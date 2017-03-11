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Михайло КОНДРАТЮК: «Хлопці зробили усе, що змогли»

«Кардинал-Ровно» – «Локомотив» – 5:5. Послематчевый комментарий вице-президента ровенчан

  • 11.03.2017 21:55
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Михайло КОНДРАТЮК: «Хлопці зробили усе, що змогли»

Віце-президент «Кардиналу-Рівне» Михайло Кондратюк:

- Важко зараз говорити, чи була ця гра справді найкращою у нашому виконанні упродовж сезону. Якби ми досягли бажаного результату і пробилися до «Фіналу чотирьох», лише тоді вона однозначно вона була б найкращою.

Щодо змісту і якості гри – думаю, вона сподобалася вболівальникам. Мені не соромно за команду. Хлопці зробили усе, що змогли. Звісно, дала взнаки відсутність Микити Лазикіна, який не зміг зіграти через дискваліфікацію. Не зовсім вдало відіграв і воротар. Але звинувачувати його не будемо. Він ще молодий, здобуває досвід. Микола Дурбан до цієї гри не був повністю готовий, тому довірили місце у воротах Юрію Свинарчуку. В деяких епізодах він рятував команду.

Вирішальним став п’ятий пропущений гол. Якщо до того епізоду нам потрібно було лише відігратися, і інтрига поверталася, то після цього нам потрібно було забивати аж тричі. Тим не менше, команда грала до кінця, зуміла відігратися.

Дякую також уболівальникам, які до останньої секунди підтримували команду.

Источник — МФК Кардинал-Рівне

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