и «Лупаренсе», и борьбы между ними не получилось. На 6-й минуте номинальные хозяева получили супершанс открыть счет, но Пол Пачеко при выходе один на один проиграл дуэль голкиперу «Лупаренсе» Микеле Миарелли. Известный закон футбола сработал очень быстро – через минуту аргентинец Алан Бранди от левой бровки пробил и сильно, и точно. Преимущество «волков» было столь внушительным, что главному тренеру «Киоли Коджианко Футзал» Хуанлу Алонсо пришлось брать тайм-аут. Но это не остановило коллапс. На 10-й минуте Манкусо в центральной зоне приблизился к воротам и спокойно расстрелял их. Когда же на 14-й минуте Пабло Таборда довел преимущество «Лупаренсе» в счете до трех мячей, «Киоли Коджианко Футзал» перешел на игру с пятым полевым игроком. Результат? Вратарь «лупи» Миарелли отправил мяч в пустые ворота. 4:0 – для первого тайма было очень солидно, ну, а «Лупаренсе» сейчас в таком порядке, что шансов после перерыва у «Киоли Коджианко Футзал» избежать разгрома не было. 2:7 – и «Лупаренсе» с большим интересом стал ждать исхода второго полуфинала.

И в нем пусть мячей было забитого не так много, зато был накал, была интрига, а развязка наступила лишь незадолго до конца матча. Не очень много голевых моментов у «Пескары» и «Каос Футзал» было в первом тайме, а единственный мяч был забит, когда «Пескара» играла в меньшинстве. На 12-й минуте за вторую желтую карточку был удален Кристиан Борруто – на реализацию большинства «Каос Футзал» хватило сорока секунд, когда Патрик Нора из пределов штрафной переправил мяч в ворота. Шанс отыграть этот мяч «Пескара» получила за 10 секунд до перерыва, но Леандро Куццолино не реализовал 10-тиметровый.

А после перерыва героем суждено было стать 21-летнему Матиасу Росе, который в нынешнем сезоне очень громко завил о себе. Долго не могла «Пескара» вскрыть оборону «Каос Футзал», но на 29-й минуте Роса сделал это блестяще – принял передачу Капуто «на столба», развернул опекуна, после чего пробил под самую штангу. Ближе к концу матча «Пескара» была острее своего соперника, и на 39-й минуте после сильнейшего удара Куццолино после углового Роса изловчился подставить ногу, и мяч оказался в сетке. Главный тренер «Каос Футзал» Велимир Андреич после тайм-аута бросил на площадку пятого полевого игрока, но «Пескара» свою путевку в финал не отдала.

Итак, 26 марта главный матч – «Пескара» против «Лупаренсе». Напомним, что как раз «Пескара» и является обладателем Кубка Италии, выиграв его еще в 2015 году. А вот «Лупаренсе» в последний раз выигрывал Кубок Италии в 2013-м году.

25 марта. Кубок Италии. «Финал восьми». Полуфиналы