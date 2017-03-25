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Ураган (И.-Франковск)
3:7
Локомотив (Харьков)
25.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Євген РИВКІН: «Для себе вирішив, що ми будемо йти від матчу до матчу»

«Ураган» – «Локомотив» – 3:7. Послематчевый комментарий главного тренера «железнодорожников»

  • 26.03.2017 01:11
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mfk-lokomotiv.com.ua
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Головний тренер «Локомотиву» Євген Ривкін:

- Відразу скажу, що гра була дуже видовищна, забито багато м’ячів, думаю, вболівальникам такі матчі подобаються… А для тренерів – це додатковий стимул для роздумів. Загалом, ми дуже раді, що добилися перемоги, але це тільки перший матч і найголовніше протистояння – ще попереду, тож все буде вирішуватися у Харкові. Але, тим не менше, сьогодні мені сподобався результат, тому хочу подякувати своїм хлопцям. Так, були помилки, але були й позитивні епізоди, але це ті компоненти, з яких складається футзал. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.
 
- Які цілі на плей-офф? Як зажди, найвищі?
- Ці запитання тільки до президента клубу. Всі завдання озвучує керівництво, а моя робота – готувати команду. В цьому сезоні, в силу різних обставин, які склалися, я для себе вирішив, що ми будемо йти від матчу до матчу і битися за перемогу в кожному з них.

Источник — НФК Ураган Ивано-Франковск

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