Рано или поздно это, конечно же, должно было случиться, ведь в футболе команд, которые не проигрывают, не бывает. Однако есть матчи, так сказать, с повышенной вероятностью поражения, когда играешь то ли против равного себе по силам соперника, или же с крепкой командой на её площадке. Но эти два варианта ни в коей мере не применимы к тому, что произошло в Бельско-Бялой в матче 17-го тура регулярного чемпионата Польши по футзалу.

Стартовал он тремя матчами субботы, которые игрались одновременно. В одном из них «Торунь» на выезде разобралась с Молодежным клубом футзала из Велички, и здесь все было логично. «МКФ Сольна Място» очень неплохо стартовал, но, похоже, что на всю турнирную дистанции дебютанта Экстракласы не хватает – поражение от «торунян» стало уже девятым подряд. По «Торуни» можно отметить, что играющий в её составе с нового года запорожанин Николай Морозов пока не блещет бомбардирскими качествами (всего 1 гол), чего не скажешь про игрока сборной Польши Марцина Миколаевича. 34-хлетний футболист по-прежнему «тянет» на себе команду, и мяч, забитый в Величке, стал для него уже 18-м в сезоне – столько же и у Александра Бондаря.

В двух же других матчах субботы украинцы были не то, что на виду – они блистали и делали результат. Вадим Иванов, который в январе очень удачно перебрался из «Ред Девилс» и «Клирекс», с каждой игрой становится все более важной фигурой в игре своей новой команды. В матче против «Погони 04» Вадим, что называется, выстрелил – дважды забил, а его удар-прострел с углового на 35-й минуте и вовсе принес «Клирексу» победу – мяч от ноги игрока гостей Даниэля Мацкевича влетел в ворота.

Если Вадим Иванов уже опытный и давно сложившийся футболист, то прогресс одессита Максима Паутяка не может не радовать с точки зрения перспективы. У его «Пяста» в отчетном туре был очень сложный выезд в Пневы – местные «красные драконы» сами с амбициями, но чтобы их реализовать, для начала нужно пробиться в первую шестерку. Так что, на матч с «Пястом» у хозяев были определенные очковые планы, но все они были разбиты вдохновенной игрой игрока молодежной сборной Украины. И особенно во втором тайме. Начался он при минимальном преимуществе гостей, но затем настал звездный час Максима Паутяка. До финальной сирены «Пяст» пять раз по-взрослому разочаровал забитый болельщиками спорткомплекс в Пневах, и в каждом из мячей не обошлось без участия украинца – трижды Максим забивал сам, а Пшемыслав Девуцки оформил свой дубль при двух голевых передачах нашего футболиста. 1:6 – «Пяст» по-прежнему на третьем месте, но возможности расслабиться и перевести дыхание нет никакой. Совсем рядом «Торунь», да и та же «Погонь 04», у которой, кстати, в матче против «Клирекса» не играл одессит Александр Шамотий, за призовое место еще поборется.

В воскресенье в календаре было два матча с участием претендентов на чемпионство, которые играли с аутсайдерами. Казалось бы, откуда взяться чудесам? Но они-таки взялись.

«Гатта Актив» играла в Хойницах, и к этой игре особых комментариев быть не может. Чемпионы Польши приложили для победы сил ровно столько, сколько нужно было, не напрягаясь и не включая максимум. По два мяча в каждом тайме, всего четыре забитых, ни одного пропущенного – нормальный результат. А вот в Бельско-Бялой рвануло!

Соперником «Рекорда», который в этом сезоне штампует победы, словно машина, был глогувский «Евромастер». Это старожил Экстракласы, но команда никогда звезд с неба не хватавшая. Вот и в этом сезоне «евромастера» непрерывно играют за выживание в сильнейшем дивизионе, для чего для начала место нужно занять не ниже 10-го. Почему? По регламенту две последние команды сразу же вылетают, а команде, занявшей 10-е место, предстоят два переходных матча с командой, которая будет сильнейшей в дуэли двух клубов, занявших в двух группах Первой лиги вторые места.

Но все-таки ближе к игре в Бельско-Бялой. «Рекордисты» сразу же попытались взять быка за рога, обрушив на ворота голкипера «Евромастера» Михала Длугожа шквал ударов. Табло отсчитало 81 секунду, счет открыт – это Артур Поплавски ювелирным дальним низовым ударом отправил мяч в угол ворот. Вскоре Александр Бондарь дальним ударом проверил каркас – в общем, все шло по ожидаемому сценарию. Однако в середине тайма за полторы минуты «Евромастер» двумя контратаками вылил на хозяев ушат холодной воды – 1:2. Дальше – хуже. На 17-й минуте Лукаш Бель обрезался в центре, и расплата в виде точного удара Анджея Корычинского последовала незамедлительно. Через минуту Поплавски классно пробил от левой бровки в дальнюю «девять», и «Рекорд» отправился на перерыв с отставанием в один мяч.

Сколько в футболе случаев, что фаворит за время перерыва берет себя в руки, и во втором тайме ставит аутсайдера, дерзнувшего бросить ему вызов, на место. Однако подопечные Анджея Шлапы не сделали должных выводов. Прошло 17 секунд второго тайма, и счет стал 2:4, и вновь «Рекорд» позволил забить в свои ворота непозволительно легко. Вскоре же Себастьян Жала, играючи, разобрался сразу с тремя игроками хозяев и довел преимущество «Евромастера» до трех мячей! «Рекорд» все-таки не развалился, и усилиями Яновского и Беля менее чем за полминуты сократил счет до минимума – 4:5. До финальной сирены оставалось еще больше 11-ти минут, но хотя бы уйти от поражения лидер Экстракласы не сумел. За 29 секунд до конца матча Роман Вахула был отправлен бить 10-тиметровый, но его удар только подтвердил, что это был не день всей команды – мяч пролетел мимо ворот.

После игры удалось получить короткий комментарий Романа Вахулы к этой игре: «Понапривозили себе сами, и все повлетало… Дурдом!». Что можно сказать – бывает, и в 17-м туре «Рекорд» проиграл не самую важную игру. Важно только сделать правильные выводы.

Завершался же тур матчем в Катовицах, где в университетском дерби команда Силезского университета была сильнее университета Гданьского. Тем не менее, у обеих команд еще есть шансы побороться за место в первой шестерке.

Кто какие выводы сделал, узнаем в ближайшем туре под номером18, базовая дата которого 11 марта. Но до него 8 марта в Польше кубковый день – состоятся четвертьфинальные матчи. Любопытная жеребьевка получилась на этой стадии кубкового турнира – борьбу за Кубок Польши продолжают 4 команды, в которых есть украинские футболисты, но ни в одной паре эти команды не играют между собой.

Приведем полный состав пар 1/4 финала:

«Гвязда» – «Ред Девилс»

«Гатта Актив» – «FC Торунь»

«Лех Канцелярия» – «Рекорд»

«AZS UG» – «Клирекс».

Как видим, у всех команд с украинцами есть шансы на выход в «Финал четырех». В том числе у «Торуни», играющей на выезде с чемпионом Польши, как и у аутсайдера Экстракласы «Ред Девилс» (действующего обладателя Кубка Польши!), которому играть с командой из Первой лиги.

4-6 марта. 17 тур