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Отбор на ЧЕ-2018: УЕФА назвал официальных лиц на турнир в Киеве

Арбитр Олег Иванов получил назначение в группу A, делегат УЕФА Сергей Лисенчук – в группу B

  • 25.03.2017 09:49
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Отбор на ЧЕ-2018: УЕФА назвал официальных лиц на турнир в Киеве
Стали известны официальные лица, которые будут работать на матчах основного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу 2018 года в группе C с участием сборных Украины, Хорватии, Черногории и Бельгии. В их числе:
 
Арбитры:
Ондрей Черны (Чехия)
Лукаш Пешко (Словакия)
Траян Енчев (Болгария)
Мигуль Дуарте Оливейра Кастильо (Португалия)
 
Наблюдатель арбитража:
Педро Анхель Галан Ньето (Испания)
 
Делегат УЕФА:
Фабрицио Ди Фелисе (Италия)
 
Кроме того, два представителя Украины получили назначения на матчи основного раунда в других группах. Так, арбитр из Днепра Олег Иванов отправится в Тбилиси, где в группе А за путевки на Евро будут спорить сборные Беларуси, Грузии, Италии и Нидерландов.
 
Киевлянину Сергею Лисенчуку в качестве делегата УЕФА предстоит поездка в Баку на матчи в группе B, в которой собраны сборные Албании, Боснии и Герцеговины, Азербайджана и Венгрии.
 
Напомним, что матчи во всех семи группах основного раунда квалификации ЧЕ-2018 пройдут 8-11 апреля.
 
В Киеве поединки команд группы С будут играться во Дворце спорта, и билеты на матчи 8, 9 и 11 апреля уже в продаже.
 


Анатолий ПОДВОЙСКИЙ  

Источник — Sport.ua

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