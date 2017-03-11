Михайло КОНДРАТЮК: «Хлопці зробили усе, що змогли»

Віце-президент «Кардиналу-Рівне» Михайло Кондратюк:



- Важко зараз говорити, чи була ця гра справді найкращою у нашому виконанні упродовж сезону. Якби ми досягли бажаного результату і пробилися до «Фіналу чотирьох», лише тоді вона однозначно вона була б найкращою.



Щодо змісту і якості гри – думаю, вона сподобалася вболівальникам. Мені не соромно за команду. Хлопці зробили усе, що змогли. Звісно, дала взнаки відсутність Микити Лазикіна, який не зміг зіграти через дискваліфікацію. Не зовсім вдало відіграв і воротар. Але звинувачувати його не будемо. Він ще молодий, здобуває досвід. Микола Дурбан до цієї гри не був повністю готовий, тому довірили місце у воротах Юрію Свинарчуку. В деяких епізодах він рятував команду.



Вирішальним став п’ятий пропущений гол. Якщо до того епізоду нам потрібно було лише відігратися, і інтрига поверталася, то після цього нам потрібно було забивати аж тричі. Тим не менше, команда грала до кінця, зуміла відігратися.



Дякую також уболівальникам, які до останньої секунди підтримували команду.