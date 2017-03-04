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17-й тур
ЛТК-ИнБев-НПУ
0:0
Локомотив (Харьков)
04.03.2017, FT

ЛТК/ИнБев/НПУ и Локомотив в Житомире разошлись нулевой ничьей

В боевой и насыщенной голевыми моментами игре ворота Соколовского и Савенко остались «сухими»

  • 04.03.2017 14:50
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Метки
www.mfk-lokomotiv.com.ua
© www.mfk-lokomotiv.com.ua
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«ЛТК/ИнБев/НПУ» (Луганск/Житомир/Киев) – «Локомотив» (Харьков) – 0:0
 
«ЛТК/ИнБев/НПУ»: Михаил Соколовский – Валерий Директоренко, Максим Войток, Роман Бакум, Роман Цапов – Владимир Поночевный, Александр Карбула, Артем Мороховец, Денис Зеленкевич, Максим Чеберяк
«Локомотив»: Юрий Савенко – Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Богдан Свиридов, Дмитрий Бондарь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Олег Выставной, Сергей Малышко
 
Арбитры: Богдан Киндий (Роздол), Елена Хомич (Луцк)
 
 Максим Чеберяк, 24. - Ярослав Лебедь, 7. Максим Литвинов, 27.
 Валерий Директоренко, 35.
 
Удары (в створ): 11 (7) – 31 (12).
 
 
 

Источник — Sport.ua

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