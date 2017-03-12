Два субботних матча, сыгранных в Сьюдад-Реале на «Финале восьми» Кубка Испании назвали две команды, которые в воскресенье сойдутся в решающем матче за почетный трофей, который разыгрывается, напомним, в 28-й раз.





Первыми на площадку спорткомплекса «Quijote Arena Ciudad Real» вышли «Эль Посо Мурсия» и «Магна Гурпеа». За те два дня, которые прошли после четвертьфинального матча, так и не смог восстановиться капитан наваррцев, легендарный Хави Эсеверри, и это была очень серьезная потеря для «Магны Гурпеа». Тем не менее, и без него наваррцы очень мощно начали игру. Сказать, что голкипер мурсийцев Фабио был загружен работой, это ничего не сказать – если бы «Магна Гурпеа» реализовала хотя бы половину своих моментов, то исход матча был бы ясен еще в середине первого тайма. И только на 14-й минуте подопечным Иманола Арреги удалось пробить поймавшего невероятный кураж Фабио – Араса пробил после передачи с аута, а голкипер «Эль Посо Мурсии», которому обзор закрывали и свои, и чужие, на мяч среагировал с опозданием. 1:0 – первый тайм за «Магной Гурпеа».

Как же все поменялось после перерыва! Уже «Эль Посо Мурсия» прочно доминировала на площадке, и уже голкиперу наваррцев Асьеру пришел черед демонстрировать своё мастерство. Оно было на высочайшем уровне – время шло, а все усилия мощной мурсийской атаки были тщетными. Кто знает, как бы все сложилось, если бы не фолы. На 36-й минуте Араса сбил Кардинала, и это было 6-е нарушение у наваррцев. К мячу подошел Мигелин, и очень хитро пробил между ног Асьеру. На 39-й минуте Мигелин и Асьер еще раз сошлись друг против друга при еще одном дабл-пенальти, но в этот раз сильнее был вратарь.





Редкий тренер в таком невероятном по напряжению матче рискнет при ничейном счете пойти с пятым полевым игроком, но именно это сделал Иманол Арреги. Долго катали мяч наваррцы, но как только начали обострять, мяч потеряли, что позволило Кардиналу с 20-ти метров пробить по пустым воротам – рядом со штангой! И даже при этом, «Магна Гурпеа» не отказалась от затеи вырвать победу! Развязка была сродни триллеру. За 17 секунд до конца матча Фабио потащил из девятки, казалось бы, «мертвый» мяч. Наваррцы разыграли угловой, но вскоре мяч потеряли, Кардинал успел подработать кожаный снаряд и ударом с 26-ти метров отправить его в пустые ворота. Когда мяч пересек линию ворот, до сирены оставалась одна (!) секунда. Трагедия для одних, праздник – для других. 2:1 – при невероятном везении и диком фарте «Эль Посо Мурсия» выходит в финал. Между прочим, в третий раз за последние 4 года.





Во втором полуфинале играли «Хаэн» и «Мовистар Интер», и хотя в нем не было такой драматической развязки, но игра держала в напряжении трибуны до самой сирены. Если кто-то из болельщиков опоздал к началу матча минут на пять, то он пропустил два забитых мяча. На 1-й минуте «Хаэн» катастрофически провалился в атаке, Рикардиньо вышел один на один с Дидаком и не оставил ему шансов.







Но вскоре уже и «Хаэн» отпраздновал успех – контратаку завершил Маурисио, который своевременно замкнул дальнюю штангу. Два быстрых гола – выглядело многообещающе, но реальность была иной. И в этой игре блистали вратари – Дидак у «Хаэна», а Хесус Эрреро у «Мовистар Интера». Судьбу же этого полуфинала решила 35-й минута. Хесус Эрреро длинно ввел мяч на Дарлана, который принял передачу и подключил к атаке Бруно Таффи. Тот ловко разобрался с Мургой, прокинув ему мяч между ногой, после чего обвел Дидака ударом в дальний угол – 2:1. Попытки «Хаэна» уйти от поражения за счет игры с пятым, результата не принесли.



Во втором полуфинале играли «Хаэн» и «Мовистар Интер», и хотя в нем не было такой драматической развязки, но игра держала в напряжении трибуны до самой сирены. Если кто-то из болельщиков опоздал к началу матча минут на пять, то он пропустил два забитых мяча. На 1-й минуте «Хаэн» катастрофически провалился в атаке, Рикардиньо вышел один на один с Дидаком и не оставил ему шансов.Но вскоре уже и «Хаэн» отпраздновал успех – контратаку завершил Маурисио, который своевременно замкнул дальнюю штангу. Два быстрых гола – выглядело многообещающе, но реальность была иной. И в этой игре блистали вратари – Дидак у «Хаэна», а Хесус Эрреро у «Мовистар Интера». Судьбу же этого полуфинала решила 35-й минута. Хесус Эрреро длинно ввел мяч на Дарлана, который принял передачу и подключил к атаке Бруно Таффи. Тот ловко разобрался с Мургой, прокинув ему мяч между ногой, после чего обвел Дидака ударом в дальний угол – 2:1. Попытки «Хаэна» уйти от поражения за счет игры с пятым, результата не принесли.

Итак, в воскресенье гранд-финал – «Эль Посо Мурсия» против «Мовистар Интера». Это повторение финала Кубка Испании прошлого сезона, а еще 2014-го, и еще нескольких финалов кубкового турнира. В эту же тему стоит вспомнить недавний матч испанских грандов в регулярном чемпионате, в котором дошло до рукоприкладства, удалений главных тренеров, а затем их дисквалификаций. Наставник «Эль Посо Мурсии» Дуда до сих пор наблюдает за игрой своей команды с трибун, там же он будет и на финальном матче.

И последний штрих. «Мовистар Интер» выигрывал кубковый трофей 9 раз, он же является действующим владельцем кубка. А вот «Эль Посо Мурсия» побеждала в Кубке Испании «всего» 4 раза, но последний раз в 2010-м.



«Финал восьми» Кубка Испании

11 марта. Полуфиналы

«Эль Посо Мурсия» – «Магна Гурпеа» – 2:1 (0:1)

Мигелин (36), Кардинал (40) – Араса (14)







«Хаэн» – «Мовистар Интер» – 1:2 (1:1) Мигелин (36), Кардинал (40) – Араса (14)