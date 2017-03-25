Отбор на ЧЕ-2018: УЕФА назвал официальных лиц на турнир в Киеве

Стали известны официальные лица, которые будут работать на матчах основного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года в группе C с участием сборных Украины, Хорватии, Черногории и Бельгии. В их числе:
Арбитры:
Ондрей Черны (Чехия)
Лукаш Пешко (Словакия)
Траян Енчев (Болгария)
Мигуль Дуарте Оливейра Кастильо (Португалия)
Наблюдатель арбитража:
Педро Анхель Галан Ньето (Испания)
Делегат УЕФА:
Фабрицио Ди Фелисе (Италия)
Кроме того, два представителя Украины получили назначения на матчи основного раунда в других группах. Так, арбитр из Днепра Олег Иванов отправится в Тбилиси, где в группе А за путевки на Евро будут спорить сборные Беларуси, Грузии, Италии и Нидерландов.
Киевлянину Сергею Лисенчуку в качестве делегата УЕФА предстоит поездка в Баку на матчи в группе B, в которой собраны сборные Албании, Боснии и Герцеговины, Азербайджана и Венгрии.
Напомним, что матчи во всех семи группах основного раунда квалификации ЧЕ-2018 пройдут 8-11 апреля.
В Киеве поединки команд группы С будут играться во Дворце спорта, и билеты на матчи 8, 9 и 11 апреля уже в продаже.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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