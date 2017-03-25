Плей-офф. 1/4 финала.Ураган – Локомотив. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига). 1/4 финала плей-офф, 25.03.2017 12:00.
Сегодня в 12:00 состоится матч между командами «Ураган» (Ивано-Франковск) и «Локомотив» (Харьков).
Ураган - Локомотив. Текстовая трансляция.
АНОНС МАТЧА УРАГАН – ЛОКОМОТИВ
Следите за событиями онлайн в матче «Ураган» (Ивано-Франковск) – «Локомотив» (Харьков) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!
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Источник — Sport.ua
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