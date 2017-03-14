Половине команд Экстракласы на минувшей неделе пришлось играть по два матча – помимо игры 18-го тура чемпионата еще и четвертьфинальные поединки Кубка Польши. Среди них были четыре команды, в которых есть украинские футболисты, но, увы, двум из них пришлось сойти с дистанции. И если фиаско «Торуни», в которой играет Николай Морозов, объяснимо – все-таки играть против чемпиона Польши в гостях очень сложно, что привело к поражению торунян 1:6, то «Ред Девилс», капитаном которых является Виталия Колесник, в гостях проиграли лидеру группы II Первой лиги «Гвязде» из Руды-Слёнской 2:4. В полуфинал же пробились «Рекорд», который не имел проблем с перволиговым клубом «Лех Канцелярия» из Сломников – 6:0, и «Клирекс», переигравший в Гданьске команду местного университета 5:2. Добавим, что первые полуфинальные матчи Кубка Польши запланированы на 22 марта, а ответные – на 19 апреля.

Возвращаясь к чемпионату, то поражение «красных дьяволов» в кубке навевало мысли, что в Хойницах футболисты совсем уж смирились со своей судьбой. Но субботний матч против «Пяста» показал, что это далеко не так, несмотря на то, что шансов спастись от вылета из Экстракласы практически нет. То, чего в Хойницах уже и не ждали, свершилось в 18-м туре – «красные дьяволы» выиграли, и не просто выдавили победу, а разгромили «Пяст», который на высоком третьем месте чувствовал себя очень комфортно. Отметим, что из двух «пястовских» украинцев в игре принимал участие только игрок молодежной сборной Украины Максим Паутяк, а Тарас Тарасович в заявку на игру не попал.

Призрак поражения над «Пястом» завитал уже после первых 20-ти минут игры, которые гости проиграли 0:3. Едва начался второй тайм, как Мариуш Казмерчак оформил дубль, и только спустя минуту Паутяку удалось распечатать ворота хойничан. Но остановить поймавших кураж «Ред Девилс» гостям уже было не под силу – 7:2, и этот «вынос» «Пяста» стал главной сенсацией тура.

В субботу в Экстракласе игрались еще два матча, и в них победу одержали те, кому, исходя из ранжира, и положено. «Гатта Актив», у которой хет-триком выстрелил Даниэль Кравчик, разобралась с Силезским университетом 5:2, а «красные драконы» из Пнев убедили в своем превосходстве Молодежный клуб футзал из Велички – 4:2.

Победа «Гатты Актив» позволила чемпиону Польши приблизиться к «Рекорду» до двух очков, но в воскресенье подопечные Анджея Шлапы доказали, что они сделали должные выводы после неожиданного поражения от «Евромастера». «Рекордисты» в Щецине очень мощно и собранно провели первый тайм, в котором реализовали приблизительно половину своих моментов. А уже после перерыва Роман Вахула, завершив резкую контратаку гостей, окончательно показал «Погони 04», у которой в заявке не было Александра Шамотия, что ей в этой игре ничего не светит. «Рекорд» добавил в свою копилку три очка, и статус-кво между лидерами Экстракласы в пять очков восстановилось.

В еще одном воскресном матче сенсационный «Евромастер» принимал на своей площадке «Торунь», но сил на еще один подвиг команда из Глогува не нашла. Ничейный результат был реальным, но за две минуты до конца матча Кшиштоф Эльснер забил свой второй мяч, который стал победным. За секунду до сирены отличился еще и Марцин Миколаевич, который теперь с 19-ю мячами стал лидером в списке бомбардиров Экстракласы. А, кроме того, «Торунь» обошла в турнирной таблице «Пяст», и теперь занимает третье место.



И, наконец, в матче, который в понедельник закрывал программу тура, «Клирекс» одержал очень важную для себя победу. Вадим Иванов, хотя и не забил в этой игре, но отыграл очень полезно. А самым весомым его вкладом в победу стала результативная передача на 35-й минуте, которая позволила Николаю Заставнику забить третий мяч «Клирекса». Одержав вторую победу подряд, «Клирекс» уже реально включился в борьбу за место в шестерке.

Очередной тур Экстракласы пройдет в 4 календарных дня – 17-20 марта. Очень интересная игра в субботу будет в Хожуве – «Клирекс» против «Гатты Актив». Лидер чемпионата Польши «Рекорд» сыграет свой матч в воскресенье, дома против команды университета Гданьска.



11-13 марта. 18 тур