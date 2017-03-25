Плей-офф. 1/4 финала: Локомотив увозит из Ивано-Франковска победу

25 марта в украинском футзале своего рода поворотный день – в четырех городах стартовал плей-офф, и в программе субботнего дня были первые четвертьфинальные матчи.

«Никогда не говори никогда», – это о главном тренере ивано-франковского «Урагана» Максиме Павленко, команда которого на своей площадке принимала харьковский «Локомотив». Когда в феврале в руководстве франковского приняли решение о смене главного тренера, назначенный на эту должность Максим Павленко принял решение о том, что выходить на площадку он не будет, а сосредоточится исключительно на тренерской работе у кромки площадки. Однако плей-офф – это совсем другой турнир, к тому же, «урагановцы» на финише регулярного чемпионата показали не лучшие результаты. Так что, пришлось самому возрастному футболисту нашей Экстра-лиги снимать копочки с гвоздя и уже с площадки вести свою команду к решению стоящей перед клубом задачи – для начала, выходу в полуфинал.

Стартовые минуты матча выдались довольно спокойными, несмотря на то, что чуть активнее были хозяева, а при потерях мяча сразу же пытались прессинговать вблизи владений Литвиненко. Какие-то попытки дальних ударов предпринимались с обеих сторон, но они не несли угрозы воротам. А вот на 7-й минуте у ворот гостей возник первый по-настоящему голевой момент. Симка в штрафной подставил ногу под удар, и мяч, пролетев под Литвиненко, угодил в штангу.

Но это был лишь редкий эпизод, когда атакующей стороне позволили развернуться в штрафной. В ход продолжали идти удары с любых дистанций, и в этом «Локомотив» преуспел. На 12-й минуте после заброса Бондаря с аута Свиридов справа здорово приложился к мячу, который, что снаряд, влетел в ближний верхний угол.

Рисунок игры после гола практически не поменялся, никто у своих ворот не сидел – все-таки свое счастье лучше искать у чужих ворот. На 15-й минуте слаженное взаимодействие продемонстрировали Пелех и Корсун. Первый мягкой продольной передачей пробросил мяч, а второй с линии штрафной технично пробил над плечом Литвиненко.

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин сразу же взял тайм-аут, но он был больше нужен для паузы. После тайм-аута гости аккуратнее заиграли у своих ворот, ну, а впереди рассчитывали на проверенное оружие – дальние удары. Оно принесло результат и еще раз, уже на 18-й минуте. Свиридов пробил по воротам метров с 12-ти, мяч нашел ногу Симки, и уже от неё влетел в угол ворот.

Концовка тайма прошла по половине «Локомотива», но удары Зварича, Коваля и Павленко были неточными.

Наверняка, хозяева в перерыве строили какие-то планы на второй тайм, но какими бы они ни были, игра резко нанесла по ним серьезный удар. Для начала Свиридов дальним ударом в третий раз отправил мяч в сетку, а вскоре блеснул Дмитрий Сорокин, который один в один обыграл Зварича, после чего хлестко пробил в дальний угол.

Такая резкая трансформация счета из 1:2 в 1:4 – это уже серьезно. «Урагану» удалось добавить в динамике, но вот с креативом было сложнее, ведь в чем-чем, но в позиционной обороне «Локомотив» играть умеет. Игра с пятым со стороны хозяева явно напрашивалась, но Максим Павленко не торопился бросать на площадку пятого полевого игрока. Когда же впервые это сделал – на 32-й минуте Зварич появился во вратарской футболке, хозяева допустили ошибку, что позволило Литвиненко из своей штрафной точно пробить по пустым.

«Минус 4» у хозяев, но это был не приговор. Двух минут при игре «5 на 4» понадобилось «Урагану», что два гола отыграть, и если мяч Киндратива был спонтанным – к капитану франковцев мяч удачно отскочил от Зварича, то когда забивал уже сам Зварич, все было разыграно на уровне.

Казалось бы, вот она, интрига, вернулась – но какой же переменчивой и тонкой бывает игра. После тайм-аута «Локомотива» перевел игру на хозяйскую половину, заработал аут, который оказался результативным. Никто из «урагановцев» не углядел за Лебедем, который после передачи Бондаря из пределов штрафной пробил без шансов для Бирова.

Играть оставалось около четырех минут, Зварич практически не покидал площадку, играя пятым полевым, но ни одного убойного момента «Урагану» больше создать не удалось. Подвел же итог первому матчу четвертьфинальной серии Дмитрий Сорокин, за считанные секунды до сирены оформив дубль ударом через всю площадку в пустые ворота.

«Локомотив» после выезда в Ивано-Франковск повел в серии, но это ничего не значит. Через неделю соперникам предстоит матч в Харькове, и «Урагану» по силам сделать так, чтобы он в четвертьфинале не стал последним.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

1/4 финала плей-офф. Первый матч

«Ураган» (Ивано-Франковск) – «Локомотив» (Харьков) – 3:7 (1:2). Счет в серии 0:1

«Ураган»: Виталий Биров – Игорь Корсун, Максим Павленко, Марьян Пелех, Сергей Коваль – Петр Шотурма, Роман Киндратив, Андрей Симка, Михаил Зварич – Антон Лясковский, Василий Кефа, Николай Микитюк

«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Евгений Серый, Богдан Свиридов, Дмитрий Бондарь, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец – Олег Выставной

Арбитры: Богдан Киндий (Роздол), Александр Билащенко (Чернигов)

Игорь Корсун, 15, Роман Киндратив, 34, Михаил Зварич, 35 - Богдан Свиридов, 12, 18, 21, Дмитрий Сорокин, 23, 40, Дмитрий Литвиненко, 32, Ярослав Лебедь, 36. Игорь Корсун, 15, Роман Киндратив, 34, Михаил Зварич, 35 - Богдан Свиридов, 12, 18, 21, Дмитрий Сорокин, 23, 40, Дмитрий Литвиненко, 32, Ярослав Лебедь, 36.

Удары (в створ): 33 (16) – 24 (13).