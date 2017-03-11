Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Кардинал-Ровно (Ровно)
5:5
Локомотив (Харьков)
11.03.2017, FT

Євген РИВКІН: «Таку гру у виконанні команди я бачив усього 1-2 рази»

«Кардинал-Ровно» – «Локомотив» – 5:5. Послематчевый комментарий главного тренера «железнодорожников»

  • 11.03.2017 21:45
  • 365 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Євген РИВКІН: «Таку гру у виконанні команди я бачив усього 1-2 рази»

Головнйи тренер «Локомотиву» Євген Ривкін:

- Перш за все, хочу подякувати своїй команді. Це був матч, за який гравцям потрібно подякувати. Сьогодні ви бачили вже третю редакцію команди «Локомотив» у сезоні. Незважаючи на наявність досвідчених виконавців, з’являються і молоді. Двом нашим гравцям, Малишку і Овсяннікову, зробили операції. Операції – не футбольні. Таке життя. Тому довелося грати без них. Але хлопці проявили характер, настирність – і здобули потрібний результат. Таку гру у виконанні своєї команди у нинішньому сезоні я бачив усього 1-2 рази. Та й то – ще на старті чемпіонату.
 
Хочу також відзначити рівненських вболівальників. Вони підтримували свою команду, хоча й результат гри для них невтішний. Команда у Рівному – бойова. Усе, що Сергій Піддубний обіцяв на старті сезону, він виконав. Є проблеми, але очевидно, що команда росте.
 
Те, що матч вийшов таким бойовим – це заслуга МФК «Кардинал-Рівне». Але ми до такої гри були готові. І завдяки цьому, мабуть, зуміли зіграти за власним сценарієм. Пропустили 5 голів, але це будемо розбирати згодом. Гадаю, гра сподобалася вболівальникам.
 
- Чому не потрапив до заявки Артем Рось?
- Скажімо так. Станом на сьогодні, навіть незважаючи на те, що нам бракувало гравців, він не потрапив до складу. Ми прийняли таке рішення.
 
- Як Вам гра молодого Олега Виставного?
- Це була його перша гра за «Локомотив» на такому рівні. Йому лише 19, але він швидко прогресує. Ми переглянули багато молодих гравців і, навіть не ризикнули, а довірили йому місце у складі.
 

Источник — МФК Кардинал-Рівне

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.