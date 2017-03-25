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Ураган (И.-Франковск)
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Локомотив (Харьков)
25.03.2017 12:00   ТВ-трансляция: 

Плей-офф. 1/4 финала. Ураган – Локомотив. Анонс

Пришло время, когда всего себя на площадке нужно оставлять без остатка

  • 24.03.2017 13:30
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uragan.if.ua
© uragan.if.ua
Очень плавным для команд Экстра-лиги получился переход из стадии регулярного чемпионата в фазу плей-офф. Еще на прошлой неделе для большинства команд нашего сильнейшего дивизиона шла борьба за дележ мест в первой восьмерке, а с понедельника уже нужно было концентрироваться на одном единственном сопернике, который стоит на пути в полуфинал плей-офф. Самая же горячая пора стартует в Экстра-лиге в субботу, когда в четырех городах будут сыграны первые матчи 1/4 финала плей-офф.
 
Кстати, если взглянуть на четвертьфинальные пары соперников, а это «Ураган» – «Локомотив», «Титан-Заря» – «Энергия», «Сокол» – «Продэксим» и «Кардинал-Ровно» – «ХИТ», то, по крайней мере, в трех из них можно говорить о противостоянии команд из восточной и западной частей Украины. А сказано это к тому, что пока футболисты готовились к играм, менеджерам клубов, играющих в гостях, нужно было оперативно решить вопросы, связанные с логистикой – билеты, гостиница и прочее. Это когда ты один отправляешь в дорогу, то пошел, купил билет – и поехал. А футзальная команда – это почти 20 человек, и их, разбросанных по одному-два по всем вагонам поезда, где случайным образом остались места на нужную дату, никакой нормальный руководитель на ответственную игру не отправит.
 
Еще проблема – время, которого и так мало на подготовку к игре, а часть его предстояло потратить на переезд, и в трех парах он связан с ночевкой в поезде. В этом плане несколько «повезло» командам Олега Лукьяненко и Сергея Поддубного, но и 330 км между Киевом и Ровно – это тоже расстояние и нагрузка на футболистов.
 
В шестой раз за последние 7 лет чемпион страны будет определяться по системе плей-офф. Участники же четвертьфинала, который начнется матчем в Ивано-Франковске, ранее дважды оказывались друг против друга, и чего-чего, а драматизма в противостоянии «Урагана» и «Локомотива» было в избытке. В 2013-м это была эпохальная пятиматчевая серия, в которой на кону стояло чемпионство, с матчами в Харькове и Ивано-Франковске. А год спустя в силу известных обстоятельств весь плей-офф проводился в Черкассах, где франковцам и харьковчанам для выявления сильнейшего в полуфинале понадобились максимально возможные три матча. О том, насколько все было на тоненького в тех двух сериях, говорит тот факт, что победитель определялся лишь в самом последнем матче, и лишь в серии послематчевых пенальти.
 
В нынешнем сезоне «Ураган» и «Локомотив» провели между собой два матча, но предстоящая игра никак не увязана с ними. Как известно, с середины февраля франковцев возглавил Максим Павленко, а две игры «Урагана» с «железнодорожниками» пришлись на то время, когда главным тренером «урагановцев» был еще Иван Скицко. Три игры регулярного чемпионата было у Максима Павленко на то, чтобы войти в курс дела, что-то изменить, что-то поправить. «Ураган» сначала выиграл ту игру, которую и должен был, наверное, выигрывать – у «Uni-Laman». Но на финише «регулярки» последовали две осечки, от «Сокола» и «Титан-Зари», терять очки в этих играх вряд ли было в планах, и это привело к тому, что франковцы с третьего места откатились на шестое.
 
Любопытно, что за эти же два тура «Локомотив» проделал такой же маршрут, но в противоположном направлении. Перед играми с «ХИТом» и «Кардиналом-Ровно» «железнодорожники» были шестыми, но тех четырех очков, которые они взяли с этими соперниками, хватило для того, чтобы стать третьими. Почти весь регулярный чемпионат у Евгения Рывкина ушел на то, чтобы подобраться к той игре, с которой можно начинать играть плей-офф. Где-то по ходу сезона у харьковчан были неплохие отрезки, но потом куда-то всё исчезало – нужно было пробовать что-то новое, и это не могло не отражаться на турнирных делах. Поворотным моментом для «Локомотива» можно считать кубковые поединки с «Кардиналом-Ровно», которые разительно отличались друг от друга по качеству игры, хотя приблизительно одинаковыми были по счету. В первой игре харьковчане словно решили окончательно наошибаться, сделать еще шаг назад, чтобы потом двигаться вперед. В ответной игре в Ровно нельзя сказать, что игроки «Локомотива» не ошибались, иначе не было бы пяти пропущенных мячей. Но футболисты уже жили игрой, они были командой, когда все играют только лишь с одной мыслью – решить поставленную задачу.
 
Неделя была у Максима Павленко и Евгения Рывкина на то, чтобы окончательно отшлифовать свои команды, чтобы подойти к четвертьфиналу во всеоружии. Хорошо известно, что именно эта стадия плей-офф с точки зрения психологии самая сложная – покидать чемпионат столь рано нет желания ни у кого. Дальше матчи, конечно, более важные, но это гарантировано полуфинал и серия за медали – за какие, это уж как кому повезет.
 
Несмотря на то, что «Локомотив» финишировал в регулярном чемпионате выше «Урагана», и, как порой говорят, «имеет преимущество своей площадки», плей-офф нынешнего сезона – особенный, и это отмечалось практически всеми, кто давал свои комментарии по его поводу. Сейчас шансы 50 на 50 не только в паре «Урагана» и «Локомотива», но можно утверждать, что и в абсолютно всех остальных парах 1/4 финала. У кого-то может быть своё мнение, что ж – не против, но только игра все рассудит. И даже не игра, а игры – матчи плей-офф тем и хороши, что двух одинаковых не бывает, и тот, кто сегодня был на голову сильнее, завтра может быть бит нещадно. А самое главное – что шансы 50 на 50 автоматически перенесутся и на следующую неделю, когда запланирован ответный матч (или матчи).
 
Итак, счет до старта плей-офф пошел на часы. Футболистам пожелаем показать все свои лучшие качества – время для этого пришло. Иначе потом «будет мучительно больно». Будут ребята на высоте, оставят себя полностью на площадке – каким бы ни был результат, болельщик обязательно отблагодарит, что в Ивано-Франковске, что в Харькове, где футзал не только любят, но в этих городах игра «5 на 5» уже давно стала неотъемлемой частью спортивной жизни.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
25 марта, суббота
«Ураган» (Ивано-Франковск)  «Локомотив» (Харьков)  
Ивано-Франковск. Спорткомплекс колледжа физического воспитания и спорта. 12.00
 Арбитры: Богдан Киндий (Роздол), Александр Билащенко (Чернигов)
Наблюдатель арбитража: Роман Проць (Дрогобыч)
ТВ-трансляция на телеканале «Xsport»
Результаты матчей регулярного чемпионата – 1:4 и 2:2
 Прогноз Sport.ua – 1:1

 

Источник — Sport.ua

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С каким исходом завершится первый матч 1/4 финала плей-офф «Ураган» – «Локомотив»?
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