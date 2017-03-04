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ЛТК/ИнБев/НПУ – Локомотив. Онлайн

13.00. Текстовая трансляция матча 17-го тура чемпионата Украины (Экстра-лига)

  • 04.03.2017 08:00
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ЛТК/ИнБев/НПУ – Локомотив. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига) 17-й тур, 04.03.2017 13:00.

Сегодня в 13:00 состоится матч между командами «ЛТК/ИнБев/НПУ» (Луганск/Житомир/Киев) и «Локомотив» (Харьков).
 

ЛТК/ИнБев/НПУ - Локомотив. Текстовая трансляция.

АНОНС МАТЧА ЛТК/ИНБЕВ/НПУ – ЛОКОМОТИВ

Следите за событиями онлайн в матче «ЛТК/ИнБев/НПУ» (Луганск/Житомир/Киев) – «Локомотив» (Харьков) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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