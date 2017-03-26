20-й тур регулярного чемпионата в футзальной Польше ожидался с огромным интересом, ведь в его программе стоял матч, который с полным правом можно назвать центральным во всем втором круге. Чемпион страны «Гатта Актив» принимала очень мощно выступающий в нынешнем сезоне «Рекорд», и, выражаясь теннисной терминологией, это для обеих команд был скрытый «матч-бол». Разрыв между соперниками составлял 8 очков в пользу команды из Бельско-Бялой, в случае её победы он увеличивался до 11-ти, и хотя до завершения всего чемпионата каждой из команд предстоит провести по 7 матчей, этот гандикап реально отыграть уже было бы невозможно.

Но, прежде всего, стоит сказать о том, что у «Гатты Актив» на неделе был и еще один матч. Своим чередом идет розыгрыш Кубка Польши, и 16 марта в Хожуве был сыгран первый полуфинальный матч между местным «Клирексом» и «Гаттой Актив». Принес он если не сенсационный, то можно говорить, что неожиданный результат – «Клирекс» выиграл 4:0. Вадим Иванову, играющему в Хожуве, забить не удалось, но в данном случае это не суть важно. Важно, что его команда на ответный матч, который будет сыгран 19 апреля, едет с очень хорошим заделом. Хотя окончательно называть финалиста из этой пары не будем, достаточно вспомнить, что в четвертьфинале «Гатта Актив» у себя дома «укатала» далеко не слабую «Торунь» 6:1.

Какой же была диспозиция перед матчем двух грандов Экстракласы? «Гатте Актив» пришлось снова выходить на площадку против «Рекорда», который имел обычный недельный цикл подготовки к этому ответственному матчу. Казалось, ситуация не в пользу хозяев паркета, но тем и хорош футбол, что он не всегда поддается логике.

Очень активно начали игру обе команды, в Польше как-то вообще не принято играть от глухой обороны. Чуть острее были хозяева, у которых очень активен был игрок сборной Польши Даниэль Кравчик. Но счет было суждено открыть не ему, а игроку сборной Чехии Яну Яновскому, который давно уже играет в Польше. В этом эпизоде Яновский все сделал сам – перехватил мяч в центральной зоне и точно пробил метров с 10-ти.

Очень неплохое начало для «Рекорда», который через минуту мог забивать и второй мяч, но после удара Беля с 10-ти метров мяч пролетел рядом со стойкой. Вскоре уже Марциняк дальним ударом проверил штангу ворот «Рекорда», но еще через полминуты хозяева сравняли счет. Гости в своей штрафной «потеряли» Кравчика, который после идеальной передачи Марциняка не промахнулся. Однако не успели забитые трибуны спорткомплекса в Здуньской-Воле нарадоваться, как «Гатта Актив» пропустила второй мяч – это Михал Марек мощным ударом пробил голкипера хозяев Словиньского. Счет 1:2 и стал итогом первых 20-ти минут игры.

Сложно сказать, что случилось с «Рекордом» в начале второго тайма, но первые его 5-6 минут гости откровенно провалили. «Рекордисты» с трудом переходили середину площадки, и у их голкипера Михала Калужи работы было предостаточно. На 25-й минуте Марциняк сравнял счет, реализовав контратаку, и трибуны еще сильнее погнали игроков «Гатты Актив» вперед. Это дало определенные шансы и для гостей, но ни Роман Вахула, ни Радек Полашек не смогли пробить удачно игравшего Словиньского. А вот хозяевам на 32-й минуте явно сопутствовала удача – Марциняк слева явно бил по воротам, но получилась прострельная передача, которую грудью замкнул Кравчик.

Любопытный эпизод произошел на 36-й минуте. После дальнего удара «гаттовца» Милевского со штрафного мяч в штрафной попал в руку Яновскому, и арбитры, дав желтую карточку капитану «Рекорда», указали на «точку». У гостей «под пенальти» вышел второй голкипер Наврат, и стал героем, отразив сильнейший удар Шимчака. Но, увы для гостей, подвиг Наврата не помог «рекордистам» избежать поражения. Гости ближе к концу матча перешли на игру с пятым полевым игроком, дальний удар Бондаря отразил Словиньски, мяч отскочил к Марциняку, который отправил его по назначению – в пустые ворота. 4:2 – «Гатта Актив» взяла этот очень важный матч, между чемпионом Польши и «Рекордом» дистанция сократилась до пяти очков, и она, как вы сами понимаете, за 7 туров до конца чемпионата может быть отыграна.

А вот «Клирекс», который в субботу играл в Гливицах с «Пястом», все свои эмоции выплеснул в кубковом матче с «Гаттой Актив». На 5-й минуте Вадим Иванов открыл счет, но это был первый и последний успех «Клирекса». На 17-й минуте «Пяст» голами Девуцкого и Грежа в течение 46-ти секунд нанес двойной удар по гостям, развернув ситуацию в свою пользу. Ну, а третий мяч в воротах «Клирекса» оказался, когда гости пытались спасти матч, играя с пятым полевым игроком.

По итогу же 20-го тура в первой шестерке произошло некоторое размежевание. «Рекорд» и «Гатта Актив» по-прежнему далеко от всех, и розыгрыш чемпионства это прерогатива этих двух клубов. В борьбе же за третье место шансы окрепли у «Торуни», которая в отчетном туре оформила «Ред Девилс» окончательные билеты в Первую лигу, и у «Пяста». Между ними разница в 2 очка, и дистанция от 5-го места в 5 очков – это уже кое-что. «Погонь 04», у которой по-прежнему в лазарете Александр Шамотий, оставила 2 очка в Гданьске, чем заметно понизила свои перспективы побороться за комплект бронзовых медалей.

Несколько слов о бомбардирах. Не на шутку раззабивался Марцин Миколаевич, и после хет-трика в Хойницах в его активе уже 25 забитых мячей. На 6 меньше у Александра Бондаря, который, в свою очередь, рискует быть в ближайшее время накрытым целой группой преследователей – у Юрчака, Девуцкого, Кравчика и Марциняка по 17 забитых мячей.

В чемпионате Польши наступает большой перерыв – до 15 апреля. Уже совсем скоро, 8-11 апреля, в Европе отборочные матчи ЧЕ-2018, к которым сборная Польши в ближайшее время начнет подготовку. Напомним, что поляки принимают у себя группу E, в которой предстоит сыграть со сборными Сербии, Молдовы и Испании.

24-25 марта. 20 тур