Тарас Шпичка – головний тренер жіночих збірних України з футзалу

Виконавчий комітет АФУ призначив Шпичку Тараса Олександровича виконуючим обов’язки головного тренера національної та юнацьких збірних України з футзалу. Протягом місяця головний тренер повинен надати пропозиції щодо кандидатів до свого тренерського штабу.

Цим же рішенням Виконком АФУ погодив проведення НТЗ та участь національної жіночої збірної України з футзалу у двох товариських матчах зі збірною Польщі, які відбудуться 22 та 23 квітня 2017 року у Польщі.