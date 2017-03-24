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Кубок Италии: Пескара продолжает свой поход за третьим трофеем

Насыщенный четвертьфинальный день «Финала восьми» не обошелся без сенсационных результатов

  • 24.03.2017 10:00
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Кубок Италии: Пескара продолжает свой поход за третьим трофеем
В четверг, 23 марта, в небольшом городке Толентино стартовал «Финал восьми» Кубка Италии, второго по значимости трофея в итальянском футзале. Стоит сказать, что нынешний розыгрыш Кубка Италии уже 32-й по счету, а впервые он проводился еще в сезоне 85/86 годов. До 2003 года Кубок Италии разыгрывался по олимпийской системе, а уже со следующего сезона принял свой нынешний формат «Финала восьми». Действующим обладателем Кубка Италии является «Пескара», которая завладела трофеем в 2015 году, и сохранила его у себя год спустя.
 
Как раз «Пескара» и открывала нынешний «Финал восьми», который по традиции в Италии проводится по схеме «4 четвертьфинала в четверг – 2 полуфинала в субботу – финал в воскресенье». Соперником команды Фульвио Колини была «Ма Груп Имола», а изюминки этому противостоянию добавляло то, что команды играли между собой 5 дней назад в 19-м туре регулярного чемпионата, и тогда «Пескара» не без труда выиграла  2:0.
 
Ровно столько же мячей было забито и в основное время кубкового матча, который начинался ровно в полдень по среднеевропейскому  времени, но трибуны были заполнены за счет того, что на матче присутствовало очень много школьников – это в Италии уже давно традиция, направленная на популяризацию футзала. На 5-й минуте юное дарование итальянского футзала Матиас Роса открыл счет, но ровно через 20 минут игрового времени Дейлтон этот мяч отыграл. Для выявления победителя командам пришлось бить пенальти, и нервы крепче оказались у игроков «Пескары». Канал и Салас свои 6-тиметровые реализовали очень четко, в то время как у «Ма Груп Имолы» лишь игрок сборной Хорватии Тони Елавич был точен. Марсио Боргес пробил мимо ворот, а удар Фабиньо отразил молодой голкипер «Пескары» Лоренцо Пьетранджело, который в Италии считается специалистом по отражению пенальти. 2:1 в серии пенальти – и «Пескара» стала первым полуфиналистом.
 
Её соперником стал «Каос Футзал», который несколько неожиданно очень уверенно переиграл «Аква&Сапоне». Почему неожиданно – дело в том, что «водо-мыльная» команда в чемпионате Италии не проигрывала 14 туров подряд, с 11 ноября прошлого года. Героем первого тайма стал знаменитый Фернандао, тот самый который в свое время блистал в «Барселоне Ласса» и в сборной Испании. Его второй мяч позволил «Каос Футзал» уйти на перерыв с преимуществом в счете в один мяч. А до середины второго тайма подопечные Велимира Андреича увеличили его до трех мячей, причем один из них на счету ветерана итальянского футзала Саада Ассиса, у которого также была яркая карьера в «Барселоне Ласса». На 35-й минуте Анжело Скинина забил шестой мяч в ворота «Аква&Сапоне», а гол бразильца Лукаяна через пару минут лишь установил окончательный счет.
 
Удивительно, но практически по тому же сценарию прошел и третий четвертьфинал , в котором также была сильнее команда, которая в регулярном чемпионате на данный момент находится ниже в турнирной таблице. 6:3 – «Киоли Коджианко Футзал» не оставил шансов «Лолло Каффе Наполи».
 
И, наконец, в заключительном матче дня «Аксед Груп Латине» едва не удался невероятный камбек. Уступая после первого тайма 0:4, подопечные Пьеро Базиле нашли в себе силы вернуться в игру. Аргентинец Лукас Майна отыграл два мяча, а за 1.19 до конца основного времени Лусиано Авеллино и вовсе сократил счет до минимума. Но на большее «Аксед Груп Латины» не хватило.
 
Итак, в субботу, 25 марта первыми на площадку выйдут «Киоли Коджианко Футзал» и «Лупаренсе», а затем второго финалиста выявят «Пескара» и «Каос Футзал».

23 марта. Кубок Италии. «Финал восьми». Четвертьфиналы
 
«Пескара» – «Ма Груп Имола» – 1:1 (1:0, 1:1). Пенальти 2:1
 Роса (5) – Дейлтон (25)
Пенальти забили: Канал, Салас – Елавич
Не забили пенальти: Боргес, Фабиньо  
 
«Аква&Сапоне» – «Каос Футзал» – 3:6 (2:3)
 Мурило Феррейра (5), Джонас (7), Лукаян (37) – Фернандао (2,16), Титон (8), Эрколесси (25), Саад Ассис (29), Скинина (35)
 
«Лолло Каффе Наполи» – «Киоли Коджианко Футзал» – 3:6 (2:3)
 Форнари (9), Андре Феррейра (16,38) – Йерай (3,7), Пол Пачеко (7), Брицци (31), Визонан (31), Фитс (34)
 
«Лупаренсе» – «Аксед Груп Латина» – 4:3 (4:0)
 Онорио (5), Коко Веллингтон (6), Манкусо (17), Бертони (39) – Майна (34,36), Авеллино (39)

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Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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