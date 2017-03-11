Кубок Украины. 1/4 финала. Кардинал-Ровно – Локомотив. Анонс

Первые четвертьфинальные матчи Кубка Украины по футзалу, состоявшиеся две недели назад, четко обозначили двух претендентов на «Финал четырех». «Титан-Заря» солидной домашней победой 5:1 над «Uni-Laman», а «Сокол» уверенной гостевой викторией 4:1 над «Екатеринославхлебом» подняли свои шансы на победы по сумме двух матчей до 99 %, и даже еще 9 в периоде. Можно, конечно, наводить тень на плетень в абсолютно ясный день, но за счет чего «Uni-Laman» и «Екатеринославхлеб» смогут повернуть сложную ситуацию в свою пользу, не видно.



А вот еще в двух парах интрига не просто жива – она завораживает. «ХИТу» и «Энергии» предстоит третий матч за две недели, и он для киевлян будет невероятно сложным. Хорошо известно, что и два раза выиграть у равного себе по силам соперника в течение короткого отрезка времени крайне сложно, но команда Олега Лукьяненко сделала это и в первой кубковой игре, а через неделю уже в матче чемпионата. Можно только представить, какими мотивированными привезет своих подопечных в Киев Валерий Легчанов, причем, мотивированными во всех отношениях. Была команда в «Финале четырех» или не была – это один из показателей, по которому дается итог сезона.

Волею судьбы и у «Кардинала-Ровно» с «Локомотивом» три игры за достаточно короткий срок, но несколько в другой последовательности. Матч в чемпионате будет через неделю в Харькове, когда ровенчанам придется решать вопрос своего участия в плей-офф. В ответном же кубковом матче для команд Сергей Поддубного и Евгения Рывкина на кону следующее. У «Кардинала-Ровно» перспектива второй год подряд сыграть в полуфинале Кубка Украины, а у «Локомотива» берем выше – продолжат ли харьковчане свое владение кубковым трофеем, или же придется расстаться с ним до неизвестных времен. Все очень серьезно и ответственно, что для одних, что для других.

В превью к первому четвертьфинальному матчу отмечалось, что «Локомотив» всегда очень непросто играл против «Кардинала-Ровно», и так было даже в лучшие времена для «железнодорожников». Харьковский матч двухнедельной давности только лишний раз стал доказательством этого утверждения. Для того чтобы добиться результата, при котором можно с оптимизмом оценивать свою перспективу в ответном матче, ровенчанам потребовалось выдать два ударных отрезка. Первый – в самом начале игры, когда «Кардиналу-Ровно» удалось повести в счете сначала 1:0, а затем 2:1. Этим, во-первых, у соперника была выбита уверенность в собственных силах, а во-вторых, харьковчанам пришлось вносить коррективы в первоначальный план игры. Второй отрезок припал по времени тогда, когда «Кардинал-Ровно» уступал 2:5. Тут уже и без характера не обошлось. Еще два пропущенных мяча вынудили «железнодорожников» думать уже не создании какого-то комфортного преимущества перед ответной игрой, а играть так, чтобы хотя бы не упустить хоть какую-то победу, пусть и в один мяч.

Отталкиваясь от результата первой игры, Сергею Поддубному и Евгению Рывкину и предстояло обдумывать план на субботнюю игру. «Кардиналу-Ровно» нужно обязательно победить, «Локомотиву» – обязательно не проиграть. Ситуация насколько простая, настолько же и скользкая для обеих команд – первый же мяч в те или иные ворота всё меняет кардинально. Со стартовым свистком у каждой из команд есть соблазн резко начать игру, забить первой, чем контролировать игру. Но есть и вариант, при котором в начале матча занять выжидательную позицию, просто ждать своего шанса, а то, что он обязательно будет, можно не сомневаться.



Какого именно футбола ждать ровенским болельщикам, которым, конечно же, хотелось бы стать свидетелям выхода своей команды в полуфинал, однозначно спрогнозировать нереально. Дважды «Кардинал-Ровно» и «Локомотив» в текущем сезоне играли друг против друга, и если в игре первого круга регулярного чемпионата на двоих выдали один, в общем-то, случайный гол, то в кубковой игре забили почти десяток мячей, и это только процентов 60-70 от того, что могло влететь в сетку. Но есть главное, что должно болельщиков вдохновить пойти на игру – это интрига. А кто же будет играть в полуфинале, то тут можно процитировать вице-президента «Кардинала-Ровно» Михаила Кондратюка из его комментария к первому матчу: «кто будет играть лучше».



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

11 марта, суббота