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Сергей Владыко переизбран президентом Ассоциации футзала Украины

На должность руководителя украинского футзала Сергей Владыко избран подавляющим большинством голосов

  • 15.03.2017 16:10
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Сергей Владыко переизбран президентом Ассоциации футзала Украины
15 марта в Министерстве молодежи и спорта проходит VII Отчетно-выборная конференция Ассоциации футзала Украины, основным вопросом которой было избрание президента АФУ на ближайший четырехлетний период.
 
На эту должность баллотировались три кандидата – Сергей Владыко, Геннадий Лисенчук и Сергей Бабиков. однако в ходе выступлений Геннадий Лисенчук снял свою кандидатуру. 
 
В результате закрытого голосования большинством голосов президентом АФУ был избран Сергей Владыко, возглавлявший ассоциацию в предыдущий период, с 2013-го по 2017-й год.

За Сергея Владыко свои голоса отдали 69 делегатов конференции. за Сергея Бабикова – 5.
 
Подробности Отчетно-выборной пресс-конференции позже… 

Источник — Sport.ua

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