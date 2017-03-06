Пятый выпуск специалистов футзала впервые прошел в Харькове

Пятый выпуск специалистов футзала, которые прошли обучение в рамках «Программы повышения квалификации тренеров по футзалу категории «С» диплом ФФУ-АФУ», стал в своем роде уникальным. Напомним, что данная программа утверждена Ассоциацией футзала Украины в августе 2015 года и направлена на повышение квалификации тренеров и специалистов футзала, которые работают или планируют работать с футзалистами в детско-юношеском и массовом футзале. Программа предусматривает базовое преподавание теоретических, методических и практических основ многолетней подготовки футболистов.

Ассоциация футзала Украины в свое время приняла решение о том, что обучение по данной программе могут брать на себя региональные ассоциации, которые смогут обеспечить выполнение всех её требований. А это 82 часа обучения, разделенных на три семестра, включающие в себя как теоретические лекционные занятия, так и практические в условиях спортивных комплексов.





В полной мере все организационные вопросы были решены Федерацией футбола Харьковской области, Ассоциацией футзала Харьковской области при поддержке Харьковской государственной академии физической культуры. В результате, в период с 22 ноября по 3 марта впервые в Украине семинары по «Программе повышения квалификации тренеров по футзалу категории «С» диплом ФФУ-АФУ» были проведены не в Киеве, а в одном из регионов, а, точнее, в Харькове. Теоретические занятия проходили в аудиториях Харьковской государственной академии физической культуры, практические – в спорткомплексе «Каразинский».

































Надо обязательно отметить, что организаторам харьковского регионального семинара удалось привлечь лучшие преподавательские кадры, работающие в области теории и практики футбола и футзала. Список лекторской группы выглядел следующим образом: Надо обязательно отметить, что организаторам харьковского регионального семинара удалось привлечь лучшие преподавательские кадры, работающие в области теории и практики футбола и футзала.

1. Владимир Перевозник, Декан факультета спортивных игр и единоборств, профессор кафедры футбола и хоккея



2. Сергей Журид, доцент кафедры футбола и хоккея



3. Валерий Марченко, доцент кафедры футбола и хоккея



4. Святослав Коваль, доцент кафедры футбола и хоккея



5. Павел Шелудько, старший преподаватель кафедры футбола и хоккея



6. Татьяна Ананьева, профессор кафедры спортивной медицины, биохимии и анатомии



7. Андрей Перцухов, доцент кафедры футбола и хоккея



8. Александр Довбий, старший преподаватель кафедры футбола и хоккея



9. Евгений Рывкин, главный тренер МФК «Локомотив» (Харьков)



10. Юрий Кобзарь, тренер ФК «Универ»



11. Василий Сухомлинов, тренер МФК «Тесла»



12. Юрий Воложенко, Комитет арбитража Ассоциации футзала Украины.

Геннадием Лисенчуком.



Что же до слушателей, то первый «выездной» выпуск «Программы» составил 21 человека, работающих в разных сферах отечественного футзала и представляющих Харьков, Днепр и Донецк. Итогом же более чем трехмесячных семинарских занятий стал выпускной экзамен, проходивший 3 марта, который принимала экзаменационная комиссия, возглавляемая представителем Центра лицензирования Федерации футбола Украины





















Успешно сдав выпускной экзамен, диплом «С» ФФУ-АФУ получили такие слушатели:

1. Александр Кузьменко



2. Антон Стрелец



3. Сергей Анцупов



4. Григорий Кузьминых



5. Константин Шиман



6. Василий Симонов



7. Анатолий Подвойский



8. Алексей Алисов



9. Константин Татаренко



10. Юрий Ващенко



11. Сергей Гриценко



12. Михаил Болдырев



13. Виталий Дацько



14. Владимир Ольховский



15. Руслан Щербак



16. Валерий Кушка



17. Александр Богуш



18. Игорь Шишка



19. Алексей Фесенко



20. Денис Кулаков



21. Виктор Родионов.

Уровень организации харьковского семинара показал, что решение АФУ о предоставлении региональным ассоциациям возможности организации семинаров на местах имеет право на жизнь. Специалистам с мест нет необходимости для получения диплома «С» ФФУ-АФУ выезжать в Киев, расходуя дополнительные средства на транспорт и проживание. Так что, в будущем всё в руках региональных ассоциаций – было бы желание качественно взяться за дело. С желающими же совершенствовать свои знания и квалификацию на данный момент дефицита нет.





Ну, а тем выпускникам, кто 3 марта получил дипломы «С» ФФУ-АФУ, можно пожелать «в добрый путь» и новых успехов в работе на благо отечественного футзала.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ