Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кубок Испании: наваррский реванш спустя год – Барселона Ласса вылетает

Блестящая игра Карлоса Баррона не помогла «Пальме Футзал» устоять перед «Эль Посо Мурсией»

  • 10.03.2017 14:00
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки
www.lnfs.es, «Пальма Футзал» – «Эль Посо Мурсия»
© www.lnfs.es, «Пальма Футзал» – «Эль Посо Мурсия»
Город Сьюдад-Реаль, что в двухстах километрах на юге от Мадрида, стал местом проведения 28-го по счету Кубка Испании по футзалу, турнира, который имеет огромное значение для футзальной Испании. А сейчас можно говорить о том, что и повышенный интерес во всем мире. Достаточно сказать, что Национальная лига футзала Испании (LNFS) права на трансляцию «Финала восьми» в этом сезоне продала в 40 стран, в том числе Северной Африки, Ближнего востока, Латинской Америки, а в Европе – в Португалию, Венгрию, Словакию, Чехию и Францию.
 
Формат «Финала восьми» отлажен годами, сохранился он и в этом розыгрыше Кубка Испании. В первый и второй день «Финала восьми» играются по два четвертьфинала, на третий день – оба полуфинала, и, наконец, в четвертый день – решающий матч.
 
Матчем-открытием нынешнего розыгрыша стал поединок между «Пальмой Футзал» и «Эль Посо Мурсией». В регулярном чемпионате команды уже играли дважды между собой, получились два упорных поединка, и в Пальме была зафиксирована ничья 3:3, а в Мурсии победили хозяева 3:2. С возвращением в строй Мигелина «Эль Посо Мурсия» снова стала мощной атакующей машиной, и если бы не блестящая игра Карлоса Баррона, от островитян уже в начале матча не осталось бы камня на камне. На второй минуте голкипер «Пальмы Футзал» отразил 4 (!) удара, каждый из которых мог стать голом. Но все же быстрый гол в матче состоялся – на 5-й минуте Пито после прострела с углового переправил мяч в сетку.



Массированные атаки на ворота Карлоса Баррона продолжались, но на 9-й минуте мурсийцы провалились в обороне, что позволило лучшему бомбардиру Примеры бразильцу Парадински выйти один на один с Фабио, и голкипер «Эль Посо Мурсии» выиграл эту дуэль, кончиками пальцев отбив мяч в штангу. Еще раз свою команду Фабио выручил на 14-й минуте, отбив опаснейший удар Эдера. Последняя атака в первом тайме осталась за мурсийцами, и хорват Маринович после передачи Пито довел счет до 2:0. Ну, а на 25-й минуте не мяч, а настоящую бомбу в ворота Карлоса Баррона отправил Пито. Едва перейдя центральную линию, бразилец настолько сильно и точно пробил по воротам, что мяч оказался в девятке. Всё шло под диктовку «Эль Посо Мурсии», которая продолжает играть без дисквалифицированного главного тренера Дуды, но на 28-й минуте в центре обрезался Бебе, это привело к контратаке, которую реализовал Элой Рохас. Вскоре, отражая удар по своим воротам, Фабио травмировался, и у мурсийцев в ворота вышел Феде. Он не только отстоял на ноль, но и на 37-й минуте точным ударом по пустым воротам отправил мяч в сетку по высоченной дуге. 1:4 – «Эль Посо Мурсия» стала первым полуфиналистом Кубка Испании.

 
Её соперник определялся в матче «Барселоны Ласса» и «Магны Гурпеа», команд, которые между собой играли в 1/4 финала Кубка Испании ровно год назад, и тогда каталонцы были сильнее 5:2. Но за год, как известно, состав у «Барселоны Ласса» существенно претерпел изменения, вплоть до главного тренера. Видеоролик с тем, как игроки футзальной «Барсы» радовались после шестого гола футбольной «Барселоны» в ворота «ПСЖ», стал хитом, а вот Месси, Неймару и другим участникам взятия Парижа оснований порадоваться за своих друзей-футзалистов не было.
 
Наваррцы на кубковую игру вышли очень решительно настроенными, и уже на 4-й минуте голкипер каталонцев Пако Седано достал первый мяч из своих ворот – это Араса справа вышел на ударную позицию и пробил точно в дальний угол. С хорошим настроением играли наваррцы, но их поджидала неприятность – лидер и легенда «Магны Гурпеа» Хави Эсеверри подвернул ногу, покинул площадку, и больше в игре участия не принимал как игрок, но на скамейке запасных, естественно, поддерживал своих партнеров по команде как мог. Инициатива тут же перешла к «Барселоне Ласса», и в центре внимания стал голкипер «Магны Гурпеа» Асьер. Держался он достойно, но вскоре после экватора тайма каталонцы вынудили его капитулировать дважды. Сначала Рафа Лопес оказался очень проворным в штрафной, а затем после прострельной передачи слева мяч от Арасы залетел в сетку. Правда, этот гол в протокол записали на Феррао, который был рядом, но мяча так и не коснулся.



Уступая в счете, «Магна Гурпеа» от тактики игры на контратаках не отказалась, и до перерыва вполне можно было сравнивать счет при выходах «2 в 1», но мяч в ворота шел. Ситуацию поправил после перерыва Дани Сальдисе, бильярдным ударом отправив мяч в угол ворот. То, что счет 2:2 так и сохранился до конца основного времени, «Барселона Ласса» может пенять только на саму себя – голевых моментов было предостаточно, в том числе и выходов один на один. И «Магна Гурпеа» не желала доводить дело до пенальти, пробуя в заключительный минуты несколько раз поиграть с пятым полевым, но в итоге судьба путевки в полуфинал решалась в серии 6-тиметровых ударов. Её героем стал голкипер Асьер, который отразил два из трех ударов – в исполнении Диего и Марка Толры. А вот наваррцы Хесулито и Араса с «точки» уверенно переиграли Хуанхо, который у «Барселоны Ласса» выходил в ворота в этот ответственный момент игры.

 






Итак, в субботу, 11 марта, в первом полуфинале сыграют «Эль Посо Мурсия» и «Магна Гурпеа». Вторую же пару составят победители матчей «Пенискола» – «Хаэн» и «Катгаз Э. Санта Колома» – «Мовистар Интер», которые в Сьюдад-Реале будут сыграны 10 марта.

«Финал восьми» Кубка Испании
9 марта. Четвертьфиналы
 
«Пальма Футзал» – «Эль Посо Мурсия» – 1:4 (0:2)
 Элой Рохас (28) – Пито (5,25), Маринович (20), Феде (37)



«Барселона Ласса» – «Магна Наварра» – 2:2 (2:1). Пенальти 1:2
 Рафа Лопес (13), Феррао (14) – Араса (4), Дани Сальдисе (25)
Пенальти забили: Феррао – Хесулито, Араса
Пенальти не забили: Диего, Марк Толра 



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.