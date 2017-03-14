Александр КОСЕНКО: «Возможно, из ХИТа будет больше игроков в сборной»

8-11 квітня в київському Палаці спорту пройде головна футзальна подія другої половини поточного сезону – це відбіркові матчі чемпіонату Європи 2018-го року. В групі 3 суперниками збірної України будуть команди Бельгії, Чорногорії та Хорватії. Які питання актуальні напередодні старту кваліфікаційного турніру для збірної Україні, розповів головний тренер національної команди Олександр Косенко.

- Олександр Петрович, до початку відбіркових матчів ЧЄ-2018 залишилось близько трьох тижнів. Які поточні питання Вам потрібно зараз вирішувати?

- Зараз потрібно визначитися з тими гравцями, які будуть готові робити потрібний результат – це головне. Потрібно розібрати до дрібниць наших суперників, щоб якісно підготуватися до матчів з ними.

- Які висновки, зроблені Вами з товариських матчів проти збірної Іспанії, можуть бути використані у відбіркових матчах, що наближаються?

- Висновок такий – якщо добре підготуватися , то нам по силах грати з будь-якою командою. Свою силу потрібно доводити на майданчику, а не на словах. Підчас підготовки ми обов’язково ще раз переглянемо фрагменти з тих матчів. І хороші, які в нас були, і те, що нам потрібно виправляти. Мова про кінцівки матчів, бо це вже десь на психологічному рівні може тиснути. Як тільки наближається кінець гри, то починається очікування чогось такого, що щось таке недобре зараз станеться. Тому в цьому напрямку нам потрібно ще попрацювати.

- Період за тиждень-два до старту відбіркових матчів багато європейських збірних використовує для проведення контрольних спарингів. Які в цьому плані перспективи збірної України?

- Поки що нічого конкретного не можу сказати.

- Чи вже визначена дата, коли і де розпочнеться безпосередня підготовка до відбіркового турніру?

- 3-го квітня ми збираємося в Києві, і починаємося готуватися. Можу сказати, що мешкати будемо не в готелі «Братислава», а в іншому. На якому саме майданчику будемо тренуватися, конкретно буде відомо трохи пізніше. Можливо, це буде і в Палаці спорту.

- Чи можете Ви вже зараз розповісти про детальний графік, стосовно того, як буде проходити підготовка команди?

- На третє квітня заплановане тестування. Потім два дні у нас будуть дворазові тренування, 6-го та 7-го числа будемо займатися в одноразовому режимі. Сподіваємось на те, що ми зможемо зіграти якусь товариську гру в підготовчий період.

- Питання по складу. Ви прихильник того, щоб викликати 15-16 гравців за заключний збір, щоб вже перед самим початком відбіркового турніру зробити свій остаточний вибір? Чи все ж викликати 14 гравців, щоб хлопці спокійно готувалися, не маючи сумнівів, що вони обов’язково будуть грати?

- Мабуть, все ж таки потрібні будуть 15 гравців. Бо два голкіпери для тренувального процесу це замало, і на них лягає велике навантаження. Три голкіпери – це нормально, і для тренувального процесу потрібні три четвірки. Тому, будемо викликати 15 гравців.

- А безпосередньо на короткостроковий відбірковий турнір Ви схиляєтесь до того, щоб задіяти двох чи трьох голкіперів?

- Зараз я не готовий відповісти. Подивимось по тренуванням і будемо визначатися перед початком турніру – або 2 голкіпери та 12 гравців на майданчику, або 3 голкіпери, і, відповідно, на майданчику 11 футболістів.

- В продовженні теми голкіперів. В двох своїх останніх матчах Євгену Іваняку досить багато прийшлося виконувати неприємну для воротарів процедуру. Чи не викликало у Вас це тривогу?

- У кожного може бути такий день, не самий гарний. Я впевнений, що Євген – професіонал, у мене в ньому немає сумнівів, і сподіваюсь, що він до ігор в Києві підійде в найкращий формі. До того ж додам, що не можна розглядати дії голкіпера окремо від дій всієї команди. В тих матчах, про які йде мова, вся команда Євгена Іваняка в захисті діяла далеко не бездоганно.

- Питання, яке не можна не підняти. Київський «ХІТ», в якому зі «збірників» лише Сергій Журба, за два тижні тричі грав з «Енергією», з якої до головної команди залучаються брати Грицини, і тричі переміг. Це не навіває Вам думку стосовно того, щоб збільшити кількість в збірній гравців з команди-переможця регулярного чемпіонату? Зокрема, Ви казали, що на матчі з Іспанією міг бути залучений Сергій Чепорнюк, але тоді щось там не склалося.

- Будемо визначатися і конкретно приймати рішення ближче до квітня. А зараз я би не хотів говорити по кожному гравцеві. Я слідкую за багатьма кандидатами, можливо, з «ХІТа» і буде більше гравців в збірній.

- Микола Білоцерківець, який гідно зіграв проти збірної Іспанії, через різні причини зараз не в найкращому стані і немає ігрової практики. Які Ваші плани стосовно позиції «стовпа» в нашій команді?

- Згоден, проблема в цьому плані є. Знову ж таки скажу, що треба думати над нею і вирішувати. Зараз ми уважно дивимося за кількома кандидатами, які зможуть закрити цю позицію. Треба із самим Білоцерківцем розмовляти стосовно його стану.

- Ще одному провідному гравцеві збірної Дмитру Сорокіну, вірогідно, найближчого часу буде зроблена операція. Чи є у Вас на прикметі гравці, які зможуть його рівноцінно замінити, якщо Дмитро все ж таки не зможе зіграти в квітні?

- Все ж таки я сподіваюсь, що Дмитро зможе зіграти в Києві. Якщо таки ні, то, я вважаю, що ми знайдемо заміну. Україна – футзальна країна, і в нас є гравці гідного рівня. За Дмитром Сорокіним ми продовжуємо пильно слідкувати і розраховуємо на нього. Але життя така річ, що в ній буває всяке. Тому й потрібно в списку кандидатів мати навіть не 25, а 30 гравців.

- Чи є проблеми зі здоров’ям у інших кандидатів до збірної?

- Буквально два дні тому я розмовляв з лікарем команди Денисом Щербиною, і він сказав, що суттєвих проблем. Зрозуміло, що є якісь дрібні ушкодження, без яких в футболі не буває. Але суттєвих проблем немає.

- Вперше за часи Вашого керування збірною відбірковий турнір до значного футзального чемпіонату пройде в Україні. Чи не відчуваєте Ви з цього приводу підвищене хвилювання? І загалом, як Ви вважаєте, це плюс чи мінус для того, щоб футболісти виявили свої найкращі якості?

- Я вважаю, що плюс. Ми граємо вдома – потрібно вийти та показати все те, на що ми спроможні. А я впевнений, що ми можемо. Це й потрібно довести на майданчику. Сподіваюсь, що глядачі будуть нас гідно підтримувати, щиро вболівати за нас. Без підтримки наших вболівальників в Палаці спорту нам буде важче. Ми обов’язково докладемо всіх зусиль, щоб вирішити головне завдання, показати гідну гру.



Хвилювання? Поки що нічого немає, а потім – звісно, коли виходиш на майданчик Палацу спорту, де буде аншлаг, відповідальність і хвилювання будуть присутні. Від цього нікуди не дітися – це природньо. Потім гра розпочнеться, і на інші речі ти вже не звертаєш уваги. Вже йде вся концентрація на грі, і на все інше вже не звертаєш увагу. Вся збірна розуміє, що глядачі прийшли на гру, і вони очікують гарної гри, гарних емоцій, і ми зобов’язані при рідних вболівальниках показати позитивний результат. Але зі стартовим свистком все зайве має піти. Для всієї команди – для гравців, для тренерів, для керівництва збірної – це великий виклик, і зазначу, що дуже добре,що ми зіграли з Іспанією ці дві гри. Зараз ми вже знаємо, як підходити до матчів, для нас вже не будемо нічого суттєво нового – хвилювання, емоції. Нам потрібно з такою ж самовіддачею і з такою є впевненістю зіграти відбіркові офіційні матчі.