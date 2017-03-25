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Тарас Шпичка – головний тренер жіночих збірних України з футзалу

Перше випробування для нового наставника – два матчі проти збірної Польщі

  • 25.03.2017 16:57
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Игорь Супкарев
© Игорь Супкарев
Виконавчий комітет АФУ призначив Шпичку Тараса Олександровича виконуючим обов’язки головного тренера національної та юнацьких збірних України з футзалу. Протягом місяця головний тренер повинен надати пропозиції щодо кандидатів до свого тренерського штабу.
 
Цим же рішенням Виконком АФУ погодив проведення НТЗ та участь національної жіночої збірної України з футзалу у двох товариських матчах зі збірною Польщі, які відбудуться 22 та 23 квітня 2017 року у Польщі.
 

Источник — АФУ

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