Сергей ВЛАДЫКО: «Кардинальные перемены назревали, и это прогресс»

13 марта в Ньоне прошел Комитет УЕФА по футзалу и пляжному футболу, членом которого является президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко, переизбранный на этот пост на VII Отчетно-выборной конференции. На Комитете УЕФА были приняты и адресованы на утверждение в Исполком УЕФА ряд революционных решений. Какие именно, об этом в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказал Сергей Владыко.

- Сергей Васильевич, в целом, как часто собирается на свои заседания Комитет УЕФА по футзалу и пляжному футболу?

- Его заседания проводятся по мере необходимости обсуждения актуальных вопросов, но только в этом году мы собирались уже два раза.

- Какие основные вопросы обсуждались на Комитете УЕФА, состоявшемся 13 марта?

- Прежде всего, я бы хотел сказать, что в системе турниров УЕФА назрели кардинальные перемены, и решения по тем вопросам, которые обсуждали на этом заседании и перенаправлены на Исполком УЕФА, ожидаются революционные. Это касается четырех ключевых вопросов: чемпионат Европы среди юношей, чемпионат Европы среди женщин, переформатирование чемпионата Европы среди мужчин к системе «дома-выезд», и переименование Кубка УЕФА для клубов в «Лигу чемпионов по футзалу».

- Давайте пройдемся более конкретно по каждому из вопросов.

- Сразу скажу, что это был не весь перечень повестки дня, которая была на заседании Комитета. Был и отчет администрации УЕФА по юношескому футзалу, был отчет по подготовке к чемпионату Европы в Словении, был отчет о подготовке к «Финалу четырех» в Алматы – это все текущие вопросы, которые не требовали дальнейшего обсуждения.

- Итак, первый вопрос – чемпионат Европы среди сборных возрастной категории U-19.

- Планируется, что чемпионат пройдет в 2019 году. Планируется, что на старт отборочной кампании должны выйти порядка 28-ми стран. Жеребьевка разобьет их на 7 групп по 4 команды – победители группы плюс страна-организатор составят финальную часть чемпионата Европы. Там они же будут разбиты на две группы по 4 команды, а далее по стандартной схеме. Это формат должен утвердить Исполком УЕФА, а дальше уже начнут прорабатываться детали, связанные с отборочным турниром.

- Далее – соревнования среди женских команд, что само по себе более революционное веяние.

- Официальные соревнования среди женских команд давно уже назревали, со стороны некоторых стран уже были настойчивые просьбы об их проведении, и мне приятно осознавать, что это произошло в каденцию того Комитета, в который на сегодняшний день я вхожу. Отмечу, что среди членов Комитета подобралась очень инициативная команда. Люди пишут, люди дают предложения, люди общаются между собой, у нас есть постоянный диалог, и мы конкретно настаивали, чтобы чемпионат Европы среди девушек уже начал проводиться. Причина этого ясна и понятна. Очень тяжело мотивировать как президентов клубов, меценатов, спонсоров, так и самих девчонок, не видя какой-то конечной цели. Для чего им играть, для чего им тренироваться? Ориентировочная дата проведения первого чемпионата – 2019 год. Желающих выйти на старт отборочного турнира – порядка 16-ти стран.

- Следующий вопрос очень интересный – это соревнования среди национальных сборных. Начиная с 2018 года, чемпионаты Европы будут проводиться раз в четыре года, и это, наверное, вынужденная мера со стороны УЕФА. Как к этому отнеслись члены Комитета УЕФА?

- Этот вопрос обсуждался уже давно, и есть определенный баланс – это надо понимать. На проведение чемпионатов Европы УЕФА тратились определенные деньги, и если говорили, что нет каких-то дополнительных ресурсов на проведение тех или иных соревнований под эгидой УЕФА, проведение которых уже диктовала сама жизнь, то пришлось пожертвовать форматом проведения чемпионатов Европы раз в два года. На этом чуть-чуть сэкономили, перешли на проведение чемпионата раз в 4 года, но зато система отбора будет – матчи дома и на выезде. Получится нормальный ритмичный полноценный календарь с учетом того, что еще надо проводить и квалификационный турнир чемпионата мира. А если еще и увязать с теми нововведениями, о которых мы говорили выше, то получится нормальный плотный календарь для национальных ассоциаций.

- Формат «игра дома – игра на выезде» будет внедряться уже с квалификации чемпионата мира 2020-го года, или к чемпионату Европы 2022-го года?

- К чемпионату Европы 2022-года. Предлагаются две системы «дома-выезд». Нет однозначной ситуации, что будет стандартная группа из четырех команд. Предлагается один из вариантов, это три корзины, где команды разбиты по рейтингам по 10 команд, и сначала играется турнир групп, в которых будет по 3 команды – по одной из каждой корзины. Мини-турнир проводится на площадке одной из команд. Далее – второй мини-турнир. Еще одна жеребьевка среди трех корзин, и мини-турнир проводится у второй команды, и третий мини-турнир – опять жеребьевка, и проводится третий турнир. Очки, при этом, суммируются, и 15 лучших команд плюс страна-организатор выходят в финальную часть.

- И, наконец, что касается турнира среди клубов.

- В нем тоже существенные изменения. Основной раунд разбивается на две части – будут группа А и группа B. В первой из них будут команды, ведущие по рейтингу – с 1-го по 16-е место, включая сильнейшую команду Европы. Три лучшее команды проходят в элитный раунд, а к ним присоединятся команды, лучшие в группах среди команд группы B. Всего в основном раунде будут играть более 50-ти команд, и принято решение, что три страны, лучшие в рейтинге УЕФА, получат выставлять по два клуба. В элитном раунде будет 16-команд, и победители четырех групп выходят в «Финал четырех».

- Когда планируется внедрение в жизнь нововведений, касаемых клубного соревнования?

- Со следующего сезона – 17/18 годов. После утверждения этих изменений Исполкомом УЕФА 4-го апреля начнутся проработки деталей всех нововведений.

- Как они могут отразиться на будущем чемпионе Украины?

- Я уже посмотрел – если чемпионом Украины не станет харьковский «Локомотив», то мы начинаем с предварительного раунда. Если же «Локомотив», то он попадет в основной раунд, и его место в европейском рейтинге будет до 15-го. В этом случае он будет в той группе А вариться, где будут сильнейшие команды Европы. Но там главный плюс, что из четырех команд дальше проходят три.

Еще одно важно изменение – три первых страны в рейтинге УЕФА получат право заявить в футзальную Лигу чемпионов по две команды. На данный момент это Испания, Россия и Италия. Если в этом сезоне обладателем Кубка УЕФА станет испанский или российский клуб, то эти страны все равно заявят в Лигу чемпионов не три, а две команды.

- Какие еще важные вопросы рассматривались на Комитете?

- Обговаривались и финансовые вопросы, пока еще в виде проекта. К примеру, на организацию «Финала четырех» выделялось 100 тысяч евро, а теперь предлагается 150. Потом еще один момент – многие не могут принять у себя основной раунд, поскольку не хватает тех денег, которые выделяет УЕФА. Для этого страны разбиваются по категориям – Украина в первой категории, так как 10 тысяч евро на команду при проведении раунда в нашей стране, этой суммы достаточно. Есть страны, которым хватает этих денег, еще и остается. А, например, в Англии по 10 тысяч евро недостаточно. Поэтому, для стран 2-й категории сумма увеличена до 12.500 евро, а для третьей – до 15 тысяч евро на команду.

- В заключение несколько слов о самом Комитете УЕФА по футзалу, присутствовали ли там представители руководящих органов УЕФА?

- Возглавляет его болгарин Борислав Михайлов, известный в прошлом вратарь. Но его на этом Комитете не было, а председательствовал член Исполкома УЕФА израильтянин Авраам Лузон. В целом же, в Комитет УЕФА входят 17 человек, включая председателя, заместителя председателя, и трех вице-председателей. Он как из ведущих футзальных стран – Испания, Италия, Португалия, Россия, так, к примеру, из Литвы, Албании и Сан-Марино. От УЕФА обязательно всегда присутствует Лоран Морель, ответственный за проведение футзальных соревнований под эгидой УЕФА. В этот раз на Комитете был известный всем Джорджио Маркетти.

- Уже после Комитета в кулуарных разговорах общее мнение по поводу нововведений было каким?

- Это сумасшедший прогресс. Представитель Чехии Петр Фоусек в шутку сказал: «Если бы я не брился с того момента, сколько мы просили об изменениях, которые сейчас будут вводиться, то у меня борода уже бы была метров пять». Вектор на проведение соревнований среди юношей и женщин теперь только усиливает желание работать, но это и ответственность. Мы сейчас видим, к чему нужно стремиться, какие открываются горизонты. Если раньше приходилось работать на интуитивном уровне, то сейчас есть четкие и понятные перспективы.

Это также и сумасшедший фактор мотивации юных футболистов, которые занимаются футзалом, работать, прогрессировать. Больше желающих может прийти в футзал, потому что есть конкретная дорога попадания в сборную, хорошие перспективы. И это лишний раз подчеркивает, насколько футзал интересен – он развивается, есть зрительский интерес к матчам нашей сборной. Думаю, что не так много спортсменов играет при заполненных трибунах на главной арене страны, а ребята наши играют! Уже скоро в Киеве отборочный раунд квалификации на чемпионат Европы, и, думаю, что Дворец спорта будет заполненным, как и на товарищеских матчах со сборной Испании.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ