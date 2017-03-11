Євген РИВКІН: «Таку гру у виконанні команди я бачив усього 1-2 рази»

Головнйи тренер «Локомотиву» Євген Ривкін:

- Перш за все, хочу подякувати своїй команді. Це був матч, за який гравцям потрібно подякувати. Сьогодні ви бачили вже третю редакцію команди «Локомотив» у сезоні. Незважаючи на наявність досвідчених виконавців, з’являються і молоді. Двом нашим гравцям, Малишку і Овсяннікову, зробили операції. Операції – не футбольні. Таке життя. Тому довелося грати без них. Але хлопці проявили характер, настирність – і здобули потрібний результат. Таку гру у виконанні своєї команди у нинішньому сезоні я бачив усього 1-2 рази. Та й то – ще на старті чемпіонату.

Хочу також відзначити рівненських вболівальників. Вони підтримували свою команду, хоча й результат гри для них невтішний. Команда у Рівному – бойова. Усе, що Сергій Піддубний обіцяв на старті сезону, він виконав. Є проблеми, але очевидно, що команда росте.

Те, що матч вийшов таким бойовим – це заслуга МФК «Кардинал-Рівне». Але ми до такої гри були готові. І завдяки цьому, мабуть, зуміли зіграти за власним сценарієм. Пропустили 5 голів, але це будемо розбирати згодом. Гадаю, гра сподобалася вболівальникам.

- Чому не потрапив до заявки Артем Рось?

- Скажімо так. Станом на сьогодні, навіть незважаючи на те, що нам бракувало гравців, він не потрапив до складу. Ми прийняли таке рішення.

- Як Вам гра молодого Олега Виставного?

- Це була його перша гра за «Локомотив» на такому рівні. Йому лише 19, але він швидко прогресує. Ми переглянули багато молодих гравців і, навіть не ризикнули, а довірили йому місце у складі.