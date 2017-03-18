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18-й тур
Локомотив (Харьков)
4:0
Кардинал-Ровно (Ровно)
18.03.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Кардинал-Ровно уступает в Харькове, но проходит в плей-офф

«Локомотив» уверенной победой завершил регулярный чемпионат

  • 18.03.2017 14:28
  • 380 просмотров
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Метки
mfk-lokomotiv.com.ua
© mfk-lokomotiv.com.ua
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«Локомотив» (Харьков) – «Кардинал-Ровно» (Ровно) – 1:0 (1:0)
 
«Локомотив»: Юрий Савенко – Евгений Серый, Богдан Свиридов, Дмитрий Бондарь, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Олег Выставной, Алексей Шилов
«Кардинал-Ровно»: Юрий Свинарчук – Артем Фаренюк, Павел Концеба, Максим Мануйленко, Никита Лазыкин – Александр Басич, Богдан Новак, Павел Дармовис, Сергей Поддубный, Сергей Филь
 
Арбитры: Александр Кухарь (Кривой Рог), Артем Духан (Луганск)
 
Ярослав Лебедь, 1, Максим Литвинов, 23, Евгений Серый, 30, Александр Сорокин, 33
 

Юрий Савенко, 10. Дмитрий Литвиненко, 37.

 
Удары (в створ): 28 (19) – 13 (5).
 
 
 

Источник — Sport.ua

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