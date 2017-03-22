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Отбор на ЧЕ-2018: расписание матчей в киевском Дворце спорта

Старт первого матча в группе 3 в субботу, 8 апреля, в 13.00

  • 22.03.2017 11:20
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Отбор на ЧЕ-2018: расписание матчей в киевском Дворце спорта
8-11 апреля в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футзалу 2018 года в киевском Дворце спорта пройдут матчи основного раунда в группе 3.
 
Стал известен полный календарь в группе, в которой борьбу за путевки в Словению поведут сборные Украины, Бельгии Черногории и Хорватии
 
8 апреля (суббота)
13.00. Хорватия – Черногория
16.00. Украина – Бельгия
 
9 апреля (воскресенье)
13.00. Бельгия – Хорватия
16.00. Украина – Черногория
 
11 апреля (вторник)
16.00. Черногория – Бельгия
19.00. Хорватия – Украина 
 
Напомним, что победитель группы получит прямую путевку в финальную часть чемпионата Европы. Команда, занявшая второе место, поборется за право сыграть в Словении в матчах плей-офф, которые будут сыграны в сентябре 2017 года.
 
Участником плей-офф может стать и третья команда группы 3, но только в том случае, если показанный ею результат будет лучшим среди всех команд, занявших третьи места в семи группах основного раунда.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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