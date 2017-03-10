Город Сьюдад-Реаль, что в двухстах километрах на юге от Мадрида, стал местом проведения 28-го по счету Кубка Испании по футзалу, турнира, который имеет огромное значение для футзальной Испании. А сейчас можно говорить о том, что и повышенный интерес во всем мире. Достаточно сказать, что Национальная лига футзала Испании (LNFS) права на трансляцию «Финала восьми» в этом сезоне продала в 40 стран, в том числе Северной Африки, Ближнего востока, Латинской Америки, а в Европе – в Португалию, Венгрию, Словакию, Чехию и Францию.

Формат «Финала восьми» отлажен годами, сохранился он и в этом розыгрыше Кубка Испании. В первый и второй день «Финала восьми» играются по два четвертьфинала, на третий день – оба полуфинала, и, наконец, в четвертый день – решающий матч.









Массированные атаки на ворота Карлоса Баррона продолжались, но на 9-й минуте мурсийцы провалились в обороне, что позволило лучшему бомбардиру Примеры бразильцу Парадински выйти один на один с Фабио, и голкипер «Эль Посо Мурсии» выиграл эту дуэль, кончиками пальцев отбив мяч в штангу. Еще раз свою команду Фабио выручил на 14-й минуте, отбив опаснейший удар Эдера. Последняя атака в первом тайме осталась за мурсийцами, и хорват Маринович после передачи Пито довел счет до 2:0. Ну, а на 25-й минуте не мяч, а настоящую бомбу в ворота Карлоса Баррона отправил Пито. Едва перейдя центральную линию, бразилец настолько сильно и точно пробил по воротам, что мяч оказался в девятке. Всё шло под диктовку «Эль Посо Мурсии», которая продолжает играть без дисквалифицированного главного тренера Дуды, но на 28-й минуте в центре обрезался Бебе, это привело к контратаке, которую реализовал Элой Рохас. Вскоре, отражая удар по своим воротам, Фабио травмировался, и у мурсийцев в ворота вышел Феде. Он не только отстоял на ноль, но и на 37-й минуте точным ударом по пустым воротам отправил мяч в сетку по высоченной дуге. 1:4 – «Эль Посо Мурсия» стала первым полуфиналистом Кубка Испании.



Матчем-открытием нынешнего розыгрыша стал поединок между «Пальмой Футзал» и «Эль Посо Мурсией». В регулярном чемпионате команды уже играли дважды между собой, получились два упорных поединка, и в Пальме была зафиксирована ничья 3:3, а в Мурсии победили хозяева 3:2. С возвращением в строй Мигелина «Эль Посо Мурсия» снова стала мощной атакующей машиной, и если бы не блестящая игра Карлоса Баррона, от островитян уже в начале матча не осталось бы камня на камне. На второй минуте голкипер «Пальмы Футзал» отразил 4 (!) удара, каждый из которых мог стать голом. Но все же быстрый гол в матче состоялся – на 5-й минуте Пито после прострела с углового переправил мяч в сетку.Массированные атаки на ворота Карлоса Баррона продолжались, но на 9-й минуте мурсийцы провалились в обороне, что позволило лучшему бомбардиру Примеры бразильцу Парадински выйти один на один с Фабио, и голкипер «Эль Посо Мурсии» выиграл эту дуэль, кончиками пальцев отбив мяч в штангу. Еще раз свою команду Фабио выручил на 14-й минуте, отбив опаснейший удар Эдера. Последняя атака в первом тайме осталась за мурсийцами, и хорват Маринович после передачи Пито довел счет до 2:0. Ну, а на 25-й минуте не мяч, а настоящую бомбу в ворота Карлоса Баррона отправил Пито. Едва перейдя центральную линию, бразилец настолько сильно и точно пробил по воротам, что мяч оказался в девятке. Всё шло под диктовку «Эль Посо Мурсии», которая продолжает играть без дисквалифицированного главного тренера Дуды, но на 28-й минуте в центре обрезался Бебе, это привело к контратаке, которую реализовал Элой Рохас. Вскоре, отражая удар по своим воротам, Фабио травмировался, и у мурсийцев в ворота вышел Феде. Он не только отстоял на ноль, но и на 37-й минуте точным ударом по пустым воротам отправил мяч в сетку по высоченной дуге. 1:4 – «Эль Посо Мурсия» стала первым полуфиналистом Кубка Испании.

Её соперник определялся в матче «Барселоны Ласса» и «Магны Гурпеа», команд, которые между собой играли в 1/4 финала Кубка Испании ровно год назад, и тогда каталонцы были сильнее 5:2. Но за год, как известно, состав у «Барселоны Ласса» существенно претерпел изменения, вплоть до главного тренера. Видеоролик с тем, как игроки футзальной «Барсы» радовались после шестого гола футбольной «Барселоны» в ворота «ПСЖ», стал хитом , а вот Месси, Неймару и другим участникам взятия Парижа оснований порадоваться за своих друзей-футзалистов не было.









Уступая в счете, «Магна Гурпеа» от тактики игры на контратаках не отказалась, и до перерыва вполне можно было сравнивать счет при выходах «2 в 1», но мяч в ворота шел. Ситуацию поправил после перерыва Дани Сальдисе, бильярдным ударом отправив мяч в угол ворот. То, что счет 2:2 так и сохранился до конца основного времени, «Барселона Ласса» может пенять только на саму себя – голевых моментов было предостаточно, в том числе и выходов один на один. И «Магна Гурпеа» не желала доводить дело до пенальти, пробуя в заключительный минуты несколько раз поиграть с пятым полевым, но в итоге судьба путевки в полуфинал решалась в серии 6-тиметровых ударов. Её героем стал голкипер Асьер, который отразил два из трех ударов – в исполнении Диего и Марка Толры. А вот наваррцы Хесулито и Араса с «точки» уверенно переиграли Хуанхо, который у «Барселоны Ласса» выходил в ворота в этот ответственный момент игры.



Наваррцы на кубковую игру вышли очень решительно настроенными, и уже на 4-й минуте голкипер каталонцев Пако Седано достал первый мяч из своих ворот – это Араса справа вышел на ударную позицию и пробил точно в дальний угол. С хорошим настроением играли наваррцы, но их поджидала неприятность – лидер и легенда «Магны Гурпеа» Хави Эсеверри подвернул ногу, покинул площадку, и больше в игре участия не принимал как игрок, но на скамейке запасных, естественно, поддерживал своих партнеров по команде как мог. Инициатива тут же перешла к «Барселоне Ласса», и в центре внимания стал голкипер «Магны Гурпеа» Асьер. Держался он достойно, но вскоре после экватора тайма каталонцы вынудили его капитулировать дважды. Сначала Рафа Лопес оказался очень проворным в штрафной, а затем после прострельной передачи слева мяч от Арасы залетел в сетку. Правда, этот гол в протокол записали на Феррао, который был рядом, но мяча так и не коснулся.Уступая в счете, «Магна Гурпеа» от тактики игры на контратаках не отказалась, и до перерыва вполне можно было сравнивать счет при выходах «2 в 1», но мяч в ворота шел. Ситуацию поправил после перерыва Дани Сальдисе, бильярдным ударом отправив мяч в угол ворот. То, что счет 2:2 так и сохранился до конца основного времени, «Барселона Ласса» может пенять только на саму себя – голевых моментов было предостаточно, в том числе и выходов один на один. И «Магна Гурпеа» не желала доводить дело до пенальти, пробуя в заключительный минуты несколько раз поиграть с пятым полевым, но в итоге судьба путевки в полуфинал решалась в серии 6-тиметровых ударов. Её героем стал голкипер Асьер, который отразил два из трех ударов – в исполнении Диего и Марка Толры. А вот наваррцы Хесулито и Араса с «точки» уверенно переиграли Хуанхо, который у «Барселоны Ласса» выходил в ворота в этот ответственный момент игры.













Итак, в субботу, 11 марта, в первом полуфинале сыграют «Эль Посо Мурсия» и «Магна Гурпеа». Вторую же пару составят победители матчей «Пенискола» – «Хаэн» и «Катгаз Э. Санта Колома» – «Мовистар Интер», которые в Сьюдад-Реале будут сыграны 10 марта. Итак, в субботу, 11 марта, в первом полуфинале сыграют «Эль Посо Мурсия» и «Магна Гурпеа». Вторую же пару составят победители матчей «Пенискола» – «Хаэн» и «Катгаз Э. Санта Колома» – «Мовистар Интер», которые в Сьюдад-Реале будут сыграны 10 марта.

«Финал восьми» Кубка Испании