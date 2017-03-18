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18-й тур
Локомотив (Харьков)
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Кардинал-Ровно (Ровно)
18.03.2017 12:30   ТВ-трансляция: 

Локомотив – Кардинал-Ровно. Анонс

На второй-седьмой рассчитайсь!

  • 17.03.2017 13:47
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mfk-lokomotiv.com.ua
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Итак, интрига с полным составом участников плей-офф и с составом четвертьфинальных пар достигла своего апогея. В субботу, 18 марта, состоятся 4 матча 18-го тура регулярного чемпионата, и мы, наконец-то, узнаем, во-первых, для какой из двух команд – «Кардинала-Ровно» или «ЛТК/ИнБев/НПУ» – сезон полностью завершится. А, во-вторых, и это ох как хочется уже узнать, кто же на кого выйдет в первой фазе второй части чемпионата, когда пойдет игра навылет.
 
Предыдущий тур чемпионата Экстра-лиги, состоявшийся две недели назад, не внес никакой ясности, а еще только больше запутал ситуацию среди команд, занимающих места со второго по седьмое. Ни один из этих шести клубов не знает своего точного места в восьмерке, и может только предполагать, где же окажется, когда все четыре матча субботы завершатся. И это касается, в том числе, и хмельницкого «Сокола», который свой матч тура отыграл 15 марта. Кстати, в случае матча «Сокол» – «Uni-Laman» было допущено нарушение регламента, который обязывает все матчи последнего тура играть не то, что в один день, а даже в одно время. Но этот как раз тот случай, когда хорошо, что регламент – не догма, и футбол стоял на первом месте. Теперь команда Романа Ковальчика будет в числе самых заинтересованных наблюдателей за перипетиями тура – подоляне после победы над «Uni-Laman» на шестом месте, выше него не поднимутся, но теоретически могут опуститься на седьмое. Хотя для «Сокола», который явно набрал ход к концу регулярного чемпионата, выиграв последние 4 матча, наверное, уже не принципиально, со второй или с третьей командой играть в четвертьфинале.
 
А вот у одного из участников матча, который пройдет в Харькове, потенциальный диапазон мест гораздо шире. «Локомотив» в своем одноименном Дворце спорта сыграет с «Кардиналом-Ровно», и в зависимости от исхода этой игры, а также в зависимости от результатов остальных трех матчей может в «регулярке» финишировать на любом месте со второго по шестое – вот эта интрига! Что же до ровенчан, им бы ничейку зацепить в Харькове, и можно спокойно настраиваться на первый четвертьфинальный матч с «ХИТом». Если не получится, то уповать на львовскую «Энергию», чтобы та не сыграла дома с «ЛТК/Инбев/НПУ» хуже, чем в первом круге на выезде, т.е., не проиграла.
 
Еще свежи в памяти два матча «Локомотива» и «Кардинала-Ровно» в 1/4 финала Кубка Украины, где команды Евгения Рывкина и Сергея Поддубного устроили настоящую перестрелку, в которой преуспели харьковчане, забив 10 мячей, а пропустив 9. Наверняка, соперники успели изучить друг друга вдоль и поперек, зная точно сильные и слабые стороны противной стороны. Что-то наставники точно возьмут на заметку из тех игр, хотя, как известно, матч на матч не приходится, и тут не лишним будет вспомнить, что в первом круге в Ровно сильнейший определился благодаря всего одному точному удару Дмитрия Сорокина.
 
Что ж, любители футзала, нагрузка на вас сразу после полудня субботы выпадет непростая – нужно будет отслеживать события сразу в четырех параллельных матчах. Но зато вам будет чуть проще, чуть футболистам – вы будете постоянно в курсе, как меняется ситуация в турнирной таблице, а они-то по 40 минут чистого времени будут биться, не зная, что их ждет. И только с сиреной в последнем из четырех матчей, которые будут проходить в Покровском, Львове, Херсоне и Харькове, узнают, на ком им концентрироваться в самое ближайшее время – напомним, что плей-офф стартует уже совсем скоро – 25 марта.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
18 марта, суббота
«Локомотив» (Харьков)  «Кардинал-Ровно» (Ровно)  
Харьков. Дворец спорта «Локомотив». 12.30
 Арбитры: Александр Кухарь (Кривой Рог), Артем Духан (Луганск)
Наблюдатель арбитража: Сергей Кравцов (Киев)
Видеотрансляция на телеканале «Xsport» и официальном сайте МФК «Локомотив» (Харьков)
 Результат матча первого круга – 1:0
 Прогноз Sport.ua – 4:2

 

Источник — Sport.ua

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