Сергей Владыко переизбран президентом Ассоциации футзала Украины

15 марта в Министерстве молодежи и спорта проходит VII Отчетно-выборная конференция Ассоциации футзала Украины, основным вопросом которой было избрание президента АФУ на ближайший четырехлетний период.

На эту должность баллотировались три кандидата – Сергей Владыко, Геннадий Лисенчук и Сергей Бабиков. однако в ходе выступлений Геннадий Лисенчук снял свою кандидатуру.

В результате закрытого голосования большинством голосов президентом АФУ был избран Сергей Владыко, возглавлявший ассоциацию в предыдущий период, с 2013-го по 2017-й год.



За Сергея Владыко свои голоса отдали 69 делегатов конференции. за Сергея Бабикова – 5.

Подробности Отчетно-выборной пресс-конференции позже…