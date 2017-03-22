Билеты на матчи отборочного турнира ЧЕ-2018 в Киеве уже в продаже!

Агентство по продаже билетов на спортивные и культурные мероприятия E-SPORT.in.ua открыло продажу билетов на матчи основного раунда квалификации чемпионата Европы по футзалу, которые 8-11 апреля 2017 года пройдет в киевском Дворце спорта.

В Группе 3 соперниками сборной Украины будут команды Бельгии, Черногории и Хорватии.

Билеты продаются на один игровой день, в течение которого любители спорта могут увидеть два матча. Диапазон цен на билеты – 30, 50, 80, 100 и 400 грн.