Евгений РЫВКИН: «Сегодня было большое желание отыграть на ноль»

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- Результат нас вполне удовлетворил. Качество игры местами тоже было достаточно неплохое. Поэтому, ребятам спасибо. Надо уже готовиться к плей-офф.

- Соперник в плей-офф – «Ураган». Уже есть какие-то мысли по этому поводу?

- У нас есть завтра выходной день, в который надо отдохнуть – и ребятам, и мне. Мысли будут уже с понедельника.

- Замена вратаря в перерыве была плановой?

- Да. Это было запланировано.

- Сегодня у соперника очень неплохо Новак цеплялся за мяч, и было заметно, что это создавало проблемы обороне.

- «Кардинал-Ровно» – неплохая команда. Мы разбирали их действия, но это был уже третий матч, и, я думаю, они нашли бреши в нашей обороне, а мы искали бреши в их обороне. Надо сказать, что за два матча мы пропустили достаточное количество мячей, и сегодня было большое желание отыграть на ноль. Новак действительно создавал нам трудности, но это значит, что нам есть над чем работать.

- Как оцените игру молодых игроков – Олега Выставного, Максима Литвинова?

- Есть еще и Лебедь, который младше Литвинова. Это футболисты на сегодняшний день основного состава, и делить на молодых и немолодых я бы не стал. Если они выходят на площадку, то они обязаны проявлять свои лучшие качества. Тогда они будут получать достаточное время, т.е., всё должно быть подчинено достижению результата. Сегодня ситуация такая, что ребята получили свой шанс, они им воспользовались, поэтому, рассчитываем на них во всех играх плей-офф.