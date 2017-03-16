Несколько выбился из привычного недельного графика чемпионат Италии по футзалу. Началось всё с 20-го тура, один из матчей которого был вынесен на середину прошлой недели. В нем «Лацио» одержал свою четвертую победу в сезоне, которая позволила покинуть зону плей-аут – это с одной стороны. А с другой – «Реал Риети» очередным поражением свел свои шансы на выход в плей-офф к теоретическим.

Продолжилась же аритмичность календаря в 18-м туре, который стартовал на минувшей неделе в пятницу, а завершился только на текущей в среду. Первый же по графику матч тура стал самым результативным – «Лупаренсе» и «Каос Футзал» в Сан-Мартино-ди-Лупари устроили для болельщиков настоящее голевое пиршество, забивая легко и красиво. Редкий случай – сразу пять футболистов оформили по дублю, и у хозяев таких на одного было больше. 7:5 – победа «Лупаренсе», и серия без поражений у клуба, которому в конце нулевых годов в Италии не было равных, возросла до 10-ти матчей.

Поскольку «Пескара» свой матч тура играла в субботу, то в Серии А установилось двоевластие. Но продлилось оно ровно сутки, до момента окончания матча, в котором команда Фульвио Колини принимала «Каме Доссон». Гости совсем недавно выдали серию из четырех матчей без поражений, чем однозначно дали понять, что большого желания играть матчи плей-аут у них нет. Вот и против «Пескары» «Каме Доссон» играл с хорошим настроением, и уже на 2-й минуте Белломо мог открывать счет, но его удару со средней дистанции не хватило точности. Первое же нарушение правил со стороны гостей стало голом – это Моргадо ударом со штрафного нашел брешь в стенке. А вскоре Канал на левом фланге накрутил защитника, прострелил на дальнюю штангу, где уже дежурил Капуто. Сам же Маурисио Канал отличился на 15-й минуте, элегантно реализовав выход один на один. Однако после перерыва гости нашли в себе силы прибавить, и мячами Скиокета и Боавентуры вернули интригу. В концовке матча «Каме Доссон» пытался спастись, играя с пятым полевым игроков, но ошибка привела к тому, что Боавентура рукой отбил мяч, летевший в пустые ворота. Однако в меньшинстве играть гостям не пришлось – капитан «Пескары» Леджеро прямым ударом со штрафного забил четвертый мяч хозяев, который и снял все вопросы в матче. 4:2 – и «Пескара» снова первая, имея «плюс 3» преимущество над «Лупаренсе».

Что обязательно стоит отметить в туре, так это первую победу в 2017 году «Лолло Каффе Наполи С5». Команду, которая лидировала в Серии А почти весь первый круг, после первого же поражения в сезоне, а оно было в середине декабря от «Пескары», как подменили. Неаполитанцы сначала проиграли еще три матча подряд, а затем четырежды сыграли вничью – итого 8 матчей бед побед! Нужно было, чтобы в Неаполь приехал аутсайдер Серии А «Футзал Исола», чтобы хозяева наконец-то вспомнили, что такое побеждать. Ударное начало неаполитанцев дало результат в виде двух мячей Фелипе Манфроя. Правда, Марселиньо дальним ударом несколько остудил пыл хозяев, которые до перерыва смогли забить лишь однажды, и то – после грубейшей ошибки игроков «Футзал Исолы» в обороне. Своё отставание в два мяча гости после перерыва отыграли неожиданно быстро и легко, причем Джузеппе Ментасти сравнял счет на 25-й минуте, играя во вратарской футболке. И все же «Лолло Каффе Наполи С5» удалось не оконфузиться перед своими болельщиками. Бокао, а затем Манфрой забили два мяча практически с одной точки, первый – ударом в дальний угол, а второй в ближнюю девятку. Жадер Форнари довел счет до теннисного ровно за минуту до финальной сирены, когда гости играли без вратаря – Фелипе Артейро, закрывавший «рамку», был бессилен отбить мяч. 6:3 – неаполитанцы вышли на четвертое место в турнирной таблице, обойдя на одно очко «Ма Груп Имолу», которая в отчетном туре разошлась ничьей с «Киоли Коджианко Футзал».

Закрывал же длиннющий 18-й тур матч в Латине, где местный клуб «Аксед Груп Латина» принимал «Реал Риети». Если хозяева уже давно обеспечили себе место в плей-офф, то для вице-чемпиона Италии это был «час Х» – только победа отставляла надежду, пусть и очень призрачную, на то, чтобы зацепиться за место в первой восьмерке. Несмотря на то, что «Реал Риети» неудачно начал игру, пропустив мяч уже на 20-й секунде – Бернардес легко реализовал выход один на один, гости довольно быстро отыгрались, а в середине тайма после гола Фабрицио Кальдеролли были впереди уже в два мяча. Кальдеролли и суждено было стать героем матча – бразилец с итальянским паспортом во втором тайме еще дважды расписался в хозяйских воротах, после чего гости спокойно довели игру до победы. Что ж, «Реал Риети» все еще в игре, шансы на плей-офф есть, но каждая оставшаяся игра для подопечных Доменико Лучиано уже сродни плей-офф.





20 тур. 9 марта «Лацио» – «Реал Риети» – 3:1 (2:1) Фортини (12), Жедсон (18,35) – Чесарони (18)









18 тур. 9-11 марта Фортини (12), Жедсон (18,35) – Чесарони (18) Тур под номером 19 пройдет уже в привычном формате – в два календарных дня, причем основная масса матчей состоится в субботу 18 марта. С точки зрения определения участников плей-офф выделим два крайне важных матча – открывают тур в пятницу «Киоли Коджианко Футзал» и «Лупаренсе», а на следующий день «Реал Риети» дома сыграет с «Лолло Каффе Наполи С5».

«Лупаренсе» – «Каос Футзал» – 7:5 (3:2)

Онорио (3,37), Бертони (4,18), Таборда (23,34), Алан Бранди (36) – Салас (18,19), Фернандао (30,38), Матеус (38)







«Ма Груп Имола» – «Киоли Коджианко Футзал» – 4:4 (1:2)

Дейлтон (20), Кастана (33,35), Виноли (38) – Брицци (6), Фитс (10), Йерай (29,33)







«Лолло Каффе Наполи С5» – «Футзал Исола» – 6:3 (3:1)

Манфрой (4,6,34), Андре Феррейра (13), Бокао (31), Форнари (39) – Марселиньо (7), Эмер (24), Ментасти (25)







«Пескара С5» – «Каме Доссон» – 4:2 (3:0)

Моргадо (6), Капуто (9), Канал (15), Леджеро (37) – Скиокет (24), Боавентура (27)







«ТКЧ Лацио» – «Аква&Сапоне» – 2:6 (2:2)

Фортини (2), Гаттарелли (19) – Мурило Феррейра (13,23), Де Оливейра (18,22), А. Бординьон (33), Романо (36)







«Аксед Груп Латина» – «Реал Риети» – 1:5 (1:3)

Бернардес (1) – Дуйо (6), Чесарони (10), Кальдеролли (11,35,35)



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Анатолий ПОДВОЙСКИЙ