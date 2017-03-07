Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Мастер-класс лидеру от аутсайдера: Рекорд сенсационно бит Евромастером

17 тур. Вадим Иванов делает результат матча в Хожуве, а Максим Паутяк – в Пневах

  • 07.03.2017 13:44
  • 106 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Pawel Mruczka, Роман Вахула
© Pawel Mruczka, Роман Вахула
Рано или поздно это, конечно же, должно было случиться, ведь в футболе команд, которые не проигрывают, не бывает. Однако есть матчи, так сказать, с повышенной вероятностью поражения, когда играешь то ли против равного себе по силам соперника, или же с крепкой командой на её площадке. Но эти два варианта ни в коей мере не применимы к тому, что произошло в Бельско-Бялой в матче 17-го тура регулярного чемпионата Польши по футзалу.
 
Стартовал он тремя матчами субботы, которые игрались одновременно. В одном из них «Торунь» на выезде разобралась с Молодежным клубом футзала из Велички, и здесь все было логично. «МКФ Сольна Място» очень неплохо стартовал, но, похоже, что на всю турнирную дистанции дебютанта Экстракласы не хватает – поражение от «торунян» стало уже девятым подряд. По «Торуни» можно отметить, что играющий в её составе с нового года запорожанин Николай Морозов пока не блещет бомбардирскими качествами (всего 1 гол), чего не скажешь про игрока сборной Польши Марцина Миколаевича. 34-хлетний футболист по-прежнему «тянет» на себе команду, и мяч, забитый в Величке, стал для него уже 18-м в сезоне – столько же и у Александра Бондаря.
 
В двух же других матчах субботы украинцы были не то, что на виду – они блистали и делали результат. Вадим Иванов, который в январе очень удачно перебрался из «Ред Девилс» и «Клирекс», с каждой игрой становится все более важной фигурой в игре своей новой команды. В матче против «Погони 04» Вадим, что называется, выстрелил – дважды забил, а его удар-прострел с углового на 35-й минуте и вовсе принес «Клирексу» победу – мяч от ноги игрока гостей Даниэля Мацкевича влетел в ворота.
 
Если Вадим Иванов уже опытный и давно сложившийся футболист, то прогресс одессита Максима Паутяка не может не радовать с точки зрения перспективы. У его «Пяста» в отчетном туре был очень сложный выезд в Пневы – местные «красные драконы» сами с амбициями, но чтобы их реализовать, для начала нужно пробиться в первую шестерку. Так что, на матч с «Пястом» у хозяев были определенные очковые планы, но все они были разбиты вдохновенной игрой игрока молодежной сборной Украины. И особенно во втором тайме. Начался он при минимальном преимуществе гостей, но затем настал звездный час Максима Паутяка. До финальной сирены «Пяст» пять раз по-взрослому разочаровал забитый болельщиками спорткомплекс в Пневах, и в каждом из мячей не обошлось без участия украинца – трижды Максим забивал сам, а Пшемыслав Девуцки оформил свой дубль при двух голевых передачах нашего футболиста. 1:6 – «Пяст» по-прежнему на третьем месте, но возможности расслабиться и перевести дыхание нет никакой. Совсем рядом «Торунь», да и та же «Погонь 04», у которой, кстати, в матче против «Клирекса» не играл одессит Александр Шамотий, за призовое место еще поборется.
 
В воскресенье в календаре было два матча с участием претендентов на чемпионство, которые играли с аутсайдерами. Казалось бы, откуда взяться чудесам? Но они-таки взялись.
 
«Гатта Актив» играла в Хойницах, и к этой игре особых комментариев быть не может. Чемпионы Польши приложили для победы сил ровно столько, сколько нужно было, не напрягаясь и не включая максимум. По два мяча в каждом тайме, всего четыре забитых, ни одного пропущенного – нормальный результат. А вот в Бельско-Бялой рвануло!
 
Соперником «Рекорда», который в этом сезоне штампует победы, словно машина, был глогувский «Евромастер». Это старожил Экстракласы, но команда никогда звезд с неба не хватавшая. Вот и в этом сезоне «евромастера» непрерывно играют за выживание в сильнейшем дивизионе, для чего для начала место нужно занять не ниже 10-го. Почему? По регламенту две последние команды сразу же вылетают, а команде, занявшей 10-е место, предстоят два переходных матча с командой, которая будет сильнейшей в дуэли двух клубов, занявших в двух группах Первой лиги вторые места.
 
Но все-таки ближе к игре в Бельско-Бялой. «Рекордисты» сразу же попытались взять быка за рога, обрушив на ворота голкипера «Евромастера» Михала Длугожа шквал ударов. Табло отсчитало 81 секунду, счет открыт – это Артур Поплавски ювелирным дальним низовым ударом отправил мяч в угол ворот. Вскоре Александр Бондарь дальним ударом проверил каркас – в общем, все шло по ожидаемому сценарию. Однако в середине тайма за полторы минуты «Евромастер» двумя контратаками вылил на хозяев ушат холодной воды – 1:2. Дальше – хуже. На 17-й минуте Лукаш Бель обрезался в центре, и расплата в виде точного удара Анджея Корычинского последовала незамедлительно. Через минуту Поплавски классно пробил от левой бровки в дальнюю «девять», и «Рекорд» отправился на перерыв с отставанием в один мяч.
 
Сколько в футболе случаев, что фаворит за время перерыва берет себя в руки, и во втором тайме ставит аутсайдера, дерзнувшего бросить ему вызов, на место. Однако подопечные Анджея Шлапы не сделали должных выводов. Прошло 17 секунд второго тайма, и счет стал 2:4, и вновь «Рекорд» позволил забить в свои ворота непозволительно легко. Вскоре же Себастьян Жала, играючи, разобрался сразу с тремя игроками хозяев и довел преимущество «Евромастера» до трех мячей! «Рекорд» все-таки не развалился, и усилиями Яновского и Беля менее чем за полминуты сократил счет до минимума – 4:5. До финальной сирены оставалось еще больше 11-ти минут, но хотя бы уйти от поражения лидер Экстракласы не сумел. За 29 секунд до конца матча Роман Вахула был отправлен бить 10-тиметровый, но его удар только подтвердил, что это был не день всей команды – мяч пролетел мимо ворот.
 
После игры удалось получить короткий комментарий Романа Вахулы к этой игре: «Понапривозили себе сами, и все повлетало… Дурдом!». Что можно сказать – бывает, и в 17-м туре «Рекорд» проиграл не самую важную игру. Важно только сделать правильные выводы.
 
Завершался же тур матчем в Катовицах, где в университетском дерби команда Силезского университета была сильнее университета Гданьского. Тем не менее, у обеих команд еще есть шансы побороться за место в первой шестерке.
 
Кто какие выводы сделал, узнаем в ближайшем туре под номером18, базовая дата которого 11 марта. Но до него 8 марта в Польше кубковый день – состоятся четвертьфинальные матчи. Любопытная жеребьевка получилась на этой стадии кубкового турнира – борьбу за Кубок Польши продолжают 4 команды, в которых есть украинские футболисты, но ни в одной паре эти команды не играют между собой.
 
Приведем полный состав пар 1/4 финала:
«Гвязда» – «Ред Девилс»
«Гатта Актив» – «FC Торунь»
«Лех Канцелярия» – «Рекорд»
«AZS UG» – «Клирекс».
 
Как видим, у всех команд с украинцами есть шансы на выход в «Финал четырех». В том числе у «Торуни», играющей на выезде с чемпионом Польши, как и у аутсайдера Экстракласы «Ред Девилс» (действующего обладателя Кубка Польши!), которому играть с командой из Первой лиги.

4-6 марта. 17 тур
 
«МКФ Сольна Място» (Величка) – «FC Торунь» – 0:3 (0:1)
 Эльснер, 3, Войцеховски, 28, Миколаевич, 35

«Клирекс» (Хожув) – «Погонь 04» (Щецин) – 4:3 (2:2)
 Заставник, 10, Иванов, 18,24, Мацкевич, 35-автогол – Йончик, 6, Юрчак, 11, Якубяк, 31



«Ред Дрэгонс» (Пневы) – «Пяст» (Гливице) – 1:6 (0:1)
 Блажик, 28 – Сатора, 15, Девуцки, 27,39, Паутяк, 31,31,40



«Рекорд» (Бельско-Бяла) – «Евромастер» (Глогув) – 4:5 (2:3)
 Поплавски, 2,19, Яновский, 28, Бель, 29 – Бартницки, 11,12. Корычински, 18, Жала, 21,26



«Ред Девилс» (Хойнице) – «Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – 0:4 (0:2)
 Марциняк, 2,26, Станиславски, 14, Милевски, 37



«AZS US» (Катовице) – «AZS UG» (Гданьск) – 3:0 (1:0)
 Салиж, 9, Мусял, 27, Войтас, 39

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.