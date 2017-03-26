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Максим ПАВЛЕНКО: «Просто так ми не віддамо путівку у півфінал»

«Ураган» – «Локомотив» – 3:7. Послематчевый комментарий главного тренера франковцев

  • 26.03.2017 01:00
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uragan.if.ua
© uragan.if.ua
Головний тренер «Урагану» Максим Павленко:

- Найперше, дякую хлопцям за самовіддачу. Намагалися догравати кожен епізод, на жаль, при стандартах не допрацювали, а суперник, навпаки, проявив більшу індивідуальну майстерність при стандартних положеннях. Ми готувалися до цього, однак не виконали установку на гру. У нас є тиждень, щоб зробити правильні висновки.
 
Просто так ми не віддамо путівку у півфінал. Поки є можливість – будемо боротися, старатися, нав’язувати свою гру. В складі команди пройдуть певні ротації, сьогоднішній матч довів, що потрібно внести корективи, щоб підвищити швидкість атак. Будемо працювати над тим, щоб стандартні положення у нашому виконанні були більш якісними, і ми могли реалізовувати моменти, які створюємо.
 
- Що стало причиною поразки?
- Рахунок на табло – це яскраве відображення того, що «Локомотив» награв на перемогу значно більше, аніж ми. Значить більше попрацювали над стандартними положеннями, за рахунок чого і виграли. Повівши в рахунку 2-3 м'ячі, суперник змусив нас нервувати, і ми не зуміли показати свою гру. Після перерви – зовсім інше налаштування, дуже швидкий третій м’яч, потім – четвертий, і ми були змушені відійти від нашого плану, почати грати вп’ятьох, далі скоротили розрив в рахунку, але, на жаль, не змогли зробити його таким, щоб суперник хвилювався.
 
- Як будете  психологічно налаштовувати команду на бій в Харкові?
- Втрачати нам вже нічого! Я вірю, що в Харкові проявиться «ураганівський» характер, який грає від першої і до останньої хвилини, сконцентрований, налаштований виключно на перемогу, з вірою в себе, з вірою в колектив. Тільки з таким настроєм ми поїдемо на другий матч серії.

Источник — НФК Ураган Ивано-Франковск

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