Отбор на ЧЕ-2018: УЕФА назвал официальных лиц на турнир в Киеве

Стали известны официальные лица, которые будут работать на матчах основного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года в группе C с участием сборных Украины, Хорватии, Черногории и Бельгии. В их числе:

Арбитры:

Ондрей Черны (Чехия)

Лукаш Пешко (Словакия)

Траян Енчев (Болгария)

Мигуль Дуарте Оливейра Кастильо (Португалия)

Наблюдатель арбитража:

Педро Анхель Галан Ньето (Испания)

Делегат УЕФА:

Фабрицио Ди Фелисе (Италия)

Кроме того, два представителя Украины получили назначения на матчи основного раунда в других группах. Так, арбитр из Днепра Олег Иванов отправится в Тбилиси, где в группе А за путевки на Евро будут спорить сборные Беларуси, Грузии, Италии и Нидерландов.

Киевлянину Сергею Лисенчуку в качестве делегата УЕФА предстоит поездка в Баку на матчи в группе B, в которой собраны сборные Албании, Боснии и Герцеговины, Азербайджана и Венгрии.

Напомним, что матчи во всех семи группах основного раунда квалификации ЧЕ-2018 пройдут 8-11 апреля.