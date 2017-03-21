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Кубок України: жереб назвав пари півфіналістів Фіналу чотирьох

Володар кубкового трофею буде визначений 22-23 квітня в Києві

  • 21.03.2017 15:53
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Кубок України: жереб назвав пари півфіналістів Фіналу чотирьох
У Будинку футболу відбулось жеребкування «Фіналу чотирьох» Кубку України. Після проведеної відповідної процедури визначились пари півфіналістів.
 
«Сокіл» (Хмельницький) – «Локомотив» (Харків)

«ХІТ» (Київ) – «Титан-Зоря» (Покровське)
 
Зазначимо, що півфінали будуть зіграні 22 квітня, а фінал – 23 квітня. У визначені терміни до Виконавчої дирекції АФУ надійшла лише одна пропозиція про місце та умови прийому «Фіналу чотирьох». Рішенням Президії (Протокол № 5 від 20.03.2017) дана пропозиція була акцептована, а Київ визначено містом проведення фінальної частини Кубку України з футзалу сезону 2016/2017.
 

Источник — АФУ

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