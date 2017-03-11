Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
Кардинал-Ровно (Ровно)
5:5
Локомотив (Харьков)
11.03.2017, FT

Боевая ничья в Ровно в пользу гостей: Локомотив выходит в Финал 4-х

Команды Сергея Поддубного и Евгения Рывкина забили друг другу по пять мячей

  • 11.03.2017 14:45
  • 255 просмотров
  • 0 комментария
Метки
www.mfk-lokomotiv.com.ua
© www.mfk-lokomotiv.com.ua
Отчет ожидайте позже… 
 
Кубок Украины по футзалу. 1/4 финала. Второй матч

«Кардинал-Ровно» (Ровно) – «Локомотив» (Харьков) – 5:5 (1:2). Первый матч 4:5
 
«Кардинал-Ровно»: Юрий Свинарчук – Максим Мануйленко, Павел Концеба, Артем Фаренюк, Сергей Филь – Александр Басич, Богдан Новак, Владимир Кручок, Владислав Зелинский, Павел Дармовис, Сергей Поддубный, Эдуард Петрик
«Локомотив»: Юрий Савенко – Евгений Серый, Богдан Свиридов, Дмитрий Бондарь, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Олег Выставной
 
Арбитры: Леонид Жиронкин (Киев), Александр Сидорук (Винница)
 
 Сергей Поддубный, 16, Максим Мануйленко, 28, Богдан Новак, 32, 40. Александр Басич, 33. - Евгений Серый, 11, Ярослав Лебедь, 12, Олег Выставной, 30, Дмитрий Сорокин, 33, 38.
 Сергей Поддубный, 34.
 
Удары (в створ): 19 (12) – 23 (13).
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.