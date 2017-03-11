После двух матчей, состоявшихся в Сьюдад-Реале в пятницу, четвертьфинальная стадия «Финала восьми» Кубка Испании осталась позади, и по итогам второго дня кубкового турнира сформировалась еще одна пара полуфиналистов.

В пятницу первыми на площадку спорткомплекса «Quijote Arena Ciudad Real» вышли «Пенискола» и «Хаэн», команды, которые очень прилично проводят текущий сезон, и в настоящее время находятся на ходу. В регулярном чемпионате «Пенискола» имеет в своем активе серию из семи матчей без поражений, а «Хаэн» на игру меньше. Для «Хаэна», кстати, город Сьюдад-Реаль, можно сказать, частица истории – именно здесь ровно два года назад команда из Андалусии сотворила настоящую сенсацию, выиграв Кубок Испании.









За 23 секунды до сирены «Пенискола» получила право на 10-тиметровый, но Терри пробил в штангу. В начале второго тайма произошел обмен забитыми мячами – Эстебан сравнял счет, но Хави Алонсо снова вывел «Хаэн» вперед. «Пенискола» во втором тайме очень резво набирала фолы, и уже на 28-й минуты арбитры зафиксировали 6-е нарушение. Но и в этом случае дабл-пенальти остался нереализованным – Маурисиньо пробил во вратаря «Пенисколы» Икера. Ближе к концу матча уже обе команды «висели» на пяти фолах, но арбитры игнорировали все попытки футболистов спровоцировать их на свисток. На 36-й минуте игрок «Хаэна» Маурисио получил легонечко по ногам, и пока хватался за голову из-за того, что арбитры не зафиксировали нарушение, «Пенискола» провела атаку, которую завершил Терри. И все-таки последнее слово в этом четвертьфинале осталось на «Хаэном» – Солано низом пробил метров с 14-ти, и Икер этот мяч отбить не сумел. Игра с пятым в самом конце матча ничего «Пенисколе» не принесла. 2:3 – «Хаэн» в полуфинале.



В первые 20 минут соперники только один раз смогли добиться успеха. Игрок «Хаэна» Кампой свой затяжной рывок через всю площадку точным ударом завершить не смог, но успел сделать передачу в штрафную на Солано, которому отправить мяч в сетку защитники помешать не успели.За 23 секунды до сирены «Пенискола» получила право на 10-тиметровый, но Терри пробил в штангу. В начале второго тайма произошел обмен забитыми мячами – Эстебан сравнял счет, но Хави Алонсо снова вывел «Хаэн» вперед. «Пенискола» во втором тайме очень резво набирала фолы, и уже на 28-й минуты арбитры зафиксировали 6-е нарушение. Но и в этом случае дабл-пенальти остался нереализованным – Маурисиньо пробил во вратаря «Пенисколы» Икера. Ближе к концу матча уже обе команды «висели» на пяти фолах, но арбитры игнорировали все попытки футболистов спровоцировать их на свисток. На 36-й минуте игрок «Хаэна» Маурисио получил легонечко по ногам, и пока хватался за голову из-за того, что арбитры не зафиксировали нарушение, «Пенискола» провела атаку, которую завершил Терри. И все-таки последнее слово в этом четвертьфинале осталось на «Хаэном» – Солано низом пробил метров с 14-ти, и Икер этот мяч отбить не сумел. Игра с пятым в самом конце матча ничего «Пенисколе» не принесла. 2:3 – «Хаэн» в полуфинале.

Его соперник определялся в принципиальном противостоянии клубов из Мадрида и Каталонии. Любопытно, что ровно неделю назад «Санта Колома» и «Мовистар Интер» играли между собой в чемпионате, и чемпионы Испании в гостях добились победы 3:1.





На гол меньше соперники забили в первом тайме кубкового матча. Дани Сальгадо на 3-й минуте красиво головой перебросил мяч через Хесуса Эрреро, а на 13-й минуте сначала Рафаэль, а затем Бруно Таффи продемонстрировали своё умение сильно и точно бить по воротам со средней дистанции. После перерыва игра пошла практически на одной каталонской половине, но это не помешало «Санта Коломе» сравнять счет. А сделал это… Рикардиньо, который головой пытался сбросить мяч своему голкиперу, но перебросил мяч через далеко вышедшего из ворот Хесуса Эрреро, и кожаный снаряд закатился уже в пустые ворота. Что ж, бывают такие курьезные моменты даже у великих.





Исправился Рикардиньо очень быстро, в течение минуты с небольшим оформив дубль – 4:2. Однако отставание в два мяча каталонцы ликвидировали в середине тайма – по голу забили Серхио и Решья. Ключевым же в матче стал гол, который на 33-й минуте забил бразилец Гадейя – его дальний удар в девятку реально был классным. За три минуты до конца основного времени главный тренер «Катгаз Э. Санта Коломы» Хорди Кобо перевел свою команду на игру с пятым полевым игроком, но это результата не принесло. За 47 секунд до сирены Рикардиньо оформил хет-трик, а мяч каталонца Хави Родригеса за 14 секунд до конца матча уже ничего изменить не мог. 6:5 – «Мовистар Интер» в полуфинале.

Итак, в субботу, 11 марта, в программе «Финала восьми» два полуфинальных матча. Первыми на площадку выйдут «Эль Посо Мурсия» и «Магна Гурпеа», а затем «Хаэн» и «Мовистар Интер» – у Рикардиньо и компании есть шанс взять реванш за поражение от «Хаэна» в том самом финале двухгодичной давности.



«Финал восьми» Кубка Испании

10 марта. Четвертьфиналы

«Пенискола» – «Хаэн» – 2:3 (0:1)

Эстебан (26), Терри (36) – Солано (13,38), Хави Алонсо (27)







«Катгаз Э. Санта Колома» – «Мовистар Интер» – 6:5 (2:1) Эстебан (26), Терри (36) – Солано (13,38), Хави Алонсо (27)