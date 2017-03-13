В Сьюдад-Реале завершился «Финал восьми» Кубка Испании, который в нынешнем сезоне разыгрывался в 28-й раз. А его итогом стал тот факт, что обладателю Кубка Испании прошлого года, мадридскому клубу «Мовистар Интер», удалось отстоять своё право владеть трофеем. К тому же, нынешняя победа стала для легендарного клуба уже 10-й в его истории.

В пятый раз в истории Кубка Испании за него в финальном матче спорили два самых титулованных испанских клуба «Эль Посо Мурсия» и «Мовистар Интер», которые заполненным до отказа трибунам спорткомплекса «Quijote Arena Ciudad Real» и миллионам телезрителей в 40-ка странах мира, а именно на такую аудиторию транслировался финал, подарили очередной роскошный футзальный спектакль.

Если год назад в финале «Эль Посо Мурсия» и «Мовистар Интер» забили на двоих всего три мяча, то в этот раз столько мячей побывало в воротах уже по итогу первого тайма. Очень долго что одни, что другие никак не могли пробить феноменально игравших голкиперов Фабио и Хесуса Эрреро, и только на 16-й минуте дело сдвинулось с мертвой точки. Рикардиньо разогнал реактивную контратаку, а завершил её изящным ударом над плечом голкипера Даниэль. Мурсийцы ответили моментально – прострел с углового, и его замкнул Алекс. Но через пару минут «мовистаровцы» при угловом проделали то же самое, и Рафаэль вколотил мяч в сетку.

А вот после перерыва финалисты сыграли результативнее. Началось все с автогола Рикардиньо – уже второго в этом «Финале восьми»! Получилось достаточно забавно – Фернандо слева прострелил вдоль ворот, и Рикардиньо, пытаясь отбить мяч, отправил его в собственные ворота. А вскоре «Эль Посо Мурсия» впервые вышла вперед – после розыгрыша штрафного Кардинал из пределов штрафной пробил под перекладину. Этот мяч довольно быстро отыграл Рафаэль, а уже после экватора тайма соперники в течение минуты еще по разу огорчили друг друга – 4:4.

Эти цифры на табло сохранились до конца основного времени. Пришлось играть два дополнительных тайма по три минуты, но и они ни одной из команд не принесли результата. Судьба кубка была отдана в руки лотереи в виде серии пенальти, которая не хотела завершаться очень долго – «Эль Посо Мурсия» и «Мовистар Интер» били шестиметровые по 9 раз!

Только на 17-м ударе соперники допустили ошибку, точнее, блеснул Хесус Эрреро, отбив удар Элиаса. А вот Пола пробил без шансов для Фабио – Кубок Испании еще как минимум на год получает прописку в музее многочисленных трофеев «Мовистар Интера».

«Финал восьми» Кубка Испании