Сергей Владыко переизбран президентом Ассоциации футзала Украины

15 марта в Министерстве молодежи и спорта проходит VII Отчетно-выборная конференция Ассоциации футзала Украины, основным вопросом которой было избрание президента АФУ на ближайший четырехлетний период.
На эту должность баллотировались три кандидата – Сергей Владыко, Геннадий Лисенчук и Сергей Бабиков. однако в ходе выступлений Геннадий Лисенчук снял свою кандидатуру.
В результате закрытого голосования большинством голосов президентом АФУ был избран Сергей Владыко, возглавлявший ассоциацию в предыдущий период, с 2013-го по 2017-й год.
За Сергея Владыко свои голоса отдали 69 делегатов конференции. за Сергея Бабикова – 5.
За Сергея Владыко свои голоса отдали 69 делегатов конференции. за Сергея Бабикова – 5.
Подробности Отчетно-выборной пресс-конференции позже…
Источник — Sport.ua
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