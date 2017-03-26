Матчами 25-го тура в регулярном чемпионате Испании по футзалу стартовал очередной ударный отрезок – в течение 9-10-ти календарных дней каждому участнику Примеры предстоит сыграть по 3 матча.

Любопытной особенностью отчетного тура стал тот факт, что в половине из восьми матчей друг против друга играли команды, являвшиеся соседями по турнирной таблице. Не в каждой из пар у соперников было приблизительно равное количество очков, что еще бы больше подогревало интерес, но, тем не менее, стратегическое значение таких матчей никто не отменял.

Возьмем, к примеру, пару «Катгаз Э. Санта Колома» – «Сантьяго Футзал». Каталонцы занимали восьмое место, последнее в зоне плей-офф, галисийцы шли девятыми с отставанием в 8 очков. Боевая ничья в Санта-Коломе-де-Граменете 3:3 сохранила статус-кво, хотя по итогу тура «Сантьяго Футзал» обошли «Рибера Наварра» и «Риос Реноваблес Сарагоса».

Наваррцы у себя дома легко разобрались с «Хумильей», которой от вылета в Сегунду уже не спастись. А вот у «Риос Реноваблес Сарагосы», которая принимала «Пластикос Ромеро Картахену», было всего на одно очко больше, чем у своего соперника. Так что, здесь был классический случай «игры за 6 очков». В итоге, команда из Сарагосы справилась со своей задачей, добилась победы 6:2, причем – редкий случай – игрок гостей Хуанпи дважды отметился голами в свои ворота.

Очень важный матч между еще одними соседями игрался в Буреле, где «Пескадос Рубен Бурела» принимала «Гран-Канарию». Обе команды очень близки к зоне вылета, соответственно, взятые три очка повышали шансы победителя на выживание. Достались они островитянам, которые вырвали победу незадолго до финальной сирены благодаря голу Хуанильо. Победа в Буреле не позволила команд с Канарских островов подняться с 13-го места, но отрыв от зоны вылета вырос до 5 очков – это уже неплохой запас.

А вот «Пескадос Рубен Бурела» таки в зону вылета опустилась, точнее, «рыбаков» туда сместили. Главная неожиданность тура состоялась в Валенсии, где «Леванте» добыл сложнейшую победу над «Хаэном», командой, между прочим, из первой восьмерки. Ротация между «Пескадос Рубен Бурелой» и «Леванте» по перемещению с 15-го места на 14-е и обратно происходит за последние несколько туров не в первый раз. Кто из этих двух команды «останется в живых» в Примере на следующий сезон – это одна из интриг оставшейся части регулярного чемпионата. Возможно, ответ будет получен только в заключительном, 30-м туре, когда «Пескадос Рубен Бурела» и «Леванте» сыграют между собой. А, возможно, и до этой игры – если посмотреть на календарь оставшихся матчей, то он у «Леванте» чуть полегче. Самый высоко стоящий в турнирной таблице соперник у «левантийцев» – это «Пенискола», в то время как «Бурелу» ждут игры с «Эль Посо Мурсией» и «Санта Коломой».

Ну, а теперь дошла очередь поговорить и о грандах Примеры. Первым из них свой матч тура отыграл «Мовистар Интер». В лице «Магны Гурпеа» «мовистаровцы» встретили достойного соперника. Наваррцы очень долго сохраняли свои ворота в неприкосновенности, хотя порой хозяевам паркета невероятно не везло. Так, на 23-й минуте после углового Даниэль пробил в перекладину, мяч отскочил к Дарлану, который из пределов штрафной пробил в падении через себя – и снова перекладина! Распечатать наваррские ворота чемпиону Испании удалось лишь на 32-й минуте, когда после передачи Рикардиньо точно пробил Дарлан. За 4 минуты до конца матча «Магна Наварра» перешла на пятого, пару убойных моментов гости создали, но не реализовали. А за секунду до сирены окончательный счет установил Рикардиньо. Причем не просто забил в пустые ворота, а, что называется, исполнил. Подобрав мяч на своей половине, Рикардиньо вывернулся из-под тисков в исполнении Роберто Мартиля и Хави Эсеверри, а затем уже от центральной линии подсечкой запустил мяч в пустую «рамку». 2:0 – «Мовистар Интер» сделал еще один шаг к победе в регулярном чемпионате.

Одним из двух субботних матчей в Примере был поединок в Мурсии, где «Эль Посо Мурсия» принимала «Пенисколу». Забитых мячей в этой игре зрители увидели аж 7, а счет 4:3 был установлен на 34-й минуте, когда Хуан Эмилио удачно сыграл на добивании. «Пенискола» в этот момент уже играла «5 на 4», естественно, и в оставшееся время пятый полевой игрок у гостей выходил неоднократно. Но даже в самых, казалось бы, верных моментах на пути мяча в ворота оказывался голкипер мурсийцев Феде. А, к примеру, на 39-й минуте, когда уже и он был не у дел, ворота хозяев спасла штанга. 4:3 – очень непростая победа «Эль Посо Мурсии», у которой после 8-миматчевой дисквалификации на тренерском мостике вновь руководил процессом главный тренер Дуда. Эта победа мурсийцев фактически закрыла вопрос, какие три команды будут в тройке – «Пенискола», занимающая четвертое место, теперь отстает от «Эль Посо Мурсии» на 8 очков.

Завершался же 25-й тур в воскресенье на Балеарских островах, где ровно в полдень по местному времени на площадку спорткомплекса в Пальме вышли «Пальма Футзал» и «Барселона Ласса». Игра для гостей началась, лучше не придумаешь. На первой минуте Феррао перед линией штрафной принял длинную передачу от своего голкипера Хуанхо, и с разворота вколотил мяч в ворота. За 3 минуты до перерыва тот же Феррао должен был оформлять дубль, но вратарь «Пальмы Футзал» Карлос Баррон отразил удар бразильца с пенальти. И во втором тайме был забит один мяч – сравнять счет балеарцам удалось на 37-й минуте, когда в ворота «Барселоны Ласса» за 6-й фол был назначен 10-тиметровый. Элой Рохас с дабл-пенальти пробил несильно и в Хуанхо, но мяч снова отлетел к игроку хозяев, который покатил кожаный снаряд чуть вправо под удар Чичо, и тому промахнуться было невозможно. Последние две минуты каталонцы очень хотели вырвать победу, о чем говорит тот факт, что Диего на мяче гостей постоянно играл пятым полевым, но ничья, пожалуй, была закономерным исходом этого интересного матча. Она, конечно же, не удовлетворила «Барселону Ласса», которая теперь от «Мовистар Интера» отстает на целых 5 очков.

Всего три дня будет в распоряжении «Барселоны Ласса» и на восстановление, и на подготовку к своему следующему матчу. А он будет далеко нерядовым – дома против «Мовистар Интера»! Барселона против Мадрида – это в Испании классика для любого игрового вида спорта. А если же ближе к спортивной составляющей, то это будет фактически ключевой матч в деле определения победителя регулярного чемпионата. Эта игра состоится 29 марта, а весь 26-й тур пройдет во вторник и в среду.

24-26 марта. 25 тур