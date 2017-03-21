Еще одна неделя позади в чемпионате Польши по футзалу, которая была на редкость удачной для лидера Экстракласы, у которого удача была, можно даже сказать, в трёх экземплярах.
16 марта бельско-бялский «Рекорд» совершил совсем недалекий выезд в Руду-Слёнску на первый полуфинальный матч Кубка Польши. Соперник – местная «Гвязда», лидирующая в своей группе Первой лиги, а возглавляет её Адам Крыгер, тот самый тренер, который несколько сезонов назад привел «Рекорд» к его первому и единственному чемпионству. Поскольку на кубковый матч тренерский штаб «Рекорда» мог заявить только одного украинца, выбор был остановлен на Александре Бондаре, которому нужна игровая практика после некоторого перерыва, связанного с травмой. «Рекордисты» оказались совсем уж немилостивыми к команде своего бывшего тренера, и показали сколь существенная разница между лидером Экстракласы и Первой лиги. 10:1 – с таким очень крупным счетом «Рекорд» добился победы, где первый и последний мячи на счету Бондаря. Так что, ответный матч, который состоится во второй половине апреля, теперь превратился в формальность.
Когда же стартовал 19-й тур, «рекордисты» получили роскошный подарок из Хожува. Туда на матч с местным «Клирексом» отправилась «Гатта Актив», и с учетом того, что во втором круге хозяева набрали очень приличный ход, поединок для чемпиона Польши ожидался очень непростым. Так оно в итоге и оказалось, а в числе тех, кто самым прямым образом поспособствовал третьему поражению в сезоне «Гатты Актив», был Вадим Иванов. В одном из предыдущих наших обзоров Экстракласы уже отмечалось, сколь заметной фигурой в «Клирексе» стал один з братьев-близнецов Ивановых. Очередное подтверждение этому было и в отчетной игре.
Уже в самом начале матча Вадим Иванов дважды оказывался на ударной позиции вблизи ворот гостей, и дважды четко использовал свои моменты. Два мяча преимущества позволили «Клирексу» четко контролировать игру, а чемпион Польши выглядел утратившим уверенность, не реализуя такие моменты, которые надо забивать. Окончательно добил гостей гол талантливого польского футзалиста Николая Заставника в начале второго тайма, и по игре было очевидно, что с 0:4 «Гатте Актив» не выбраться.
Ну, и дополнил «Рекорд» на редкость удачную для себя неделю домашним разгромом команды Гданьского университета. В Бельско-Бялой «AZS UG» ждали с особым нетерпением, ведь именно эта команда стала первой в чемпионате, которая смогла отобрать очки у «Рекорда», сыграв вничью 4:4. Глядя на то, как разворачивались события в матче в Бельско-Бялой, можно было только удивляться, что же в первом круге случилось с «Рекордом», что он не выиграл в Гданьске? Лидер Экстракласы переигрывал соперника по всем статьям, а особенно лютовал у гостевых ворот наш старый знакомый Павел Будняк. Для мяча в первом тайме, два во втором, итого – четыре. Не упустили возможность по разу расписаться в гданьских воротах и Роман Вахула с Александром Бондарем. 11:1 – более чем убедительно, и количество мячей, забитых «Рекордом» в ворота соперников, перевалило за сотню.
Из остальных матчей тура отметим уверенную победу «Торуни» над «Ред Дрэгонс» 5:1, и потерю очков дома «Пястом» в матче с командой Силезского университета. До 19-го тура у «Торуни» и «Пяста» очков было одинаково, но теперь торуняне на чистом третьем месте, а их главный голеадор Марцин Миколаевич – на чистом первом в списке бомбардиров Экстракласы. На его счету 22 точных удара, и он на три мяча опережает нашего Александра Бондаря.
Тур в Экстракласе под номером 20 стартует 24 марта центральным матчем всего второго круга – «Гатта Актив» принимает «Рекорд»! Комментарии излишни. Но есть в туре интересный матч и на следующий день – в Гливицах сыграют «Пяст» и «Клирекс».
17-20 марта. 19 тур
17-20 марта. 19 тур
«МКФ Сольна Място» (Величка) – «Ред Девилс» (Хойнице) – 4:3 (3:1)
Мыжор, 2, Гасиор, 8, Скорски, 14,28 – Казмерчак, 15, Войцеховски, 23, Рыховски, 36
«Клирекс» (Хожув) – «Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – 5:1 (3:0)
«Клирекс» (Хожув) – «Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – 5:1 (3:0)
Иванов, 5,7, Лутецки, 9, Заставник, 22, Лопух, 38 – Кравчик, 30
«Погонь 04» (Щецин) – «Евромастер» (Глогув) – 4:3 (2:2)
«Погонь 04» (Щецин) – «Евромастер» (Глогув) – 4:3 (2:2)
Юрчак, 11, Мацкевич, 18,35, Солецки, 26 – Конопацки, 14, Бартницки, 14, Летковски, 33
«Пяст» (Гливице) – «AZS US» (Катовице) – 1:1 (1:1)
«Пяст» (Гливице) – «AZS US» (Катовице) – 1:1 (1:1)
Девуцки, 9 – Дура, 12
«Рекорд» (Бельско-Бяла) – «AZS UG» (Гданьск) – 11:1 (4:0)
«Рекорд» (Бельско-Бяла) – «AZS UG» (Гданьск) – 11:1 (4:0)
Поплавски, 1, Будняк, 7,12,30,34, Марек, 18, Бель, 21,26, Вахула, 23, Бондарь, 26, Борович, 39 – Крефт, 39
«FC Торунь» – «Ред Дрэгонс» (Пневы) – 5:1 (2:0)
«FC Торунь» – «Ред Дрэгонс» (Пневы) – 5:1 (2:0)
Миколаевич, 10,32,37, Чижек, 14, Войцеховски, 26 – Скржипек, 30
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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