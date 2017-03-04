ЛТК/ИнБев/НПУ – Локомотив. Анонс

Ровно 10 матчей осталось сыграть командам Экстра-лиги в рамках двух оставшихся туров регулярного чемпионата, после чего мы получим ответ на самые главные вопросы первой части чемпионата – кто и с кем сыграет в четвертьфинале плей-офф, и какой будет сетка у матчей на вылет. Произойдет это, напомним, 18 марта, ну, а накануне 17-го тура, пять матчей которого будут сыграны 4 марта, актуально другое. Все еще остается вакантным одно местечко в первой восьмерке, на которое претендуют две команды – «Кардинал-Ровно» и «ЛТК/ИнБев/НПУ». Исходя из этого, совершенно логично считать матчи с участием этих двух команд центральными в туре. Возможно, кто-то с этим и поспорит, намекая на киевский матч между «ХИТом» и «Энергией». Однозначно, игра интересная и любопытная, но у неё на данный момент сугубо локальное значение, или, если точнее – не жизненноважное.

А вот у «ЛТК/ИнБев/НПУ» и «Кардинала-Ровно» все очень серьезно, и особенно для игроков объединенной команды. Ситуация, вообще-то, простая и понятная – команде Валерия Туркина в оставшихся двух матчах нужно набрать на одно очко больше, чем это сделает команда Сергея Поддубного. В любой комбинации – это может быть даже ничья при условии, если ровенчане проиграют оба своих поединка. А что касается жизненной важности – «Кардинал-Ровно», как известно, продолжает своё участие в Кубке Украины, где после минимального поражения 4:5 в Харькове в первом четвертьфинальном матче имеет хорошие шансы на выход в «Финал четырех», а вот «ЛТК/ИнБев/НПУ» уже выбыл из кубкового турнира, так что непопадание в плей-офф означает завершение нынешнего сезона.

В субботу в Ровно и Житомире синхронно прозвучит стартовый свисток в матчах «Кардинал-Ровно» – «Титан-Заря» и «ЛТК/ИнБев/НПУ» – «Локомотив». У команды Валерия Туркина под занавес регулярного чемпионата соперники врагу не пожелаешь – в субботу игра дома с «Локомотивом», и в заключительном туре – на выезде с «Энергией», а это две лучшие команды страны прошлого года. Однако случаев в футболе, когда команда, оказавшись в сложной ситуации, где-то глубоко в себе находила внутренние резервы и решала стоящую перед собой задачу, предостаточно. Вот это и нужно сделать молодым футболистам, по крайней мере, попытаться это сделать.

Есть и еще один серьезный мотиватор для хозяев площадки – это результат матча первого круга. В нём «ЛТК/ИнБев/НПУ» уступил 2:10, пропустив все, что можно и нельзя. После харьковского матча главный тренер объединенной команды Валерий Туркин отметил, что «у половины футболистов не оказалось обычного мужского характера». Пожалуй, это было сказано в сердцах, тем более что, стоит вспомнить, уже в следующем туре «ЛТК/ИнБев/НПУ» дал бой «Энергии», сыграв с чемпионом Украины вничью 1:1 – а это дорого стоит, значит, всё-таки определенный багаж характера имеется. Ну, и мастерства, само собой.

Неплохой матч подопечные Валерия Туркина выдали в предыдущем туре, сыграв по нулям в Покровском с «Титан-Зарей». Правда, уйти с предпоследнего места ничья не позволило, но сразу два момента футболисты могут записать себе в плюс. Во-первых, впервые в сезоне они идеально отыграли у своих ворот, не пропустив от мастеровитого соперника ни одного мяча. Во-вторых, это уже как следствие – этому самому сопернику не уступили на его площадке. Главное – на данный момент «ЛТК/ИнБев/НПУ» по-прежнему в деле, и его судьба в его собственных руках.

Одно очко, набранное «Локомотивом» в двух последних матчах, незамедлительно отразилось на турнирном положении «железнодорожников», которые со второго места откатились аж на шестое – так низко вице-чемпионы Украины еще не опускались. Если сюда же добавить кубковую игру с «Кардиналом-Ровно», то все три игры были совершенно разными по содержанию.

Наиболее качественным у «железнодорожников» получился матч против «ХИТа», в котором команда очень хотела проверить свой потенциал, и, несмотря на упущенную победу, в целом в Харькове могут быть удовлетворены итогом игры (не отождествлять с результатом!). Собравшись, лидеры команды готовы биться за победу, а один из выводов, сделанных Евгением Рывкиным по итогу матча с победителем регулярного чемпионата, можно было видеть в кубковой игре, в которой большую нагрузку получили те футболисты, которые ранее имели игрового времени не так много. Именно в них видит свой резерв наставник харьковчан, и хотя турнирная задача, занять более высокое место перед плей-офф, с повестки дня в «Локомотиве» не снимается, но можно говорить, что непосредственная подготовка ко второй, и решающей части сезона в харьковской команде уже началась. Еще бы поменьше больных да травмированных, и процесс наигрывания имел бы более цельный характер, но ближе к завершению регулярного сезона эта тема становится актуальной едва ли не для каждого участника грядущего плей-офф.



Итак, начиная с полдня субботы, в течение четырех часов, футзальные болельщики с большим интересом будут собирать информацию о ходе матчей 17-го тура. Они могут как во многом прояснить ситуацию с четвертьфиналом плей-офф, сформировав одну и даже две пары соперников, но могут и еще больше всё запутать – кто бы что ни говорил о нашем чемпионате, но непредсказуемости в качестве достоинства ему не занимать.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

4 марта, суббота