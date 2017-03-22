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Билеты на матчи отборочного турнира ЧЕ-2018 в Киеве уже в продаже!

Цена билетов на один игровой день, включающий два матча, от 30 грн.

  • 22.03.2017 15:25
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Билеты на матчи отборочного турнира ЧЕ-2018 в Киеве уже в продаже!
Агентство по продаже билетов на спортивные и культурные мероприятия  E-SPORT.in.ua открыло продажу билетов на матчи основного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу, которые 8-11 апреля 2017 года пройдет в киевском Дворце спорта.
 
В Группе 3 соперниками сборной Украины будут команды Бельгии, Черногории и Хорватии.
 
 
 
 
Билеты продаются на один игровой день, в течение которого любители спорта могут увидеть два матча. Диапазон цен на билеты – 30, 50, 80, 100 и 400 грн.
 
Билеты на каждый из игровых дней можно приобрести, перейдя по ссылкам, нажав в расписании на выбранный вами игровой день.

 

Источник — Sport.ua

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