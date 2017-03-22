Отбор на ЧЕ-2018: расписание матчей в киевском Дворце спорта

8-11 апреля в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футзалу 2018 года в киевском Дворце спорта пройдут матчи основного раунда в группе 3.
Стал известен полный календарь в группе, в которой борьбу за путевки в Словению поведут сборные Украины, Бельгии Черногории и Хорватии
8 апреля (суббота)
13.00. Хорватия – Черногория
16.00. Украина – Бельгия
9 апреля (воскресенье)
13.00. Бельгия – Хорватия
16.00. Украина – Черногория
11 апреля (вторник)
16.00. Черногория – Бельгия
19.00. Хорватия – Украина
Напомним, что победитель группы получит прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы. Команда, занявшая второе место, поборется за право сыграть в Словении в матчах плей-офф, которые будут сыграны в сентябре 2017 года.
Участником плей-офф может стать и третья команда группы 3, но только в том случае, если показанный ею результат будет лучшим среди всех команд, занявших третьи места в семи группах основного раунда.
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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