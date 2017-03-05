Кубок УЕФА: в полуфинале супердуэль Кайрата против Мовистар Интера

В Алматы прошла жеребьевка финальной стадии Кубка УЕФА по футзалу. Действующий чемпион «Газпром-Югра» сыграет со «Спортингом», а хозяевам из «Кайрата» предстоит дуэль с «Мовистар Интером».

Жеребьевка прошла на стадионе «Центральный» в перерыве матча на Суперкубок Казахстана по футболу между «Астаной» и «Кайратом». По ее итогам действующий чемпион «Газпром-Югра» в полуфинале скрестит шпаги с лиссабонским «Спортингом».

Затем на паркет выйдут хозяева – игроки «Кайрата», которые завоевывали Кубок УЕФА в 2013 и 2015 годах. Их соперником будет единственный трехкратный победитель турнира в лице «Мовистар Интера». Третью победу испанский клуб отпраздновал в 2009-м в Екатеринбурге, когда в полуфинале разгромил «Кайрат» с результатом 5:0.



Все матчи финальной стадии в конце апреля примет «Алматы Арена».

Полуфиналы: пятница 28 апреля



«Газпром-Югра» (чемпион) – «Спортинг»: 14:00CET (18:00 по местному времени)



«Кайрат» (хозяева) – «Интер»: 16:30CET (20:30 по местному времени)

Финал и матч за третье место: воскресенье 30 апреля



Матч за третье место: 13:00CET (17:00 по местному времени)



Финал: 15:30CET (19:30 по местному времени)