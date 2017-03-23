Всеукраїнський фінал АФЛУ: відбулось жеребкування групового раунду

22 березня у приміщенні Федерації футболу Дніпропетровської області відбулось жеребкування групового етапу Всеукраїнського фіналу Аматорської футзальної ліги України. Саму процедуру жеребу проводили автор програми «По той бік поля» Андрій Дніпровський та відомий дніпровський журналіст Дмитро Москаленко. Отже, пропонуємо Вашій увазі результати жеребкування.

Група «А»

«Альтернатива» (Київ)

«Віза-Вторма» (Івано-Франківськ)

«Конкорд» (Кривий Ріг)

«ІНІСС» (Миколаїв)

Група «В»

«Катеринославхліб» (Дніпро)

«Атлет» (Житомир)

«Алекс» (Мукачеве)

«Автолокомотив» (Южноукраїнськ)

Група «С»

«Сатурн» (Вапнярка)

«ІВТ» (Сєвєродонецьк)

«Стелс» (Херсон)

«Свісспан-Горизонт» (Костопіль)

Група «D»

«АРПІ» (Донецьк/Запоріжжя)

«Слобода» (Харків)

«Нова Поліція» (Кропивницький)

«ЮВІКО» (Дніпро)

Група «Е»

«Надія» (Хорів)

«ПЗМС» (Полтава)

«МАУ МГОК» (Жовті Води)

«Бахмут-АГРО» (Бахмут)

Група «F»

«Динамо-ГУНП» (Хмельницький)

ФК «Краснопілля»

«Азовське море» (Бердянськ)

«МКВ» (Одеса)

Нагадаємо, що Всеукраїнський фінал АФЛУ відбудеться у Дніпрі з 24 по 26 березня. Матчі проходитимуть у спорткомплексах «УДХТУ» та «Олімпія+».