Среди 240 матчей, которые проводятся в регулярном чемпионате Испании по футзалу, 6 поединков стоят особняком. Это те матчи, которые между собой играют три суперклуба Примеры, которые за последние полтора десятка лет только и становились чемпионами – «Мовистар Интер», «Барселона Ласса» и «Эль Посо Мурсии». Эти матчи в Испании, да и во всей футзальной Европе, ожидаются с большим интересом, и в самой Испании обязательно транслируются на главном национальном спортивном телеканале «Teledeporte». Один из таких суперматчей стоял в программе 23-го тура, который состоялся в пятницу и субботу – «Эль Посо Мурсия» принимала «Барселону Ласса».

И все же в туре был еще один матч, обойти вниманием который просто невозможно. Что такое в Испании противостояние Каталонии и Мадрида, всем хорошо известно, принципиальность отношений распространяется на любые игровые виды спорта, и футзал не исключение. В программе пятницы по календарю было сразу 5 матчей, и о двух очень кратно нужно сказать обязательно. Внизу Примеры идет героическая борьба за то, чтобы на следующий сезон не вылететь в Сегунду. С «Хумильей» практически всё ясно – ей спастись нереально. Остается еще одно место «на вылет», и его очень хотят избежать и «Леванте», и «Пескадос Рубен Бурела». В обеих командах по ходу сезона сменились главные тренеры, и если «Леванте» с приходом Давида Мадрида сразу же начал набирать очки, то в «Буреле» материального, в виде очков, эффекта от одного из мэтров испанского тренерского цеха Томаса де Диоса не было никакого. Не было до отчетного тура. «Пескадос Рубен Бурела», обыграв «Пластикос Ромеро Картахену» 6:4, прервала свою серию из 12-ти поражений подряд. Этой победы было достаточно для того, чтобы «рыбаки» вырвались из зоны вылета, уступив 15-е место для «Леванте». Валенсийцы дома не проиграли очень крепкой «Магне Гурпеа» – ничья 2:2, между прочим, пятая в последних семи матчах. Но одного очка все-таки было маловато, и «Леванте» спустя один тур возвращается в зону вылета.

Венчал же пятничный день матч в пригороде Барселоны – в Санта-Колома-де-Граменете местный «Катгаз Энергия» принимал «Мовистар Интер». У чемпионов Испании после двухматчевой «отсидки» Карлос Ортис вернулся на площадку, а Хесус Веласко на тренерский мостик. В первые 20 минут местным любителям футзала пришлось наблюдать за тем, как Рикардиньо и компания у хозяйских ворот создают момент за моментом, а голкипер Прието крутится, как белка в колесе, отражая все подряд. Лишь раз мяч оказался в воротах «газоэнергетиков», но арбитры не засчитали довольно-таки симпатичный гол Борхи, посчитав, что тот слегка подыграл себе рукой. Вратарь «Катгаз Э. Санта Коломы» Прието, безусловно, был лучшим на площадке, и только благодаря ему хозяева паркета ушли на перерыв при одинаковых цифрах на табло.

Однако все время играть с «Мовистар Интером» от обороны и не пропустить, это из фантастики. На 21-й минуте Ривильос сыграл в длинную стенку с Рикардиньо, вышел один на один, и протолкнул-таки мяч мимо Прието. Развить свое преимущество «мовистаровцам» удалось лишь в середине второго тайма, а до этого – то Прието вытащит какой-нибудь мертвый мяч, то каркас ворот его подстрахует. Но на 30-й минуте Пола был очень настойчивым в борьбе за мяч в штрафной, вырвал его у игрока хозяев, после чего вогнал кожаный снаряд в угол ворот. У каталонцев, по большому счету, в атаке ничего не ладилось, но на 33-й минуте прошла контратака, которую завершил Дани Сальгадо. Интрига возродилась и прожила до последней минуты матча, когда голкипер Хесус Эрреро практически с сиреной расчетливо отправил мяч через всю площадку в пустые противоположные ворота. 1:3 – победа «Мовистар Интера», который мог не беспокоиться за свою первую строчку в турнирной таблице. А еще с интересом ждать исхода матча в Мурсии, в котором Рикардиньо сотоварищи было бы очень на руку, если бы «Барселона Ласса» в матче против «Эль Посо Мурсии» потеряла очки. Однако подопечные Андреу Плазы делать такой роскошный подарок своему прямому конкуренту не планировали.

Для главного тренера мурсийцев Дуды игра против «Барселоны Ласса» была только третьей из восьми, которые бразильский наставник должен будет наблюдать с трибуны. Получается, что почти до конца регулярного чемпионата «Эль Посо Мурсия» будет играть без своего главного тренера. Но был для хозяев и приятный момент – наконец-то восстановился после травмы Мигелин, но полтора месяца вне игры все-таки отразились на действиях лидера мурсийского клуба.

Небольшое преимущество гостей в начале матча материализовалось в гол на 8-й минуте, когда комбинацию с участием Жоао Батисты и Хоселито завершил Рохер. Отыграться хозяевам удалось довольно быстро – мурсийцы поймали соперника на контратаке «3 в 1», и Пито четко её завершил. Забив в первые 20 минут по голу, команды ушли на перерыв. А вскоре после возобновления игры «Барселона Ласса» снова вышла вперед. Гости разыграли штрафной у правой бровки, Марк Толра сделал передачу на линию штрафной, и Квинтела пяткой подкорректировал траекторию полета мяча по направлению в сетку. Как оказалось, это был победный мяч. Мурсийцы создавали массу моментов, но порой не забивали тогда, когда не забить было сложнее, чем забить. Да и с фартом были нелады, когда Маринович дважды проверил каркас ворота. На 34-й минуте «Эль Посо Мурсия» получила право на 10-ти метровый, но Бебе пробил в Хуанхо. Ничего не принесла хозяевам и игра с пятым полевым, как результат – поражение 1:3. Похоже, что «Эль Посо Мурсия» определилась со своим местом по итогу регулярного чемпионата. От третьего места, которое она занимает, до второго дистанция в 7 очков, столько же, только вниз, до четвертого.

Дальнейшее развитие событий в Примере – теперь уже через две недели. Причина перерыва уважительная – 9-12 марта играется «Финал восьми» Кубка Испании, а это одно из главных событий года, подготовка к которому начинается не за неделю, и не за месяц до его начала, а еще в сентябре, когда сезон только стартует.

Что же до следующего тура, то в нём из грандов самый сложный матч будет у «Эль Посо Мурсии» – на выезде, против «Хаэна». «Мовистар Интеру» предстоит поезда в гости к «Сантьяго Футзал», а вот «Барселона Ласса» дома сыграет с «Леванте».

3-4 марта. 23 тур