Невероятным по своей результативности стал 20-й тур регулярного чемпионата Италии по футзалу, состоявшийся в этот уик-энд – в среднем 10 мячей за игру! Напомним, что в первоначальном варианте календаря Серии А на эти даты было запланировано проведение «Финала восьми» Кубка Италии, однако в интересах телевидения кубковый турнир был перенесен на 23-26 марта. Как раз тогда, когда в календаре стоял 20-й тур. Поэтому, пришлось пойти на небольшую рокировку.

20-й тур наглядно продемонстрировал, что бытующее мнение относительного того, что в Серии А незрелищный и малорезультативный футзал, не более чем домысел и заблуждение. Возможно, так было когда-то, да и игра на игру не приходится, но то, что в Италии умеют забивать, это факт. Запевку туру дал уже его первый матч, в котором в Монтесильвано «Аква&Сапоне» принимал замыкающую турнирную таблицу «Футзал Исолу». 20-ти минут первого тайма хватило товарищам знаменитого Маммареллы, чтобы наколотить новичку Серии А пять мячей, в то время как один из лучших голкиперов мира оставался без серьезной работы. А уже после перерыва грозная атака «водо-мыльной» была не такой настойчивой, да и в обороне хозяева паркета позволяли себе вольности, что и позволило «Футзал Исоле» избежать крупного поражения, а в футзале таким считается разница в пять мячей.

Чуть позже стартовал матч в Латине, где «Аксед Груп Латина» принимала «Киоли Коджанко Футзал». Вот уж где соперники особо не напрягались в обороне – уже в первом тайме 9 забитых мячей! Едва игра возобновилась после перерыва, как испанец Йерай сравнял счет – 5:5. Однако через полторы минуты аргентинец Лукас Майна вновь вывел хозяев вперед, и интрига в матче жила до заключительных минут. Их героем стал Авеллино, который сначала реализовал 10-тиметровый, а еще через 38 секунд успешно завершил контратаку. 8:5 – и этой победой «Аксед Груп Латина» практически гарантировала себе место в плей-офф, в отличие от «Киоли Коджанко Футзал», который еще может быть вытесненным из восьмерки «Реал Риети».

Сложно было представить, что в матче лидеров Серии А преимущество одной команды над своим оппонентом будет столь заметным. Но именно так и произошло в Сан-Мартино-ди-Лупари, где играли «Лупаренсе» и «Пескара». Этот матч мог стать ключевым в деле определения победителя регулярного чемпионата. Подопечные Фульвио Колини имели преимущество над хозяевами площадки в 6 очков, и в случае победы делали свой отрыв таким, который не отыгрывается. Но «Лупаренсе» сейчас очень хорош – в последних семи матчах подопечные испанского тренера Давида Марина добились шести побед, подбираясь к «Пескаре» все ближе и ближе, а очный матч должен был дать ответ на вопрос, готов ли «Лупаренсе» составить лидеру Серии А реальную конкуренцию.

Начало матча ничего невероятного не предвещало – равная игра с равными возможностями. На 8-й минуте испанец Тобе, который провел несколько сезонов в «Мовистар Интере», ударом со средней дистанции открыл счет. Удвоил его Рамон через 31 секунду, когда хозяева удачно разыграли штрафной. В течение трех минут Моргадо и Канал эти два мяча отыграли. Однако курьезный гол Онорио позволил «Лупаренсе» уйти на перерыв, имея в активе «+1». Решающий же удар по «Пескаре» хозяева паркета нанесли в начале второго тайма, когда Манкусо, Таборда и Бертони трижды расписались в воротах голкипера гостей Лоренцо Пьетранджело, причем два последних мяча, забитых после угловых, были очень хороши. Фульвио Колини пришлось брать тайм-аут, после которого гости стали периодически играть с пятым полевым игроком. Но «Лупаренсе» уже было не остановить – на гол Капуто «волки» ответили точными ударами Коко Веллингтона и Тобе. 8:3 – блестящая победа «Лупаренсе», который сократил своё отставание от «дельфинов», как называют в Серии А команду из Пескары, до трех очков. До завершения регулярного чемпионата еще 4 тура, и «лупи» за победу в нем еще поборются.

Единственная ничья в туре была зафиксирована в матче с участием «Лолло Каффе Наполи». Как говорится, кто бы сомневался, ведь неаполитанцы уходят с площадки с одним набранным очком уже в четвертой игре подряд. И еще раз отметим, что в 2017 году команда Франческо Чиполлы еще не выиграла ни одного матча! Не случилось этого и в игре против «Каос Футзал». У гостей стоит отметить серба Марко Перича, который по голу забил и в чужие ворота, и в свои. 3:3 – совершенно закономерный исход матча в Неаполе, после которого хозяева паркета переместились еще на одну ступеньку вниз – с четвертой на пятую.

И, наконец, органично вписался в общую результативную канву тура итог матча в Имоле, где местная «Ма Груп Имола» разгромила «Каме Доссон» 8:2. Как раз «Ма Груп Имола» и вытеснила неаполитанцев из первого квартета.

После 20-го тура следующим в Серии А будет тур под номером 18 – состоится он 9-11 марта. Центральный матч тура снова пройдет в Сан-Мартино-ди-Лупари – «Лупаренсе» принимает «Каос Футзал». Подопечные Фульвио Колини зализывать раны будут на своем паркете в Пескаре, где сыграют с «Каме Доссон».



20 тур. 3-4 марта

«Аква&Сапоне» – «Футзал Исола» – 7:3 (5:0)

Джонас (3,39), Лукаян (7,15), Лима (10,32), А. Бординьон (16) – Марселиньо (33), Ментасти (35), Эмер (36)







«Аксед Груп Латина» – «Киоли Коджанко Футзал» – 8:5 (5:4) Джонас (3,39), Лукаян (7,15), Лима (10,32), А. Бординьон (16) – Марселиньо (33), Ментасти (35), Эмер (36)

Баттистони (4,18), Бернардес (9,15), Теренци (12), Майна (23), Авеллино (38,39) – Брицци (4,11), Пол Пачеко (8), Фусари (10), Йерай (21)







«Лолло Каффе Наполи» – «Каос Футзал» – 3:3 (1:1) Баттистони (4,18), Бернардес (9,15), Теренци (12), Майна (23), Авеллино (38,39) – Брицци (4,11), Пол Пачеко (8), Фусари (10), Йерай (21)

Де Лука (3), Перич (24, автогол), Педотти (32) – Перич (9), Кака (27,34)







«Лупаренсе» – «Пескара С5» – 8:3 (3:2) Де Лука (3), Перич (24, автогол), Педотти (32) – Перич (9), Кака (27,34)

Тобе (8,35), Рамон (8), Онорио (13), Манкусо (22), Таборда (23), Бертони (24), Коко Веллингтон (31) – Моргадо (9), Канал (12), Капуто (28)







«Ма Груп Имола» – «Каме Доссон» – 8:2 (2:1) Тобе (8,35), Рамон (8), Онорио (13), Манкусо (22), Таборда (23), Бертони (24), Коко Веллингтон (31) – Моргадо (9), Канал (12), Капуто (28)

Виноли (18,38), Елавич (20,36), Кортес (23,24), Наполетано (40), Дейлтон (40) – Белломо (12), Скиокет (22) Виноли (18,38), Елавич (20,36), Кортес (23,24), Наполетано (40), Дейлтон (40) – Белломо (12), Скиокет (22)



15.03 «Лацио» – «Реал Риети»