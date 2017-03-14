15 березня – Звітно-виборча Конференція АФУ

15 березня у приміщенні конференц-залу Міністерства сім’ї, молоді та спорту України відбудеться VII Звітно-виборча Конференція Асоціації футзалу України. Початок реєстрації делегатів та запрошених осіб об 11.00. Початок роботи Конференції – о 12.00.

У порядку денному будуть розглянуті наступні питання:

- Про прийняття у колективні члени;



- Про нову редакцію Статуту Асоціації футзалу України;



- Звіт Ревізійної комісії АФУ;



- Звіт Президента АФУ про діяльність з 1 квітня 2013 року по 1 березня 2013 року;



- Про обрання Президента АФУ;



- Про обрання віце-президентів АФУ;



- Про обрання Виконавчого комітету АФУ;



- Про обрання Дисциплінарного комітету АФУ;



- Про обрання членів Ревізійної комісії АФУ;



- Різне.