Боевая ничья в Ровно в пользу гостей: Локомотив выходит в Финал 4-х

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Кубок Украины по футзалу. 1/4 финала. Второй матч
«Кардинал-Ровно» (Ровно) – «Локомотив» (Харьков) – 5:5 (1:2). Первый матч 4:5
«Кардинал-Ровно» (Ровно) – «Локомотив» (Харьков) – 5:5 (1:2). Первый матч 4:5
«Кардинал-Ровно»: Юрий Свинарчук – Максим Мануйленко, Павел Концеба, Артем Фаренюк, Сергей Филь – Александр Басич, Богдан Новак, Владимир Кручок, Владислав Зелинский, Павел Дармовис, Сергей Поддубный, Эдуард Петрик
«Локомотив»: Юрий Савенко – Евгений Серый, Богдан Свиридов, Дмитрий Бондарь, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Олег Выставной
Арбитры: Леонид Жиронкин (Киев), Александр Сидорук (Винница)
Сергей Поддубный, 16, Максим Мануйленко, 28, Богдан Новак, 32, 40. Александр Басич, 33. - Евгений Серый, 11, Ярослав Лебедь, 12, Олег Выставной, 30, Дмитрий Сорокин, 33, 38.
Сергей Поддубный, 34.
Удары (в створ): 19 (12) – 23 (13).
Источник — Sport.ua
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