Плей-офф. 1/4 финала.Ураган – Локомотив. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). 1/4 финала плей-офф, 25.03.2017 12:00.

Сегодня в 12:00 состоится матч между командами «Ураган» (Ивано-Франковск) и «Локомотив» (Харьков).



АНОНС МАТЧА УРАГАН – ЛОКОМОТИВ



Следите за событиями онлайн в матче «Ураган» (Ивано-Франковск) – «Локомотив» (Харьков) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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