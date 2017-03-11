Кубок Украины. 1/4 финала. Кардинал-Ровно – Локомотив. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/4 финала, второй матч. 11.03.2017. 13:00.

Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «Кардинал-Ровно» (Ровно) и «Локомотив» (Харьков).



АНОНС КАРДИНАЛ-РОВНО – ЛОКОМОТИВ



Следите за событиями онлайн в матче «Кардинал-Ровно» (Одесса) – «Локомотив» (Харьков) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

Качайте наше андроид-приложение ТАБЛО и получайте уведомления о голах на свой смартфон!