Євген РИВКІН: «Для себе вирішив, що ми будемо йти від матчу до матчу»

Головний тренер «Локомотиву» Євген Ривкін:



- Відразу скажу, що гра була дуже видовищна, забито багато м’ячів, думаю, вболівальникам такі матчі подобаються… А для тренерів – це додатковий стимул для роздумів. Загалом, ми дуже раді, що добилися перемоги, але це тільки перший матч і найголовніше протистояння – ще попереду, тож все буде вирішуватися у Харкові. Але, тим не менше, сьогодні мені сподобався результат, тому хочу подякувати своїм хлопцям. Так, були помилки, але були й позитивні епізоди, але це ті компоненти, з яких складається футзал. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить.

- Які цілі на плей-офф? Як зажди, найвищі?

- Ці запитання тільки до президента клубу. Всі завдання озвучує керівництво, а моя робота – готувати команду. В цьому сезоні, в силу різних обставин, які склалися, я для себе вирішив, що ми будемо йти від матчу до матчу і битися за перемогу в кожному з них.