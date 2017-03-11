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Кубок Украины. 1/4 финала. Кардинал-Ровно – Локомотив. Онлайн

13.00. Текстовая трансляция второго матча 1/4 финала Кубка Украины

  • 11.03.2017 07:00
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Кубок Украины. 1/4 финала. Кардинал-Ровно – Локомотив. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/4 финала, второй матч. 11.03.2017. 13:00.

Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «Кардинал-Ровно» (Ровно) и «Локомотив» (Харьков).
 

Кардинал-Ровно - Локомотив. Текстовая трансляция.

АНОНС КАРДИНАЛ-РОВНО – ЛОКОМОТИВ

Следите за событиями онлайн в матче «Кардинал-Ровно» (Одесса) – «Локомотив» (Харьков) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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