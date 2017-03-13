Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Испании: Мовистар Интер выигрывает трофей в 10-й раз!

В затяжной серии пенальти из 18-ти ударов все решил единственный сейв Хесуса Эрреро

  • 13.03.2017 02:50
  • 41 просмотров
  • 0 комментария
Метки
lnfs.es
© lnfs.es
В Сьюдад-Реале завершился «Финал восьми» Кубка Испании, который в нынешнем сезоне разыгрывался в 28-й раз. А его итогом стал тот факт, что обладателю Кубка Испании прошлого года, мадридскому клубу «Мовистар Интер», удалось отстоять своё право владеть трофеем. К тому же, нынешняя победа стала для легендарного клуба уже 10-й в его истории.
 
В пятый раз в истории Кубка Испании за него в финальном матче спорили два самых титулованных испанских клуба «Эль Посо Мурсия» и «Мовистар Интер», которые заполненным до отказа трибунам спорткомплекса «Quijote Arena Ciudad Real» и миллионам телезрителей в 40-ка странах мира, а именно на такую аудиторию транслировался финал, подарили очередной роскошный футзальный спектакль.
 
Если год назад в финале «Эль Посо Мурсия» и «Мовистар Интер» забили на двоих всего три мяча, то в этот раз столько мячей побывало в воротах уже по итогу первого тайма. Очень долго что одни, что другие никак не могли пробить феноменально игравших голкиперов Фабио и Хесуса Эрреро, и только на 16-й минуте дело сдвинулось с мертвой точки. Рикардиньо разогнал реактивную контратаку, а завершил её изящным ударом над плечом голкипера Даниэль. Мурсийцы ответили моментально – прострел с углового, и его замкнул Алекс. Но через пару минут «мовистаровцы» при угловом проделали то же самое, и Рафаэль вколотил мяч в сетку.
 
А вот после перерыва финалисты сыграли результативнее. Началось все с автогола Рикардиньо – уже второго в этом «Финале восьми»! Получилось достаточно забавно – Фернандо слева прострелил вдоль ворот, и Рикардиньо, пытаясь отбить мяч, отправил его в собственные ворота. А вскоре «Эль Посо Мурсия» впервые вышла вперед – после розыгрыша штрафного Кардинал из пределов штрафной пробил под перекладину. Этот мяч довольно быстро отыграл Рафаэль, а уже после экватора тайма соперники в течение минуты еще по разу огорчили друг друга – 4:4.
 
Эти цифры на табло сохранились до конца основного времени. Пришлось играть два дополнительных тайма по три минуты, но и они ни одной из команд не принесли результата. Судьба кубка была отдана в руки лотереи в виде серии пенальти, которая не хотела завершаться очень долго – «Эль Посо Мурсия» и «Мовистар Интер» били шестиметровые по 9 раз!
 
Только на 17-м ударе соперники допустили ошибку, точнее, блеснул Хесус Эрреро, отбив удар Элиаса. А вот Пола пробил без шансов для Фабио – Кубок Испании еще как минимум на год получает прописку в музее многочисленных трофеев «Мовистар Интера».

«Финал восьми» Кубка Испании
12 марта. Финал
 
«Эль Посо Мурсия» – «Мовистар Интер» – 4:4 (1:2). Пенальти 8:9
 
 Алекс (17), Рикардиньо (22, автогол), Кардинал (26), Андресито (33) – Даниэль (16), Рафаэль (19,28), Рикардиньо (34)

 Бебе, Мигелин, Алекс, Андресито, Маттеус, Кардинал, Пито – Хесус Эрреро, Рафаэль, Рикардиньо, Лоло
 
Пенальти забили: Алекс, Маринович, Мигелин, Андресито, Рауль Кампос, Бебе, Пито, Фернандо – Таффи, Рикардиньо, Даниэль, Рафаэль, Ривильос, Дарлан, Борха, Карлос Ортис, Пола
Пенальти не забил: Элиас



Фотогалерея финала

















































Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.