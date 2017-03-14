Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

15 березня – Звітно-виборча Конференція АФУ

VII Звітно-виборча Конференція назве керівника вітчизняного футзалу на найближчі 4 роки

  • 14.03.2017 17:10
  • 36 просмотров
  • 0 комментария
Метки
15 березня – Звітно-виборча Конференція АФУ
15 березня у приміщенні конференц-залу Міністерства сім’ї, молоді та спорту України відбудеться VII Звітно-виборча Конференція Асоціації футзалу України. Початок реєстрації делегатів та запрошених осіб об 11.00. Початок роботи Конференції – о 12.00.
 
У порядку денному будуть розглянуті наступні питання:
 
- Про прийняття у колективні члени;

- Про нову редакцію Статуту Асоціації футзалу України;

- Звіт Ревізійної комісії АФУ;

- Звіт Президента АФУ про діяльність з 1 квітня 2013 року по 1 березня 2013 року;

- Про обрання Президента АФУ;

- Про обрання віце-президентів АФУ;

- Про обрання Виконавчого комітету АФУ;

- Про обрання Дисциплінарного комітету АФУ;

- Про обрання членів Ревізійної комісії АФУ;

- Різне.

Источник — АФУ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.