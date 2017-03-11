Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Испании: хет-трик Рикардиньо выводит Мовистар Интер в полуфинал

«Хаэн» дожимает «Пенисколу», и продолжает свой поход за кубковым трофеем

  • 11.03.2017 10:11
  • 98 просмотров
  • 0 комментария
Метки
www.lnfs.es, «Мовистар Интер» – «Катгаз Э. Санта Колома»
© www.lnfs.es, «Мовистар Интер» – «Катгаз Э. Санта Колома»
После двух матчей, состоявшихся в Сьюдад-Реале в пятницу, четвертьфинальная стадия «Финала восьми» Кубка Испании осталась позади, и по итогам второго дня кубкового турнира сформировалась еще одна пара полуфиналистов.
 
В пятницу первыми на площадку спорткомплекса «Quijote Arena Ciudad Real» вышли «Пенискола» и «Хаэн», команды, которые очень прилично проводят текущий сезон, и в настоящее время находятся на ходу. В регулярном чемпионате «Пенискола» имеет в своем активе серию из семи матчей без поражений, а «Хаэн» на игру меньше. Для «Хаэна», кстати, город Сьюдад-Реаль, можно сказать, частица истории – именно здесь ровно два года назад команда из Андалусии сотворила настоящую сенсацию, выиграв Кубок Испании.
 
В первые 20 минут соперники только один раз смогли добиться успеха. Игрок «Хаэна» Кампой свой затяжной рывок через всю площадку точным ударом завершить не смог, но успел сделать передачу в штрафную на Солано, которому отправить мяч в сетку защитники помешать не успели.



За 23 секунды до сирены «Пенискола» получила право на 10-тиметровый, но Терри пробил в штангу. В начале второго тайма произошел обмен забитыми мячами – Эстебан сравнял счет, но Хави Алонсо снова вывел «Хаэн» вперед. «Пенискола» во втором тайме очень резво набирала фолы, и уже на 28-й минуты арбитры зафиксировали 6-е нарушение. Но и в этом случае дабл-пенальти остался нереализованным – Маурисиньо пробил во вратаря «Пенисколы» Икера. Ближе к концу матча уже обе команды «висели» на пяти фолах, но арбитры игнорировали все попытки футболистов спровоцировать их на свисток. На 36-й минуте игрок «Хаэна» Маурисио получил легонечко по ногам, и пока хватался за голову из-за того, что арбитры не зафиксировали нарушение, «Пенискола» провела атаку, которую завершил Терри. И все-таки последнее слово в этом четвертьфинале осталось на «Хаэном» – Солано низом пробил метров с 14-ти, и Икер этот мяч отбить не сумел. Игра с пятым в самом конце матча ничего «Пенисколе» не принесла. 2:3 – «Хаэн» в полуфинале.

 
Его соперник определялся в принципиальном противостоянии клубов из Мадрида и Каталонии. Любопытно, что ровно неделю назад «Санта Колома» и «Мовистар Интер» играли между собой в чемпионате, и чемпионы Испании в гостях добились победы 3:1.
 
На гол меньше соперники забили в первом тайме кубкового матча. Дани Сальгадо на 3-й минуте красиво головой перебросил мяч через Хесуса Эрреро, а на 13-й минуте сначала Рафаэль, а затем Бруно Таффи продемонстрировали своё умение сильно и точно бить по воротам со средней дистанции. После перерыва игра пошла практически на одной каталонской половине, но это не помешало «Санта Коломе» сравнять счет. А сделал это… Рикардиньо, который головой пытался сбросить мяч своему голкиперу, но перебросил мяч через далеко вышедшего из ворот Хесуса Эрреро, и кожаный снаряд закатился уже в пустые ворота. Что ж, бывают такие курьезные моменты даже у великих.

 
Исправился Рикардиньо очень быстро, в течение минуты с небольшим оформив дубль – 4:2. Однако отставание в два мяча каталонцы ликвидировали в середине тайма – по голу забили Серхио и Решья. Ключевым же в матче стал гол, который на 33-й минуте забил бразилец Гадейя – его дальний удар в девятку реально был классным. За три минуты до конца основного времени главный тренер «Катгаз Э. Санта Коломы» Хорди Кобо перевел свою команду на игру с пятым полевым игроком, но это результата не принесло. За 47 секунд до сирены Рикардиньо оформил хет-трик, а мяч каталонца Хави Родригеса за 14 секунд до конца матча уже ничего изменить не мог. 6:5 – «Мовистар Интер» в полуфинале.

 
Итак, в субботу, 11 марта, в программе «Финала восьми» два полуфинальных матча. Первыми на площадку выйдут «Эль Посо Мурсия» и «Магна Гурпеа», а затем «Хаэн» и «Мовистар Интер» – у Рикардиньо и компании есть шанс взять реванш за поражение от «Хаэна» в том самом финале двухгодичной давности.

«Финал восьми» Кубка Испании
10 марта. Четвертьфиналы
 
«Пенискола» – «Хаэн» – 2:3 (0:1)
 Эстебан (26), Терри (36) – Солано (13,38), Хави Алонсо (27)



«Катгаз Э. Санта Колома» – «Мовистар Интер» – 6:5 (2:1)
 Рафаэль (13), Таффи (13), Рикардиньо (26,27,40), Гадейя (33) – Дани Сальгадо (3), Рикардиньо (25, автогол), Серхио (28), Решья (29), Хави Родригес (40)



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.