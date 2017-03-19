За два тура до завершения регулярного чемпионата Италии, в котором на выходных состоялись матчи 19-го тура, был получен ответ на вопрос, какие же 8 команд поведут борьбу за футзальное Скудетто на стадии плей-офф.

Подтверждение того факта, что когда для команды стоит вопрос быть или не быть в плей-офф, она способна обыграть любого соперника, было получено уже в первом матче тура, который состоялся в пятницу и был единственным в этот день. Пять туров подряд «Киоли Коджианко Футзал» никак не мог одержать победу, набрав в них лишь три очка. Подопечные испанского тренера Хуанлу Алонсо прочно застряли на восьмом пограничном месте, и их потихоньку, но не очень настойчиво, снизу стал подпирать «Реал Риети». После того как в среду, в матче из 18-го тура, «Реал Риети» обыграл «Аксед Груп Латину» и дистанция сократилась до вполне осязаемых шести очков, это стало сигналом для «Киоли Коджианко Футзал», что ситуацию надо брать в свои руки. Пусть даже и в матче с «Лупаренсе», который не знал поражений в 10-ти матчах подряд.

Начало матча, проходившего в Дженцано-ди-Роме, осталось за хозяевами. На 4-й минуте в контратаке Винисиус Мазони классно пробил в девятку, а еще через 4 минуты Кристиано Фусари свой рывок метров на 20 через всю площадку завершил точным ударом. Но игра этим только набирала обороты. Через 47 секунд Манкусо отыграл один мяч. Тут же гости получили право на 10-тиметровый, и это, заметьте на 10-й (!) минуте, однако Рамон не смог переиграть второго голкипера хозяев Молитьерно, который вышел «под дабл-пенальти».

Через 15 секунд еще одно испытание для «Киоли Коджианко Футзал», которое, правда, хозяева сочинили себе сами. Фусари вышел один на один с вратарем «Лупаренсе» Миарелли, и, уже обыграв его, мяч в ворота отправил… рукой. Это привело ко второй желтой карточке для нарушителя, естественно, к удалению, и к еще одному 10-тиметровому, но теперь уже Фолья капитулировал перед Молитьерно. Две минуты «Киоли Коджианко Футзал» предстояло играть в меньшинстве, долгое время хозяева держались, но чтобы выстоять, не хватило 9-ти секунд – Фолья сравнял счет. До перерыва Онорио за гостей (ударом в пустые ворота), и Лукас Визонан за хозяев, которые продолжали играть с пятым полевым, забили по голу, и боевой и насыщенный событиями тайм не выявил победителя – ничья 3:3.

Второй там прошел при подавляющем преимуществе «Лупаренсе», но гостям никак не удавалось переиграть голкипера Андреа Базиле. Ближе к концу матча «волки» решили усилить давление на ворота «Киоли Коджианко Футзал» и перешли на игру с пятым полевым игроком. Как оказалось, это было на руку хозяевам – Мазони перехватил мяч и отправил его в пустые ворота. Ну, а затем феноменальный мяч забил Визонан. Приняв на грудь длинную передачу от своего голкипера в штрафной соперника, Визонан чуть подработал мяч, и в падении, боковыми ножницами, вколотил мяч в ворота. Эффектная концовка матча, который для «Киоли Коджианко Футзал» окончательно оформил путевку в плей-офф.

А, тем временем, осечкой «Лупаренсе» сполна воспользовалась «Пескара». Команда Фульвио Колини с большим трудом обыграла очень колючую «Ма Груп Имолу», и за два тура до финиша заполучила преимущество над «Лупаренсе» в 6 очков. Де-юре говорить о «Пескаре», как о победителе регулярного чемпионата, еще преждевременно, но де-факто, пожалуй, можно – подопечные Колини просто не имеют права упустить первую позицию.

Ну, а окончательно восьмерка участников плей-офф определилась после заключительного матча тура, в котором «Реал Риети» принимал «Лолло Каффе Наполи С5». До стартового свистка у вице-чемпиона Италии еще оставался теоретический шанс на плей-офф, но, похоже, что реальной веры в его реальность у хозяев не было. Хозяева паркета провалили начало матча, пропустив за пять первых минут два мяча, которые и стали итогом первого тайма. В начале второго тайма Манфрой довел преимущество неаполитанцев до трех мячей, и только после этого «Реал Риети» проснулся. Очень ударно провел оставшееся время Фабрицио Кальдеролли, который отметился хет-триком, но его усилий не хватило даже на ничью, хотя и она была бы для «Реал Риети» равносильна поражению. 3:5 – и провал вице-чемпиона Италии, который не смог пробиться в плей-офф, стал фактом, и фактически главной сенсацией всего регулярного чемпионата. Хотя на его протяжении к этому и шло.

На этой мажорной ноте регулярный чемпионат Италии взял двухнедельную паузу, связанную с проведением «Финала восьми» Кубка Италии. Пройдет он 23-26 марта в небольшом городе Толентино. А регулярный чемпионат возобновится 1 апреля матчами 21-го тура, и в нем «Лупаренсе» сыграет в Имоле, а «Пескара» попробует окончательно оформить свою победу в регулярном чемпионате на домашнем паркете в игре против «Аксед Груп Латины».



19 тур. 17-18 марта