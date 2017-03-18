Кардинал-Ровно уступает в Харькове, но проходит в плей-офф

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Отчет ожидайте позже… «Локомотив» (Харьков) – «Кардинал-Ровно» (Ровно) – 1:0 (1:0) «Локомотив»: Юрий Савенко – Евгений Серый, Богдан Свиридов, Дмитрий Бондарь, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Олег Выставной, Алексей Шилов «Кардинал-Ровно»: Юрий Свинарчук – Артем Фаренюк, Павел Концеба, Максим Мануйленко, Никита Лазыкин – Александр Басич, Богдан Новак, Павел Дармовис, Сергей Поддубный, Сергей Филь Арбитры: Александр Кухарь (Кривой Рог), Артем Духан (Луганск) Ярослав Лебедь, 1, Максим Литвинов, 23, Евгений Серый, 30, Александр Сорокин, 33

Ярослав Лебедь, 1, Максим Литвинов, 23, Евгений Серый, 30, Александр Сорокин, 33 Юрий Савенко, 10. Дмитрий Литвиненко, 37. Удары (в створ): 28 (19) – 13 (5). ЛОКОМОТИВ – КАРДИНАЛ-РОВНО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РЕЙТИНГ БОМБАРДИРОВ

Источник — Sport.ua

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