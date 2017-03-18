Кардинал-Ровно уступает в Харькове, но проходит в плей-офф

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«Локомотив» (Харьков) – «Кардинал-Ровно» (Ровно) – 1:0 (1:0)
«Локомотив»: Юрий Савенко – Евгений Серый, Богдан Свиридов, Дмитрий Бондарь, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Олег Выставной, Алексей Шилов
«Кардинал-Ровно»: Юрий Свинарчук – Артем Фаренюк, Павел Концеба, Максим Мануйленко, Никита Лазыкин – Александр Басич, Богдан Новак, Павел Дармовис, Сергей Поддубный, Сергей Филь
Арбитры: Александр Кухарь (Кривой Рог), Артем Духан (Луганск)
Ярослав Лебедь, 1, Максим Литвинов, 23, Евгений Серый, 30, Александр Сорокин, 33
Юрий Савенко, 10. Дмитрий Литвиненко, 37.
Удары (в створ): 28 (19) – 13 (5).
Источник — Sport.ua
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