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После победы в Кубке Испании Мовистар Интер порвал Сантьяго Футзал

24 тур. Лазарет у «Барселоны Ласса» просто мечта, но это не помешало добить «Леванте»

  • 19.03.2017 00:18
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lnfs.es, «Хаэн» – «Эль Посо Мурсия»
© lnfs.es, «Хаэн» – «Эль Посо Мурсия»
Сделав 28-й розыгрыш Кубка Испании достоянием истории, футзальная Примера вернулась к своим трудовым будням, и после двухнедельного перерыва в течение двух календарных дней состоялись матчи 24-го тура.
 
Стартовал он матчем в Сантьяго-де-Компостелле, где местный «Сантьяго Футзал» принимал «Мовистар Интер», только-только продливший свое владение Кубком Испании еще на сезон. Есть в Испании такая интересная традиция – команду, которая выиграла трофей,  приветствуют и болельщики, и соперник, а триумфаторы проходят через коридор под аплодисменты всего зала. Все это было соблюдено и перед матчем «Сантьяго Футзал» – «Мовистар Интер», но, похоже, что авторитет «мовистаровцев» подействовал на хозяев, как удав на кролика. По мере того как стремительно в ворота «Сантьяго Футзал» начали влетать один мяч за другим, невозможно было не вспомнить матч между этими же командами, проходивший в прошлом сезоне, правда, на площадке чемпиона Испании. Там тоже Рикардиньо и компания жадно набросились на соперника и забивали, забивали, забивали. И назабивали до итогового счета 11:1. В отчетном же матче команды ушли на перерыв при счете 1:7, и были все предпосылки перебить прошлогодний результат. Однако во втором тайме игроки «Мовистар Интера» сменили гнев на милость, завершив его ничейным счетом 2:2, что в итоге принесло победу команде Хесуса Веласко 9:3.
 
В двух других пятничных матчах был настоящий футзал. Нестабильная в последнее время «Пальма Футзал» осталась верна себе и в выездном матче против «Магны Гурпеа», своего прямого конкурента в борьбе за места с 4-го по 7-е. Усилий главного бомбардира островитян и всей Примеры бразильца Парадински не хватило «Пальме Футзал» для того, чтобы вывезти из Наварры хотя бы одно очко.
 
В это же время другая команда из провинции Наварра «Рибера Наварра» на равных билась в Картахене с местным «Пластикос Ромеро Картахеной», своим ближайшим соседом по турнирной таблице. Обеим командам теоретически еще можно пробиться в зону плей-офф, но практически… Ничья и потеря двух очков только снизили шансы «Пластикос Ромеро Картахены» и «Рибера Наварры» на заветную восьмерку, и, объективно говоря, по игре на участников плей-офф эти команды на данный момент не тянут. Но есть еще 6 туров, и кто знает…
 
Субботний день Примеры открылся матчем в «Палау Блауграна», где «Барселона Ласса» принимала «Леванте». Без должной концентрации подошли подопечные Андреу Плазы к матчу с командой, находящейся в зоне вылета. В результате для победы пришлось прикладывать дополнительные усилия. «Левантийцам» явно добавили уверенности два мяча, которые они забили в самом начале матча, и каталонцам лишь благодаря автоголу Эмилио Буэндии удалось свести первый тайм к ничьей. После перерыва «Барселона Ласса» за счет гола Рохера впервые вышла вперед, но «Леванте» уже не знал страха, и вскоре после точных ударов Борхи Милана и Кико вышел вперед 4:3. Тут уже у каталонцев, что называется, взыграло. Рохер сравнял счет, и до конца матча мячи влетали уже только в ворота команды из Валенсии. 7:4 – победа «Барселоны Ласса», и, справедливости ради, отметим, что ей сейчас с кадрами очень сложно. Перечислим, кто сейчас в лазарете, и вы все поймете сами – Ромуло, Батериа, Айкардо и Серхио Лосано.
 
Самый же сложный матч из трех испанских грандов был у «Эль Посо Мурсии», которая играла на выезде против «Хаэна». Мурсийцы продолжают играть без главного тренера Дуды, конец восьмиматчевой дисквалификации которого уже близок. «Хаэн» в данный момент на ходу, что подтверждала серия из шести матчей без поражений. Но, несмотря на все свои трудности, «Эль Посо Мурсии» удалось прерывать уверенное шествие «Хаэна», выиграв 2:1.
 
Из других результатов тура отметим победу еще одной команды из провинции Мурсия, потому что любая её победа – это события. «Хумилья» на своей площадке дожала «Бурелу», чем прерывала свою мрачную серию из 10-ти матчей без побед. А уже в заключительном матче тура «Катгаз Э. Санта Колома» выиграла на Канарских островах у «Гран-Канарии» 5:3. Как результат, каталонцы, занимая восьмое место, имеют гандикап в 8 очков перед ближайшим преследователем. Так что, с большой долей вероятности можно говорить, что все участники плей-офф в Примере уже определены.
 
Следующий тур в чемпионате Испании через неделю, 24-27 марта, и в нем будут три очень хороших матча. «Мовистар Интер» у себя дома в Торрехон-де-Ардосе сыграет с «Магной Гурпеа», «Эль Посо Мурсия» принимает «Пенисколу», а вот «Барселоне Ласса» предстоит поездка на Балеарские острова, но не на отдых, а на очень непростой матч с «Пальмой Футзал».

17-18 марта. 24 тур
 
«Сантьяго Футзал» – «Мовистар Интер» – 3:9 (1:7)
 Катела (1), Алекс (29), Санти (37) – Даниэль (1,5), Ривильос (6), Дарлан (8), Пола (10,23), Умберто (12), Борха (16), Рикардиньо (25)



«Магна Гурпеа» – «Пальма Футзал» – 3:2 (2:1)
 Рафа Усин (11), Альварито (16), Мартиль (38) – Парадински (17,28)



«Пластикос Ромеро Картахена» – «Рибера Наварра» – 2:2 (1:1)
 Уссама (16, автогол), Родриго (24) – Ферран Плана (1,22)



«Барселона Ласса» – «Леванте UD» – 7:4 (2:2)
 Диего (4,38), Эмилио Буэндиа (12, автогол), Рохер (23,30), Квинтела (34), Марк Толра (40) – Борха Милан (2,28), Рафа Лопес (4, автогол), Кико (29)



«Хаэн» – «Эль Посо Мурсия» – 1:2 (0:1)
 Дани Мартин (29) – Элиас (11), Маттеус (30)

«Пенискола» – «Риос Реноваблес Сарагоса» – 2:2 (2:2)
 Мичел (12), Хуан Эмилио (17) – Хорхе Сантос (12), Ричи Фелипе (16)

«Хумилья» – «Пескадос Рубен Бурела» – 5:4 (1:2)
 Фернандес (11,22,40), Игор (30), Эвертон (35) – Яго Мигес (7), Хосе Карлос (11), Хелдер (32), Антонито (36)

«Гран-Канария» – «Катгаз Э. Санта Колома» – 3:5 (1:2)
 Хуанильо (3,31,40) – Корво (6,10,23,28), Дель Мораль (32)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Видеообзоры остальных матчей позже...

Источник — Sport.ua

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